İstanbul elektrik kesintisi: 10 Ağustos Pazartesi BEDAŞ güncel kesinti listesi
İstanbul’da 10 Ağustos’ta planlı elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ’ın güncel kesinti listesine göre kent genelinde 22 ilçeyi kapsayan çalışmalar nedeniyle birçok mahallede elektrik verilemeyecek. Bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında uygulanacak kesintilerin bazı bölgelerde 9 saate kadar sürmesi bekleniyor. Vatandaşlar, elektriklerin kesileceği saat aralıklarını ve etkilenecek mahalleleri BEDAŞ’ın yayımladığı güncel liste üzerinden kontrol edebilecek. İşte 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul genelinde yürütülen altyapı, bakım, onarım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında 10 Ağustos günü uygulanacak planlı elektrik kesintisi programını açıkladı. Şehir genelinde 22 ilçeyi kapsayan geniş çaplı kesintilerin, bazı bölgelerde 9 saate varan sürelerle uygulanacağı bildirildi. Güncel kesinti listesinden etkilenecek mahalle ve sokaklarda ikamet eden vatandaşların, günlük planlamalarını aksatmamak adına enerji veriliş saatlerini ve adres bazlı ayrıntıları BEDAŞ'ın resmi duyuru kanalları üzerinden takip etmeleri öneriliyor.
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