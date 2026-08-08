Messi'nin babası Jorge Messi neden öldü, hastalığı neydi? Lionel Messi'nin babası Jorge Messi ne iş yapıyordu?
Lionel Messi'nin babası Jorge Horacio Messi'den gelen ölüm haberi futbol dünyasında büyük üzüntü yarattı. 68 yaşındaki Jorge Messi, bir süredir tedavi gördüğü Rosario'da hayatını kaybetti. Oğlunun futbol kariyerinde çocukluk yıllarından itibaren önemli bir yere sahip olan Jorge Messi, Lionel Messi'nin profesyonel kariyerinde de menajerliğini üstlenerek uzun yıllar yanında bulundu. Vefat haberinin ardından Jorge Messi'nin sağlık durumu ve ölüm nedeni merak konusu oldu. Peki Lionel Messi'nin babası Jorge Messi neden öldü? Hangi hastalık nedeniyle tedavi görüyordu? İşte Jorge Horacio Messi'nin ölümüne ilişkin merak edilenler...
Dünya futbolunun yıldız ismi Lionel Messi, babası Jorge Horacio Messi'nin hayatını kaybetmesiyle sarsıldı. 68 yaşındaki Jorge Messi'nin uzun süredir devam eden tedavi sürecinin ardından Rosario'da yaşamını yitirdiği bildirildi. Lionel Messi'nin yalnızca babası olmayan, aynı zamanda kariyerinin yönetiminde uzun yıllar aktif rol alan Jorge Messi, Arjantinli futbolcunun başarı yolculuğunda en yakın isimlerden biri oldu. Acı haberin duyulmasının ardından futbolseverler Jorge Messi'nin ölümüne yol açan sağlık sorununu araştırmaya başladı. Jorge Messi'nin hastalığı neydi, ölüm nedeni belli oldu mu? Lionel Messi'nin babası kaç yaşında hayatını kaybetti? İşte ayrıntılar...
Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, Arjantin'in Rosario şehrindeki bir hastanede, uzun süredir mücadele ettiği bir hastalığın ardından 68 yaşında hayatını kaybetti. Messi'nin babası, oğlunun kariyerinde merkezi bir figür olarak kabul ediliyordu ve sahaya ilk çıktığı günlerden oyun tarihinin en büyük oyuncularından biri olana kadar ona eşlik eden biriydi. Jorge, Messi'yi temsil etti ve kulüpler ve ticari şirketlerle onun adına görüşmeler yürüttü ve Arjantinli yıldızın etrafındaki iş altyapısının oluşturulmasında yer aldı.
AİLESİ DAHA ÖNCE SAĞLIK SORUNUNU AÇIKLAMIŞTI
Jorge Messi'nin sağlık durumu son dönemde gündemdeydi. Haziran ayında sağlık sorunları yaşadığına ilişkin çeşitli iddialar ortaya atılmış, hatta hayatını kaybettiği yönünde gerçeği yansıtmayan haberler paylaşılmıştı. Lionel Messi de Dünya Kupası sırasında yaptığı açıklamada, futbolla ilgisi olmayan nedenlerle zor bir kişisel dönemden geçtiğini ifade etmişti.
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