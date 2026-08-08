İZMİR 8-9-10 AĞUSTOS ELEKTRİK KESİNTİSİ İLÇE İLÇE LİSTE! Gediz Elektrik İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, kaç saat sürecek?

KEMALPAŞA

9 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Çınarköy ve Sekiz Eylül mahallelerinde geniş kapsamlı planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Çınarköy Mahallesi’nde 2. Sokak, 5001. Sokak, 5001/1. Sokak, 5002. Sokak, 5003. Sokak, 5003/1. Sokak, 5004. Sokak, 5004/1. Sokak, 5005. Sokak, 5006. Sokak, 5007. Sokak, 5008. Sokak, 5009. Sokak, 5009/2. Sokak, 5010. Sokak, 5011. Sokak, 5012. Sokak, 5014. Sokak, 8 Eylül Caddesi, 9 Eylül Caddesi, 92. Sokak, Beypınarı Mevki Yolu Küme Evleri, Çınarköy Kırovası Küme Evleri, Eşrefi Rumi Caddesi, İzmir Caddesi, Kemal Paşa Çınarköy Caddesi, Kırovası Küme Evleri, Madenaltı Mevki Yolu Küme Evleri ve Şehit Jandarma Er Nadir Özkan Sokak kesintiden etkilenecektir. Sekiz Eylül Mahallesi’nde ise 100. Sokak, 100/1. Sokak, 100/2. Sokak, 100/3. Sokak, 101/1. Sokak, 102. Sokak, 103/1. Sokak, 104. Sokak, 105. Sokak, 106. Sokak, 107/1. Sokak, 108. Sokak, 109. Sokak, 110/1. Sokak, 111. Sokak, 112. Sokak, 113. Sokak, 114/1. Sokak, 115. Sokak, 116. Sokak, 118. Sokak, 119. Sokak, 120. Sokak, 121. Sokak, 124. Sokak, 125. Sokak, 126. Sokak, 127. Sokak, 128. Sokak, 129. Sokak, 130/1. Sokak, 131. Sokak, 134. Sokak, 135. Sokak, 136. Sokak, 137. Sokak, 139. Sokak, 140. Sokak, 145. Sokak, 145/1. Sokak, 147. Sokak, 19 Mayıs Caddesi, 5012. Sokak, 73. Sokak, 75. Sokak, 76/1. Sokak, 77/1. Sokak, 79. Sokak, 8 Eylül Caddesi, 80/1. Sokak, 81/1. Sokak, 82. Sokak, 83/1. Sokak, 84. Sokak, 85. Sokak, 88. Sokak, 88/1. Sokak, 88/2. Sokak, 88/3. Sokak, 89. Sokak, 90/1. Sokak, 92. Sokak, 93. Sokak, 94. Sokak, 95. Sokak, 96. Sokak, 97. Sokak, 98. Sokak, 99. Sokak, 99/1. Sokak, Eşrefi Rumi Caddesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, İzmir Caddesi, Kirazlı Caddesi, Kırovası Küme Evleri, Küplücealtı Küme Evleri ve Şehit Er İsa Türkmen Caddesi kesinti kapsamında olacaktır. Çalışma ID numarası 3783725’tir.





9 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Çınarköy ve Kızılüzüm mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çınarköy Mahallesi’nde 5010. Sokak, Çınarköy Kırovası Küme Evleri, Kemal Paşa Çınarköy Caddesi ve Madenaltı Mevki Yolu Küme Evleri; Kızılüzüm Mahallesi’nde ise 5010. Sokak, 5011. Sokak, Kemalpaşa Kızılüzüm Caddesi ve Kemalpaşa Kızılüzüm Kırovası Küme Evleri kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3783764’tür.





9 Ağustos 2026 tarihinde 14.00 ile 18.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 171. Sokak, 193. Sokak, 197. Sokak, 198. Sokak, 199. Sokak, 200. Sokak, 201. Sokak, 202. Sokak, 203. Sokak, 204. Sokak, 206. Sokak, 213. Sokak, 219. Sokak, 221. Sokak, 222. Sokak, 223. Sokak, 224. Sokak, 225. Sokak, 226. Sokak, 227. Sokak, 228. Sokak, 229. Sokak, 231. Sokak, 232. Sokak, 233. Sokak, 233/2. Sokak, 233/6. Sokak, 234. Sokak, 235. Sokak, 241/1. Sokak, Çayırlar Küme Evleri, Doktor Ali Karaman Caddesi, Harıldak Küme Evleri, Kirazlı Caddesi, Nif Caddesi, Öğretmen Tahir Tunca Caddesi, Sayra Çınar Küme Evleri ve Taşlıyol etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3784290’dır.





11 Ağustos 2026 tarihinde 05.00 ile 11.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Çınarköy ve Kızılüzüm mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çınarköy Mahallesi’nde 5010. Sokak, Çınarköy Kırovası Küme Evleri, Kemal Paşa Çınarköy Caddesi ve Madenaltı Mevki Yolu Küme Evleri; Kızılüzüm Mahallesi’nde 5010. Sokak, 5011. Sokak, Kemalpaşa Kızılüzüm Caddesi, Kemalpaşa Kızılüzüm Kırovası Küme Evleri, Kızılüzüm Köy Yolu, Kızılüzüm Köyü Yolu, Şehit Ünal Sipahi Sokak ve Sulukır Mevki Yolu Küme Evleri kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3785413’tür.