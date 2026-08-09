KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI, NE ZAMAN ÇIKAR?

Kademeli emeklilik yasasının kısa vadede çıkmasını beklemediğini belirten Özgür Erdursun, şu ifadeleri kullandı:

"Kademeli emeklilik yasası Türkiye'de şu anda kısa vadede ben çıkmayacağını düşünüyorum. Fakat EYT gibi bir yasa bundan sonra çıkar mı? Kesinlikle çıkmaz."

Erdursun, önümüzdeki yıllarda seçim veya referandum süreçlerinde konunun tekrar güçlü şekilde gündeme geleceğini belirterek, birkaç yıl içerisinde bu adımların atılabileceğini düşündüğünü ifade etti.



