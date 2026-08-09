Sebahattin Şirin gözaltına mı? Ultraslan tribün lideri Muzaffer Şirin neden gözaltına alındı?
Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın lideri Sebahattin Şirin (Muzaffer Şirin) gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şirin hakkında 6222 sayılı Kanun, TCK 220 ve 217/A ile uyuşturucu kullanma suçlarından soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.
Galatasaray tribün grubu ultrAslan’ın lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı. Gelişmeye dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, 6222 sayılı Kanun’un 14-15. maddelerine muhalefet, TCK 191-uyuşturucu madde bulundurma/kullanma, TCK 220-örgütlü karaborsa bilet dolandırıcılığı ve TCK 217/A “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” kapsamında Sebahattin Şirin olarak ismini değiştiren Muzaffer Şirin hakkında gözaltı talimatı verdi.
Sebahattin Şirin kimdir?
Galatasaray'ın en büyük taraftar oluşumu olan ultrAslan'ın tribün lideri olarak tanınıyor. ultrAslan, 20 Ocak 2001 tarihinde Galatasaray taraftarları tarafından kurulmuştu.
Grubun kurucuları arasında yer alan Alpaslan Dikmen'in 2008 yılında hayatını kaybetmesinin ardından Şirin, Galatasaray tribünlerinin öne çıkan ana figürlerinden biri haline geldi.
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