Altın fiyatları rekor seviyelere yükseldi: Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını güncel fiyatlar
ABD’de açıklanan temmuz ayı tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması, küresel finans piyasalarında hareketliliği artırdı. İstihdam piyasasında yaşanan sürpriz gerilemenin ardından yatırımcıların güvenli liman talebi güçlenirken, altın fiyatları da rekor seviyelere yükseldi. Piyasalardaki gelişmelerin ardından gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatları yatırımcıların yakın takibine girdi.
ABD’de açıklanan temmuz ayı tarım dışı istihdam verisindeki sürpriz gerileme, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentileri zayıflatarak küresel finans piyasalarını hareketlendirdi. Zayıf gelen veri sonrası Dolar endeksinde yaşanan sert düşüş altını rekor seviyelere taşırken; ons altının küresel piyasalardaki yükselişiyle birlikte iç piyasada da altın türlerinde dikkat çeken artışlar kaydedildi. Yatırımcıların ve birikimini değerlendirmek isteyenlerin anlık olarak takip ettiği serbest piyasada güncel altın fiyatları şu şekilde öne çıkıyor:
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 6.659,69 TL
Gram altın satış fiyatı 6.660,55 TL
Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?
Çeyrek atın alış fiyatı 10.655,50 TL
Çeyrek atın satış fiyatı 10.889,99 TL
Yarım altın fiyatı kaç TL?
Yarım altın alış fiyatı 21.244,40 TL
Yarım altın satış fiyatı 21.779,98 TL
Tam altın ne kadar?
Tam altın alış fiyatı 42.798,00 TL
Tam altın satış fiyatı 43.427,00 TL
Cumhuriyet altın fiyatı kaç lira?
Cumhuriyet altın alış fiyatı 42.798,00 TL
Cumhuriyet altın satış fiyatı 43.427,00 TL
Ata altın ne kadar?
Ata altın alış fiyatı 43.869,14 TL
Ata altın satış fiyatı 44.974,47 TL
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