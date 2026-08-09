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Kademeli emeklilik çıkacak mı, düzenleme kimleri kapsayacak 1999 sonrası sigortalılar için yaş ve prim şartı değişecek mi? İşte masadaki formül

Kademeli emeklilik çıkacak mı, düzenleme kimleri kapsayacak 1999 sonrası sigortalılar için yaş ve prim şartı değişecek mi? İşte masadaki formül

09:13, 09/08/2026, PazarG: Güncelleme: 09:16, 09/08/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Kademeli emeklilik çıkacak mı, düzenleme kimleri kapsayacak 1999 sonrası sigortalılar için yaş ve prim şartı değişecek mi? İşte masadaki formül

EYT düzenlemesinin ardından, 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olan vatandaşların merakla beklediği kademeli emeklilik konusu gündemdeki yerini koruyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi bulunanlar açısından mevcut sistemde sert bir geçiş yaşandığına dikkat çekerek, olası düzenlemenin kimleri kapsayabileceği, hangi formülle uygulanabileceği ve ne zaman yasalaşabileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdursun, "2000 yılında sigortalı olmuş; 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 yılları itibarıyla makul bir kademeyle yaş kademe kademe arttırılarak makul bir kademe gelebilir." diyerek kademeli emeklilik yasasının çıkacağı tarihi de açıkladı. İşte kademeli emeklilik tablosu.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin hayata geçmesinin ardından 1999 sonrası sigortalı olan çalışanların gözü kademeli emeklilik sistemine çevrildi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sistemdeki mali dengelerin iyileşmesi ve prim gelirlerinin artmasıyla birlikte kademeli emeklilik taleplerinin yeniden değerlendirilme ihtimalinin yükseldiğini ifade etti. EYT kapsamı dışında kalarak yaş şartına takılan milyonlarca çalışan, prim gün sayısı ve yaş kriterlerinde daha adil bir geçiş imkânı sunacak olası bir yasal düzenleme beklentisini koruyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin hayata geçmesinin ardından 1999 sonrası sigortalı olan çalışanların gözü kademeli emeklilik sistemine çevrildi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sistemdeki mali dengelerin iyileşmesi ve prim gelirlerinin artmasıyla birlikte kademeli emeklilik taleplerinin yeniden değerlendirilme ihtimalinin yükseldiğini ifade etti. EYT kapsamı dışında kalarak yaş şartına takılan milyonlarca çalışan, prim gün sayısı ve yaş kriterlerinde daha adil bir geçiş imkânı sunacak olası bir yasal düzenleme beklentisini koruyor.

8 Eylül 1999 tarihinin EYT için bir dönüm noktası kabul edilmesinin ardından, sadece bir gün farkla yıllarca emekli olamayan vatandaşların mağduriyet yaşadığına dikkat çekildi.

8 Eylül 1999 tarihinin EYT için bir dönüm noktası kabul edilmesinin ardından, sadece bir gün farkla yıllarca emekli olamayan vatandaşların mağduriyet yaşadığına dikkat çekildi.

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI, NE ZAMAN ÇIKAR?

Kademeli emeklilik yasasının kısa vadede çıkmasını beklemediğini belirten Özgür Erdursun, şu ifadeleri kullandı:

"Kademeli emeklilik yasası Türkiye'de şu anda kısa vadede ben çıkmayacağını düşünüyorum. Fakat EYT gibi bir yasa bundan sonra çıkar mı? Kesinlikle çıkmaz."

Erdursun, önümüzdeki yıllarda seçim veya referandum süreçlerinde konunun tekrar güçlü şekilde gündeme geleceğini belirterek, birkaç yıl içerisinde bu adımların atılabileceğini düşündüğünü ifade etti.


KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI, NE ZAMAN ÇIKAR?Kademeli emeklilik yasasının kısa vadede çıkmasını beklemediğini belirten Özgür Erdursun, şu ifadeleri kullandı:"Kademeli emeklilik yasası Türkiye'de şu anda kısa vadede ben çıkmayacağını düşünüyorum. Fakat EYT gibi bir yasa bundan sonra çıkar mı? Kesinlikle çıkmaz."Erdursun, önümüzdeki yıllarda seçim veya referandum süreçlerinde konunun tekrar güçlü şekilde gündeme geleceğini belirterek, birkaç yıl içerisinde bu adımların atılabileceğini düşündüğünü ifade etti.

KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSAYACAK?

Erdursun, 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için sert bir geçiş olduğunu vurgulayarak yapılması muhtemel makul düzenlemeyi şöyle özetledi: "2000 yılında sigortalı olmuş; 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 yılları itibarıyla makul bir kademeyle yaş kademe kademe arttırılarak kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşına kadar makul bir kademe gelebilir. Prim gün sayısı biraz geriye doğru çekilebilir. Sosyal güvenlik sistemini zedelemeden böyle bir yasal düzenleme gelebilir ve gelecektir de ilerleyen yıllarda."


KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSAYACAK?Erdursun, 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için sert bir geçiş olduğunu vurgulayarak yapılması muhtemel makul düzenlemeyi şöyle özetledi: "2000 yılında sigortalı olmuş; 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 yılları itibarıyla makul bir kademeyle yaş kademe kademe arttırılarak kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşına kadar makul bir kademe gelebilir. Prim gün sayısı biraz geriye doğru çekilebilir. Sosyal güvenlik sistemini zedelemeden böyle bir yasal düzenleme gelebilir ve gelecektir de ilerleyen yıllarda."

Muhalefetin "43-45 yaşında emeklilik" vaatlerinin gerçekçi olmadığını belirten uzman, sistemin sürdürülebilirliği için yaş şartı olmadan bir emekliliğin imkansız olduğunu dile getirdi.

EYT yasasının mali yüküne ilişkin eleştirilere de değinen Erdursun, gelecekteki emeklilik başvurularında ciddi bir düşüş yaşanacağını vurguladı: "Şimdi zaten bundan sonra bir kademe düzenlemesi çıkmazsa artık EYT'den dolayı emekli olacaklar emeklilik için sonuçta süresini bekleyip müracaatta bulunacaklar. 2027, 2028, 2029'lara geldiğimizde artık SGK'nın kapısının önünden geçen olmayacak neredeyse emeklilik için.

Muhalefetin "43-45 yaşında emeklilik" vaatlerinin gerçekçi olmadığını belirten uzman, sistemin sürdürülebilirliği için yaş şartı olmadan bir emekliliğin imkansız olduğunu dile getirdi.EYT yasasının mali yüküne ilişkin eleştirilere de değinen Erdursun, gelecekteki emeklilik başvurularında ciddi bir düşüş yaşanacağını vurguladı: "Şimdi zaten bundan sonra bir kademe düzenlemesi çıkmazsa artık EYT'den dolayı emekli olacaklar emeklilik için sonuçta süresini bekleyip müracaatta bulunacaklar. 2027, 2028, 2029'lara geldiğimizde artık SGK'nın kapısının önünden geçen olmayacak neredeyse emeklilik için.

Üç beş kişi gidip müracaatta bulunacak emekli olmak için. Bu nedenle de kendi içerisinde aslında dengeyi sosyal güvenlik sistemi yakalamış olacak.

Üç beş kişi gidip müracaatta bulunacak emekli olmak için. Bu nedenle de kendi içerisinde aslında dengeyi sosyal güvenlik sistemi yakalamış olacak.

Kademeli emeklilik yaş prim şartı tablosu EMADDER talepleri

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) kademeli emeklilik tablosunun şu şekilde olmasını talep ediyor.

09.09.1999 – 2000 arası sigorta başlangıcı

Kadın: 43 yaş / 6.400 prim

Erkek: 45 yaş / 6.400 prim

2001 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 44 yaş / 6.475 prim

Erkek: 46 yaş / 6.475 prim

2002 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 45 yaş / 6.550 prim

Erkek: 47 yaş / 6.550 prim

2003 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 46 yaş / 6.625 prim

Erkek: 48 yaş / 6.625 prim

Kademeli emeklilik yaş prim şartı tablosu EMADDER talepleriEmeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) kademeli emeklilik tablosunun şu şekilde olmasını talep ediyor.09.09.1999 – 2000 arası sigorta başlangıcıKadın: 43 yaş / 6.400 primErkek: 45 yaş / 6.400 prim2001 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?Kadın: 44 yaş / 6.475 primErkek: 46 yaş / 6.475 prim2002 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?Kadın: 45 yaş / 6.550 primErkek: 47 yaş / 6.550 prim2003 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?Kadın: 46 yaş / 6.625 primErkek: 48 yaş / 6.625 prim

2004 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 47 yaş / 6.700 prim

Erkek: 49 yaş / 6.700 prim

2005 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 48 yaş / 6.775 prim

Erkek: 50 yaş / 6.775 prim

2004 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?Kadın: 47 yaş / 6.700 primErkek: 49 yaş / 6.700 prim2005 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?Kadın: 48 yaş / 6.775 primErkek: 50 yaş / 6.775 prim

2006 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 49 yaş / 6.850 prim

Erkek: 51 yaş / 6.850 prim

2007 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 50 yaş / 6.925 prim

Erkek: 52 yaş / 6.925 prim

2008 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 51 yaş / 7.000 prim

Erkek: 53 yaş / 7.000 prim

2006 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?Kadın: 49 yaş / 6.850 primErkek: 51 yaş / 6.850 prim2007 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?Kadın: 50 yaş / 6.925 primErkek: 52 yaş / 6.925 prim2008 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?Kadın: 51 yaş / 7.000 primErkek: 53 yaş / 7.000 prim
Başlıklar :Kademeli emeklilikKademeli emeklilik şartıKademeli emeklilik son durumÖzgür Erdursunemeklilik sistemiEYTson dakika
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