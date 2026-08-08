İZMİR 8-9-10 AĞUSTOS ELEKTRİK KESİNTİSİ İLÇE İLÇE LİSTE! Gediz Elektrik İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, kaç saat sürecek?
İzmir'de yaşayan vatandaşlar için 8, 9 ve 10 Ağustos tarihlerinde uygulanacak elektrik kesintileri gündeme geldi. Şebekelerde gerçekleştirilecek bakım, yenileme, kapasite artırımı ve çeşitli teknik çalışmalar nedeniyle bazı ilçelerde elektrikler belirli saatlerde kullanılamayacak. Kesintiden etkilenecek mahalle ve sokakların yanı sıra elektriğin yeniden verileceği saatler de vatandaşların günlük planlamaları açısından önem taşıyor. Özellikle hafta sonu ve pazartesi günlerini kapsayan programı öğrenmek isteyen İzmirliler, "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki 8-9-10 Ağustos 2026 İzmir elektrik kesintisi hangi ilçelerde olacak? Hangi mahallelerde elektrikler kesilecek ve kesinti saat kaçta sona erecek? İşte güncel GEDİZ Elektrik kesinti programı...
GEDİZ Elektrik'in İzmir için açıkladığı planlı kesinti programı, hafta sonu öncesinde vatandaşların gündemine girdi. 8, 9 ve 10 Ağustos tarihlerinde farklı ilçelerde yürütülecek çalışmalar nedeniyle bazı bölgelerde elektrik hizmetine geçici olarak ara verilecek. Şebeke bakımından hat yenilemeye, yük aktarımından kapasite artırımı çalışmalarına kadar farklı nedenlerle gerçekleştirilecek kesintilerin süresi ilçeye ve çalışma programına göre değişiklik gösterecek. Evinde, iş yerinde veya işletmesinde kesinti yaşanıp yaşanmayacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar mahalle ve sokak bazındaki listeyi kontrol ediyor. İzmir'de elektrikler ne zaman kesilecek, ne zaman gelecek? 8, 9 ve 10 Ağustos elektrik kesintileri hangi ilçelerde? İşte ayrıntılı kesinti saatleri...
İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 8-9-10 AĞUSTOS 2026
8-9-10 Ağustos 2026 tarihli programda Aliağa, Bergama, Karşıyaka, Menemen, Buca, Güzelbahçe, Torbalı, Karabağlar ve Ödemiş başta olmak üzere birçok ilçede planlı elektrik kesintileri yer alıyor. Kesintiler şebeke bakım çalışması, şebeke yenileme ve kapasite artışı ile üçüncü şahıs talepleri kapsamında uygulanacak. İşte İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler:
ALİAĞA
10 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Aşağışakran Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 11/11. Sokak, 11/13. Sokak, 11/15. Sokak, 11/17. Sokak, 11/18. Sokak, 11/19. Sokak, 11/2. Sokak, 11/21. Sokak, 11/26. Sokak, 11/3. Sokak, 11/35. Sokak, 11/9. Sokak, Aşağışakran Köy Yolu ve Aşağışakran Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3781420’dir.
8 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Çıtak ve Güzelhisar mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Çıtak Mahallesi’nde 15/1. Sokak, 15/11. Sokak, 15/17. Sokak, 15/3. Sokak, Alanya Sokak, Balaban Sokak, Cevizli Sokak, Ceylan Sokak, Çıtak Köprülü Sokak, Çıtak Cumhuriyet Meydanı, Çıtak Fatih Küme Evleri, Çıtak İstiklal Sokak, Çıtak Mehmet Akif Sokak, Çıtak Menekşe Küme Evleri, Çıtak Mimar Sinan Sokak, Çıtak Yıldız Sokak, Değirmen Sokak, Güvendik Sokak, Köprülü Sokak, Şirin Sokak, Vatan Caddesi ve Zafer Sokak kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3781432’dir.
11 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Şakran Sayfiye Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 3474. Sokak, 3480. Sokak, 3485. Sokak, 3488. Sokak, 3493. Sokak, 3494. Sokak, 3515. Sokak, 3517. Sokak ve 3518. Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3781440’tır.
11 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Şakran Sayfiye Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintinin 3464. Sokak, 3466. Sokak, 3468. Sokak, 3475. Sokak, 3478. Sokak, 3479. Sokak, 3480. Sokak, 3481. Sokak, 3482. Sokak, 3497. Sokak, 3498. Sokak, 3500. Sokak, 3500/2. Sokak, 3500/3. Sokak, 3503. Sokak, 3504. Sokak, 3506/1. Sokak, 3507. Sokak, 3508. Sokak, 3509. Sokak, 3510. Sokak, 3511. Sokak, 3513/1. Sokak, 3515. Sokak ve İncirlik Caddesi’nde etkili olması beklenmektedir. Çalışma ID numarası 3781451’dir.
9 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle B. Hayrettin Paşa, Fatih ve Mimar Sinan mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. B. Hayrettin Paşa Mahallesi’nde 2209. Sokak, 2210. Sokak, 2211. Sokak, 2212. Sokak, 2213. Sokak, 2214. Sokak, 2215. Sokak, 2216. Sokak, 2217. Sokak, 2218. Sokak, 2219. Sokak, 2220. Sokak, 2222. Sokak, 2223. Sokak, 2224. Sokak, 2225. Sokak, 2226. Sokak, 29 Ekim Cumhuriyet Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Kazım Dirik Caddesi, Mithat Paşa Caddesi, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi ve Talat Bilgin Caddesi etkilenecektir. Fatih Mahallesi’nde 2401. Sokak, 2402. Sokak, 2402/1. Sokak, 2404. Sokak, 2405. Sokak, 2405/1. Sokak, 2406. Sokak, 2416. Sokak, 2416/1. Sokak, Gençlik Caddesi, Kazım Dirik Caddesi, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, Necmi Pehlivan Caddesi ve Yazar Namık Kemal Caddesi kesintiden etkilenecektir. Mimar Sinan Mahallesi’nde ise 2601. Sokak, 2602. Sokak, 2603. Sokak, 2604. Sokak, 2605. Sokak, 2605/1. Sokak, 2606. Sokak, 2607. Sokak, 2608. Sokak, 2608/1. Sokak, 2610. Sokak, 2611. Sokak, 2612. Sokak, 2613. Sokak, 2614. Sokak, 2615. Sokak, 2616. Sokak, 2617. Sokak, 2618. Sokak, 2619. Sokak, 2620. Sokak, 2620/1. Sokak, 2622. Sokak, 2624. Sokak, 2624/1. Sokak, 2625. Sokak, 2625/1. Sokak, 29 Ekim Cumhuriyet Caddesi, Hasan Tahsin Caddesi, Hatundere Caddesi, Kazım Dirik Caddesi, Mevlana Caddesi, Mithat Paşa Caddesi, Muammer Aksoy Caddesi, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi ve Yavuz Selim Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3781459’dur.
12 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Şakran Sayfiye Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 3433. Sokak, 3434. Sokak, 3436. Sokak, 3437. Sokak, 3438. Sokak, 3439. Sokak, 3441. Sokak, 3442. Sokak, 3443. Sokak, 3444. Sokak, 3445. Sokak, 3446. Sokak, 3447. Sokak, 3448. Sokak, 3449. Sokak, 3450. Sokak, 3453. Sokak, 3454. Sokak, 3455. Sokak, 3461. Sokak, 3499. Sokak, 3499/1. Sokak, 3500/1. Sokak, 3500/2. Sokak, 3502. Sokak, Barbaros Paşa Caddesi ve İncirlik Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3781472’dir.
12 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Şakran Sayfiye Mahallesi’nin farklı bir bölümünde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti 2. Çevre Yolu Caddesi, 3408. Sokak, 3409. Sokak, 3410. Sokak, 3411. Sokak, 3424. Sokak, 3424/1. Sokak, 3425. Sokak, 3425/1. Sokak, 3426. Sokak, 3427. Sokak, 3428. Sokak, 3432. Sokak, 3433. Sokak, 3434. Sokak, 3435. Sokak, İncirlik Caddesi ve Şair Mehmet Akif Caddesi’ni kapsayacaktır. Çalışma ID numarası 3781480’dir.
10 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Yalı Mahallesi’nde geniş kapsamlı planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 113. Sokak, 113/1. Sokak, 116. Sokak, 116/1. Sokak, 120. Sokak, 121. Sokak, 122. Sokak, 123. Sokak, 124. Sokak, 125. Sokak, 125/1. Sokak, 126. Sokak, 127. Sokak, 129. Sokak, 130. Sokak, 132. Sokak, 132/2. Sokak, 133. Sokak, 133/1. Sokak, 135. Sokak, 136. Sokak, 136/1. Sokak, 137. Sokak, 138. Sokak, 139. Sokak, 139/1. Sokak, 140. Sokak, 140/1. Sokak, 143. Sokak, 145. Sokak, 149. Sokak, 151. Sokak, 152. Sokak, 153. Sokak, 155. Sokak, 156. Sokak, 157. Sokak, 158. Sokak, 160. Sokak, 160/1. Sokak, 161. Sokak, 163. Sokak, 164. Sokak, 165. Sokak, 172. Sokak, 173. Sokak, 174. Sokak, 175. Sokak, 176. Sokak, 177. Sokak, 179. Sokak, 180. Sokak, 183. Sokak, 184. Sokak, 186. Sokak, 187. Sokak, 188. Sokak, 19 Mayıs Caddesi, 190. Sokak, 191. Sokak, 192. Sokak, 193. Sokak, 194. Sokak, 194/1. Sokak, 196. Sokak, 197. Sokak, 199. Sokak, 200. Sokak, 201. Sokak, 202. Sokak, 23 Nisan Caddesi, 30 Ağustos Caddesi, Adacık Küme Evleri, Arka Plajlar Caddesi, Atilla İlhan Caddesi, Fevzi Paşa Caddesi, Gültekin Eren Sokak, Hürriyet Caddesi, Mahinur Sokak, Mavi Sokak, Merkez Küme Evleri, Osman Nuri Öztürk Sokak, Plaj Caddesi, Şükran Kurdakul Caddesi ve Ziya Paşa Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3781562’dir.
11 Ağustos 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Bozköy ve Şehitkemal mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Şehitkemal Mahallesi’nde Asfalt Küme Evleri, Çitlenbik Sokak, Damla Sokak, Karlı Sokak, Narlı Sokak, Sıla Sokak, Varlı Sokak ve Yeşil Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3785730’dur.
BERGAMA
10 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Örlemiş Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3781420’dir.
9 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında TEİAŞ trafo bakım çalışması nedeniyle Aşağıkırıklar ve Sağancı mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3781847’dir.
9 Ağustos 2026 tarihinde 11.00 ile 12.00 saatleri arasında TEİAŞ trafo arızası nedeniyle Sağancı Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3781852’dir.
8 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Sarıdere Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Sarıdere Köyü İç Yolu etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3782309’dur.
8 Ağustos 2026 tarihinde 15.00 ile 18.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Çalıbahçe Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalıbahçe Köyü İç Yolu kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3782317’dir.
9 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Eğrigöl Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Eğrigöl Köyü İç Yolu ve Eğrigöl Köyü Yolu kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3782352’dir.
9 Ağustos 2026 tarihinde 15.00 ile 18.00 saatleri arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Karahıdırlı Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Karahıdırlı Küme Evleri kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3782356’dır.
10 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Fatih Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti 346/1. Sokak, 349. Sokak, 349/1. Sokak, 349/2. Sokak, Anafartalar Caddesi, Egeli Sokak ve Yeşilırmak Caddesi’nde etkili olacaktır. Çalışma ID numarası 3782395’tir.
10 Ağustos 2026 tarihinde 14.00 ile 18.00 saatleri arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Fatih Mahallesi’nin başka bir bölümünde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 346/4. Sokak, 349/3. Sokak, 349/4. Sokak, 351/3. Sokak, Anafartalar Caddesi ve Çakır Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3782417’dir.
8 Ağustos 2026 tarihinde 00.30 ile 04.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Atatürk ve Fatih mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Atatürk Mahallesi’nde Anadolu Caddesi, Aslan Sokak, Genç Osman Caddesi, Kavak Sokak, Kubilay Sokak, Nafizbey Sokak, Sedir Sokak ve Yavuz Selim Caddesi etkilenecektir. Fatih Mahallesi’nde ise 314. Sokak ve Anadolu Caddesi kesinti kapsamında olacaktır. Çalışma ID numarası 3783337’dir.
12 Ağustos 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında trafo bakım çalışması nedeniyle Gaylan Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3783611’dir.
11 Ağustos 2026 tarihinde 09.05 ile 14.00 saatleri arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Atatürk ve Fatih mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Atatürk Mahallesi’nde 250. Sokak, 250/1. Sokak, 251. Sokak, 251/1. Sokak, 251/3. Sokak, Beyler Sokak, Çakır Sokak ve Sıçan Sokağı Mevkii Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3784321’dir.
11 Ağustos 2026 tarihinde 15.00 ile 18.00 saatleri arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Atatürk ve Fatih mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Atatürk Mahallesi’nde 251/2. Sokak, 251/4. Sokak, Çakır Sokak, Ege Caddesi ve Kumluca Sokak; Fatih Mahallesi’nde ise 349/1. Sokak, 349/2. Sokak, 349/4. Sokak, 349/5. Sokak, Çakır Sokak ve Ege Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3784325’tir.
12 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Atatürk Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. 250. Sokak ve Beyler Sokak kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3784347’dir.
12 Ağustos 2026 tarihinde 15.00 ile 18.00 saatleri arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Atatürk Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Beyler Sokak ve Beyler Sokak Çıkmaz Yol Küme Evleri kesinti kapsamında olacaktır. Çalışma ID numarası 3784348’dir.
12 Ağustos 2026 tarihinde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Bozyerler ve Zeytindağ mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Bozyerler Mahallesi’nde 2775. Sokak, 2776. Sokak ve Yuntdağ Yolu; Zeytindağ Mahallesi’nde ise 2775. Sokak ve Yuntdağ Yolu kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3785364’tür.
BORNOVA
9 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında yük aktarımı çalışması nedeniyle Yeşilova Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 4039/1. Sokak, 4039/2. Sokak, 4039/3. Sokak, 4039/4. Sokak, 4045. Sokak, 4047. Sokak, 4049. Sokak, 4162. Sokak, 4172. Sokak, 4174. Sokak ve 4174/1. Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3784460’tır.
9 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında yük aktarımı çalışması nedeniyle Yeşilova Mahallesi’nin başka bir bölümünde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 4015. Sokak, 4021. Sokak, 4021/1. Sokak, 4023. Sokak, 4025. Sokak, 4027. Sokak, 4030/1. Sokak, 4032. Sokak ve 4036. Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3784463’tür.
10 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında yük aktarımı çalışması nedeniyle Doğanlar Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti 1405. Sokak, 1406. Sokak, 1408. Sokak, 1409. Sokak, 1438. Sokak, 1439. Sokak, 1440. Sokak, 1441. Sokak, 1441/1. Sokak, 1442. Sokak, 1456. Sokak, 1456/1. Sokak ve 1457. Sokak’ı kapsayacaktır. Çalışma ID numarası 3784470’tir.
11 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Beşyol, Çamiçi, Çiçekli, Karaçam, Kavaklıdere, Kayadibi, Kurudere, Sarnıçköy ve Yakaköy mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Beşyol Mahallesi’nde 8001. Sokak, Badem Sokak, Beşyol Caddesi, Buket Sokak, Burçak Sokak, Çavdar Sokak, Çelik Sokak, Sardunya Sokak, Sarnıç Caddesi ve Yamaç Sokak; Çiçekli Mahallesi’nde 8500. Sokak, 8501. Sokak, Açelya Sokak, Akasya Sokak, Çamlık Caddesi, Çiçekli Caddesi, Çitlenbik Sokak, Fulya Sokak, Kardelen Sokak, Manolya Sokak, Pınarlı Sokak ve Yasemin Sokak; Karaçam Mahallesi’nde Çağlayan Sokak, Çiftlik Sokak, Doğan Sokak, Fesleğen Sokak, Fide Sokak, İstanbul Caddesi, Karaçam Caddesi, Kültür Sokak ve Palmiye Sokak; Kayadibi Mahallesi’nde 9750. Sokak, 9751. Sokak, Funda Sokak, Gündoğdu Sokak, Kayadibi Caddesi ve Zakkum Sokak; Kurudere Mahallesi’nde Doğa Sokak, Kartal Sokak ve Kurudere Caddesi; Sarnıçköy Mahallesi’nde Akyar Sokak, Filiz Sokak, Kordelya Sokak ve Sarnıç Caddesi; Yakaköy Mahallesi’nde ise 10751/2. Sokak, Asma Sokak, Çamlık Caddesi, Cumba Sokak, Damla Sokak, Dibek Sokak, Ekin Sokak, Gündoğan Sokak, Güneşli Sokak, Havuzbaşı Sokak, Ihlamur Sokak, Irmak Sokak, Kiraz Sokak, Kordon Sokak, Limon Sokak, Melisa Sokak, Meltem Sokak, Mine Sokak, Nilüfer Sokak, Öykü Sokak, Özbek Sokak, Poligon Sokak, Poyraz Sokak, Reyhan Sokak, Selin Sokak, Sevgi Sokak, Tepe Sokak, Vadi Sokak, Yaka Caddesi, Yalı Sokak, Yaprak Sokak, Yıldız Sokak ve Zeytin Sokak kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3785432’dir.
KARABURUN
11 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle İskele Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 2197. Sokak, 2228. Sokak, 2230. Sokak, 2231. Sokak, 2232. Sokak, 2233. Sokak, 2235. Sokak, 2237. Sokak, 2241. Sokak, 2243. Sokak, 2259. Sokak, 2260. Sokak, 2261. Sokak, 2262. Sokak, 2263. Sokak, 2264. Sokak, 2266. Sokak, 2269. Sokak, 2270. Sokak, 2273. Sokak, 2274. Sokak, 2275/2. Sokak, 2276. Sokak, 2278. Sokak, 2279. Sokak, 2280. Sokak, 2282. Sokak, 2290. Sokak, 2292. Sokak, 2293. Sokak, 2297. Sokak, 2298. Sokak, 2299. Sokak, Azmak Sokak, Bodrum Caddesi, Bodrum İçi Sokak, Deliklitaş Caddesi, Deniz 4 Sokak, Halil Altın Caddesi, Liman Caddesi, Okul Sokak, Yağhane 1 Sokak ve Yağhane 2. Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3785344’tür.
KEMALPAŞA
9 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Çınarköy ve Sekiz Eylül mahallelerinde geniş kapsamlı planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Çınarköy Mahallesi’nde 2. Sokak, 5001. Sokak, 5001/1. Sokak, 5002. Sokak, 5003. Sokak, 5003/1. Sokak, 5004. Sokak, 5004/1. Sokak, 5005. Sokak, 5006. Sokak, 5007. Sokak, 5008. Sokak, 5009. Sokak, 5009/2. Sokak, 5010. Sokak, 5011. Sokak, 5012. Sokak, 5014. Sokak, 8 Eylül Caddesi, 9 Eylül Caddesi, 92. Sokak, Beypınarı Mevki Yolu Küme Evleri, Çınarköy Kırovası Küme Evleri, Eşrefi Rumi Caddesi, İzmir Caddesi, Kemal Paşa Çınarköy Caddesi, Kırovası Küme Evleri, Madenaltı Mevki Yolu Küme Evleri ve Şehit Jandarma Er Nadir Özkan Sokak kesintiden etkilenecektir. Sekiz Eylül Mahallesi’nde ise 100. Sokak, 100/1. Sokak, 100/2. Sokak, 100/3. Sokak, 101/1. Sokak, 102. Sokak, 103/1. Sokak, 104. Sokak, 105. Sokak, 106. Sokak, 107/1. Sokak, 108. Sokak, 109. Sokak, 110/1. Sokak, 111. Sokak, 112. Sokak, 113. Sokak, 114/1. Sokak, 115. Sokak, 116. Sokak, 118. Sokak, 119. Sokak, 120. Sokak, 121. Sokak, 124. Sokak, 125. Sokak, 126. Sokak, 127. Sokak, 128. Sokak, 129. Sokak, 130/1. Sokak, 131. Sokak, 134. Sokak, 135. Sokak, 136. Sokak, 137. Sokak, 139. Sokak, 140. Sokak, 145. Sokak, 145/1. Sokak, 147. Sokak, 19 Mayıs Caddesi, 5012. Sokak, 73. Sokak, 75. Sokak, 76/1. Sokak, 77/1. Sokak, 79. Sokak, 8 Eylül Caddesi, 80/1. Sokak, 81/1. Sokak, 82. Sokak, 83/1. Sokak, 84. Sokak, 85. Sokak, 88. Sokak, 88/1. Sokak, 88/2. Sokak, 88/3. Sokak, 89. Sokak, 90/1. Sokak, 92. Sokak, 93. Sokak, 94. Sokak, 95. Sokak, 96. Sokak, 97. Sokak, 98. Sokak, 99. Sokak, 99/1. Sokak, Eşrefi Rumi Caddesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, İzmir Caddesi, Kirazlı Caddesi, Kırovası Küme Evleri, Küplücealtı Küme Evleri ve Şehit Er İsa Türkmen Caddesi kesinti kapsamında olacaktır. Çalışma ID numarası 3783725’tir.
9 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Çınarköy ve Kızılüzüm mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çınarköy Mahallesi’nde 5010. Sokak, Çınarköy Kırovası Küme Evleri, Kemal Paşa Çınarköy Caddesi ve Madenaltı Mevki Yolu Küme Evleri; Kızılüzüm Mahallesi’nde ise 5010. Sokak, 5011. Sokak, Kemalpaşa Kızılüzüm Caddesi ve Kemalpaşa Kızılüzüm Kırovası Küme Evleri kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3783764’tür.
9 Ağustos 2026 tarihinde 14.00 ile 18.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 171. Sokak, 193. Sokak, 197. Sokak, 198. Sokak, 199. Sokak, 200. Sokak, 201. Sokak, 202. Sokak, 203. Sokak, 204. Sokak, 206. Sokak, 213. Sokak, 219. Sokak, 221. Sokak, 222. Sokak, 223. Sokak, 224. Sokak, 225. Sokak, 226. Sokak, 227. Sokak, 228. Sokak, 229. Sokak, 231. Sokak, 232. Sokak, 233. Sokak, 233/2. Sokak, 233/6. Sokak, 234. Sokak, 235. Sokak, 241/1. Sokak, Çayırlar Küme Evleri, Doktor Ali Karaman Caddesi, Harıldak Küme Evleri, Kirazlı Caddesi, Nif Caddesi, Öğretmen Tahir Tunca Caddesi, Sayra Çınar Küme Evleri ve Taşlıyol etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3784290’dır.
11 Ağustos 2026 tarihinde 05.00 ile 11.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Çınarköy ve Kızılüzüm mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çınarköy Mahallesi’nde 5010. Sokak, Çınarköy Kırovası Küme Evleri, Kemal Paşa Çınarköy Caddesi ve Madenaltı Mevki Yolu Küme Evleri; Kızılüzüm Mahallesi’nde 5010. Sokak, 5011. Sokak, Kemalpaşa Kızılüzüm Caddesi, Kemalpaşa Kızılüzüm Kırovası Küme Evleri, Kızılüzüm Köy Yolu, Kızılüzüm Köyü Yolu, Şehit Ünal Sipahi Sokak ve Sulukır Mevki Yolu Küme Evleri kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3785413’tür.
KARŞIYAKA
8 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Yalı Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 6327. Sokak, 6328. Sokak, 6329. Sokak, 6329/2. Sokak, 6330. Sokak, 6331. Sokak, 6417. Sokak ve 6417/1. Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3783417’dir.
8 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Atakent, Bostanlı ve Yalı mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Atakent Mahallesi’nde Aşık Veysel Sokak; Bostanlı Mahallesi’nde 6345. Sokak, 6347. Sokak, 6352. Sokak, 6352/1. Sokak, 6353. Sokak, 6355. Sokak, Caher Dudayev Bulvarı ve Nazan Öncel Caddesi; Yalı Mahallesi’nde ise Nazan Öncel Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3783418’dir.
8-9-10 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi 2026 ilçe ve mahalleler açıklandı
8 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Nergiz Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 1671. Sokak, 1775/7. Sokak, 1998. Sokak, 2000. Sokak, 2002. Sokak, 2003. Sokak, 2004. Sokak, 6000. Sokak, 6001. Sokak ve Ali Alp Böke Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3783421’dir.
8 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Bostanlı, Goncalar ve Nergiz mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Bostanlı Mahallesi’nde 1671. Sokak; Goncalar Mahallesi’nde 6005. Sokak, 6006. Sokak, 6007/13. Sokak ve 6007/3. Sokak; Nergiz Mahallesi’nde ise 1671. Sokak, 6001. Sokak, 6003. Sokak, 6004. Sokak, 6005. Sokak, 6007/3. Sokak, 6010/2. Sokak ve 6017. Sokak kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3783426’dır.
MENEMEN
9 Ağustos 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında üçüncü şahıs talebiyle gerçekleştirilecek planlı çalışma nedeniyle Ahıhıdır, Camiikebir, Gaybi, Mermerli ve Tülbentli mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Ahıhıdır Mahallesi’nde Çıkmaz, Eski Mahkeme Caddesi, Şehit Kemal Caddesi, Türbe Sokak ve Yeni Sokak; Camiikebir Mahallesi’nde Arasta Caddesi, Deniz Sokak, Eski Mahkeme Caddesi, Hocazade Sokak, İpek Pazarı Sokak, Mehmet Paşa Geçidi Sokak, Mektebi Fevziye Sokak, Pazarbaşı Geçidi Sokak, Şehit Kemal Caddesi ve Soğan Pazarı Sokak; Gaybi Mahallesi’nde Adnan Menderes Caddesi, Eski Mahkeme Caddesi, Hacıbaki Sokak, Hamam Sokak, Hasırcı Sokak, İsmail Efendi Sokak, Yahya Efendi Sokak ve Yeni Sokak; Mermerli Mahallesi’nde İmaret Sokak ve Yahya Efendi Sokak; Tülbentli Mahallesi’nde ise Adnan Menderes Caddesi, İkiz Çeşme Sokak, İsmail Efendi Sokak ve Yahya Efendi Sokak kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3778007’dir.
9 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Hatundere Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. 6102. Sokak ve Hatundere Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3781459’dur.
8 Ağustos 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında üçüncü şahıs talebiyle gerçekleştirilecek planlı çalışma nedeniyle Esatpaşa, İsmet İnönü ve Uğur Mumcu mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Esatpaşa Mahallesi’nde 1200. Sokak, 1201. Sokak, 1202. Sokak, 1203. Sokak, 1204. Sokak, 1205. Sokak, 1206. Sokak, 1207. Sokak, 1209. Sokak, 1210. Sokak, 1211. Sokak, 1213. Sokak, 1215. Sokak, Çanakkale Asfaltı Caddesi ve Manisa Asfaltı Caddesi; İsmet İnönü Mahallesi’nde 1251. Sokak, 1253. Sokak, 1255. Sokak, 1257. Sokak, 1258/1. Sokak, 1259. Sokak, 1259/1. Sokak, 1261. Sokak, 1263. Sokak, 1265. Sokak, 1267. Sokak, 1272. Sokak, 1282. Sokak, 1286. Sokak, Çanakkale Asfaltı Caddesi ve Gaffar Okkan Caddesi; Uğur Mumcu Mahallesi’nde ise 1250. Sokak, 1252. Sokak, 1282. Sokak, 1286. Sokak, 1286/1. Sokak, 1292. Sokak, 1295. Sokak, 1295/1. Sokak, 1297. Sokak ve Gaffar Okkan Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3782390’dır.
10 Ağustos 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında üçüncü şahıs talebiyle gerçekleştirilecek planlı çalışma nedeniyle Gölcük, İncirli Pınar ve Yeşil Pınar mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Gölcük Mahallesi’nde 9403. Sokak, 9404. Sokak, 9406. Sokak, 9422. Sokak ve Vali Kutlu Aktaş Caddesi; İncirli Pınar Mahallesi’nde 105/2. Sokak, 116. Sokak, 117. Sokak, 117/1. Sokak, 117/2. Sokak, 118. Sokak, 119. Sokak, 120. Sokak, 121. Sokak, 121/1. Sokak, 122. Sokak, 123. Sokak, 123/1. Sokak, 124. Sokak, 125. Sokak, 125/1. Sokak, 125/2. Sokak, 126. Sokak, 127. Sokak, 128. Sokak, 129. Sokak, 129/4. Sokak, 130. Sokak, 132. Sokak, 134. Sokak, 135. Sokak, 137. Sokak, 143. Sokak, 143/3. Sokak, 9142. Sokak, 9142/1. Sokak, 9403. Sokak, 9404. Sokak ve Vali Kutlu Aktaş Caddesi; Yeşil Pınar Mahallesi’nde ise 105/2. Sokak, 326. Sokak, 331. Sokak ve Asarlık Viyadüğü kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3782456’dır.
12 Ağustos 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında aynı bölgelerde üçüncü şahıs talebiyle planlı çalışma yapılacaktır. Gölcük, İncirli Pınar ve Yeşil Pınar mahallelerinde 10 Ağustos tarihindeki çalışma kapsamında belirtilen sokak ve caddelerde yeniden elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3782459’dur.
12 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında OG kesici arızası nedeniyle 9 Eylül Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 238. Sokak, 247. Sokak, 249. Sokak, 251. Sokak, 253. Sokak, 266. Sokak, 268. Sokak, 270. Sokak, 272. Sokak, 276. Sokak, 278. Sokak, 280. Sokak, 7239. Sokak ve 8. Cadde etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3785352’dir.
ÖDEMİŞ
8 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Çayır Mahallesi’nde planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. 3783218 ve 3783220 numaralı çalışmalar Ataman Küme Evleri’ni, 3783221 numaralı çalışma ise Ataman Küme Evleri ile Köşk Ödemiş Yolu’nu kapsayacaktır.
8 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle İlkkurşun Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. İlkkurşun Küme Evleri kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3783254’tür.
9 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 15.30 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Bayırlı Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bayırlı Küme Evleri kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3784310’dur.
10 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 15.30 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Dolaylar Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Dolaylar Küme Evleri ve Dolaylar Subatan Yaylası Küme Evleri kesinti kapsamında olacaktır. Çalışma ID numarası 3784322’dir.
10 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Demircili, Işık, Seyrekli, Şirinköy ve Yeniköy mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Demircili Mahallesi’nde Demircili Küme Evleri; Işık Mahallesi’nde Işıklar Küme Evleri ve Yukarı Aktaş Küme Evleri; Seyrekli Mahallesi’nde Seyrekli Küme Evleri; Yeniköy Mahallesi’nde Aşağı Aktaş Küme Evleri, Demircili Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Şehit Cengiz Topel Küme Evleri, Tepecik Sokak, Yeniköy Kahveleri ve Yeniköy Küme Evleri kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3784365’tir.
11 Ağustos 2026 tarihinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Kayaköy Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Alabaş Küme Evleri kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3785382’dir.
11 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Kayaköy Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Aktaş Sokak, Dilsiz Sokak, Fevzi Çakmak Sokak, Halk Caddesi, Kayalar Sokak ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3785389’dur.
12 Ağustos 2026 tarihinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Demircili Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Demircili Küme Evleri kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3785404’tür.
12 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Demircili, Işık, Seyrekli, Şirinköy ve Yeniköy mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Demircili Küme Evleri, Işıklar Küme Evleri, Yukarı Aktaş Küme Evleri, Seyrekli Küme Evleri, Aşağı Aktaş Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Şehit Cengiz Topel Küme Evleri, Tepecik Sokak, Yeniköy Kahveleri ve Yeniköy Küme Evleri kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3785416’dır.
SELÇUK
10 Ağustos 2026 tarihinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Havutçulu Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 501. Sokak, 502. Sokak, 503. Sokak, 504. Sokak, 505. Sokak, 506. Sokak, 508. Sokak, Arkıtcı Küme Evleri, Dervent Caddesi, Havutçulu Atatürk Caddesi, Havutçulu Köyü ve Kemercik Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3784369’dur.
TORBALI
8 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Demirci Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 6262/1. Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3782798’dir.
8 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Ertuğrul ve Tepeköy mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Ertuğrul Mahallesi’nde 3066. Sokak, 3070. Sokak, 3072. Sokak, Hükümet Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi ve Kıbrıs Caddesi; Tepeköy Mahallesi’nde ise 4501. Sokak, 4508. Sokak, Hükümet Caddesi, Hüseyin Yener Caddesi, Kazım Dirik Caddesi ve Kazım Karabekir Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3783306’dır.
9 Ağustos 2026 tarihinde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında OG kesici arızası nedeniyle Çapak, Torbalı ve Yedi Eylül mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Torbalı Mahallesi’nde 5003/1. Sokak, 5076/1. Sokak, Aydın Caddesi ve Philsa Caddesi; Yedi Eylül Mahallesi’nde ise 5531. Sokak, 5533. Sokak, 5535. Sokak, 5537. Sokak, 5539. Sokak, 5541. Sokak ve Philsa Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3784343’tür.
10 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle 19 Mayıs ve Subaşı mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. 19 Mayıs Mahallesi’nde 8513. Sokak, 8514. Sokak ve Osman Dirik Caddesi; Subaşı Mahallesi’nde 305. Sokak, 307. Sokak, 309. Sokak, 317. Sokak, 324. Sokak, 334. Sokak, 337. Sokak, 340. Sokak, 346. Sokak, 352. Sokak, 354. Sokak, 358. Sokak, 8813. Sokak, II. İnönü Caddesi, Osman Dirik Caddesi ve Süleyman Bozkurt Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3784517’dir.
11 Ağustos 2026 tarihinde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Çapak Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 2570. Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3785348’dir.
BUCA
8 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Karacaağaç ve Kırklar mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Karacaağaç Mahallesi’nde 4001. Sokak, 4002. Sokak, 4003. Sokak, 4004. Sokak, 4004/1. Sokak, 4005. Sokak, 4005/1. Sokak, 4005/2. Sokak, 4005/3. Sokak, 4006. Sokak, 4007. Sokak, 4008. Sokak, 4009. Sokak, 4010. Sokak, 4010/1. Sokak, 4011. Sokak, 4012. Sokak, 4013. Sokak, 4014. Sokak, 4015. Sokak, 4016. Sokak, 4017. Sokak, 4017/1. Sokak, 4018. Sokak, 4019. Sokak, 4020. Sokak, 4022. Sokak, 4023. Sokak, 4024. Sokak, 4028. Sokak, Belenbaşı Yolu Üzeri Sokak, Dede Sokak, Kırıklar Yolu Üzeri Sokak, Kolcu Bağı Grubu Sokak, Meşelik Yolu Sokak, Şehit Er Zeki Toker Caddesi, Yağ Yeri Grubu Küme Evleri ve Yolüstü Mevkii Sokak; Kırklar Mahallesi’nde ise 5025/2. Sokak, 5025/3. Sokak, 5025/5. Sokak ve Karabağlar Sokak kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3782798’dir.
9 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Zafer Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 205/25. Sokak, 2302. Sokak, 2305. Sokak, 2307. Sokak, 2308. Sokak, 2309. Sokak, 2310. Sokak, 2311. Sokak, 2312. Sokak, 2313. Sokak, 2314. Sokak, 2315. Sokak, 2316. Sokak, 2318. Sokak, 2319. Sokak, 2320. Sokak, 2320/1. Sokak, 2321. Sokak, 2322. Sokak, 2323. Sokak, 2325. Sokak, 2326. Sokak, 2328. Sokak, 2329. Sokak, 2330. Sokak, 2331. Sokak, 2332. Sokak, 2346. Sokak, 2347. Sokak, 2350. Sokak, 2351. Sokak, 2352. Sokak, 2352/1. Sokak, 2353. Sokak, 2354. Sokak, 2355. Sokak, 2357. Sokak, 2358. Sokak, 2360. Sokak, 2361. Sokak, 2362. Sokak, 2363. Sokak, 2403. Sokak, Atatürk Caddesi, Cennet Vadisi, Çiftlik Sokak, Gaffar Okkan Sokak ve Turgut Özal bölgesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3784459’dur.
GÜZELBAHÇE
8 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Kahramandere ve Siteler mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kahramandere Mahallesi’nde Ali İhsan Gedik Caddesi; Siteler Mahallesi’nde ise 408. Sokak, 460. Sokak, 833. Sokak ve Abdullah Baydar Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3783443’tür.
8 Ağustos 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Kahramandere ve Yelki mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kahramandere Mahallesi’nde 2369. Sokak ve 827. Sokak; Yelki Mahallesi’nde ise 2369. Sokak, 2371. Sokak, 2373. Sokak, 2387. Sokak, 2401. Sokak, 2409. Sokak, 2419. Sokak, 2421. Sokak, 2425. Sokak, 2427. Sokak, 2445. Sokak, 2447. Sokak, 2452. Sokak, 2460. Sokak, 2468. Sokak, 2474. Sokak, 2476. Sokak, 2482. Sokak, 2484. Sokak, 2484/2. Sokak, 2494. Sokak, 2701. Sokak, 2702. Sokak, Adnan Menderes Caddesi ve Seferihisar Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3783452’dir.
8 Ağustos 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Yelki Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti 2447. Sokak, 2455. Sokak, 2460. Sokak, 2701. Sokak, 2702. Sokak, 2703. Sokak, 2703/1. Sokak, 2704. Sokak, 2704/1. Sokak, 2705. Sokak ve 2706. Sokak’ı kapsayacaktır. Çalışma ID numarası 3783458’dir.
10 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Çelebi ve Kahramandere mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çelebi Mahallesi’nde 271. Sokak, 277. Sokak, 279. Sokak, 281. Sokak, 289. Sokak, 291. Sokak, 293. Sokak, 305. Sokak, 315. Sokak, 317. Sokak, 319. Sokak, 325. Sokak, 335. Sokak, 486. Sokak, 488. Sokak, 508. Sokak, 510. Sokak, 512. Sokak, 544. Sokak, 546. Sokak, 550. Sokak, 552. Sokak ve Şehit Kemal Caddesi; Kahramandere Mahallesi’nde ise 295. Sokak, 297. Sokak, 301. Sokak, 303. Sokak, 321. Sokak, 514. Sokak, 811. Sokak ve Şehit Kemal Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3784409’dur.
10 Ağustos 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Çelebi ve Kahramandere mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Çelebi Mahallesi’nde 269. Sokak, 271. Sokak, 281. Sokak, 490. Sokak, 492. Sokak, 494. Sokak ve Şehit Kemal Caddesi; Kahramandere Mahallesi’nde ise 811. Sokak, 819. Sokak, 882. Sokak, 884. Sokak, 888. Sokak ve Şehit Kemal Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3784429’dur.
10 Ağustos 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Kahramandere Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 299. Sokak, 321. Sokak, 341. Sokak, 357. Sokak, 361. Sokak, 514. Sokak, 516. Sokak, 518. Sokak, 522/1. Sokak, 783. Sokak, 803. Sokak ve Eski Seferihisar Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3784439’dur.
11 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Çelebi Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 279/1. Sokak, 413. Sokak, 415. Sokak, 417. Sokak, 568/1. Sokak, 582. Sokak, 582/1. Sokak, 586. Sokak, 588. Sokak, Ali İhsan Gedik Caddesi ve Müzeyyen Senar Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3784462’dir.
11 Ağustos 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Çelebi Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti 279/1. Sokak, 285. Sokak, 287. Sokak, 289. Sokak, 315. Sokak, 530. Sokak, 538. Sokak, 540. Sokak, 548. Sokak, 550. Sokak, 566. Sokak, 568. Sokak, 570. Sokak, 576. Sokak, Eski Seferihisar Caddesi, Kazım Dirik Caddesi ve Müzeyyen Senar Caddesi’ni kapsayacaktır. Çalışma ID numarası 3784481’dir.
11 Ağustos 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Siteler Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 241. Sokak, 243. Sokak, 245. Sokak, 247. Sokak, 420. Sokak, 426. Sokak, 430. Sokak, 432. Sokak, 436. Sokak, 438. Sokak, 440. Sokak, 442. Sokak, 444. Sokak, 452. Sokak, 460. Sokak, 462. Sokak, 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı ve Mithatpaşa Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3784497’dir.
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