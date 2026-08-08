Emekliye 35 bin TL'ye kadar yatacak! Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'luya 23.552 TL taban maaşa ek 35.000 TL promosyon...

Kademeli emeklilikte yeni sistemi açıkladı! 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 sonrasına kademe kademe...

EYT düzenlemesiyle birlikte belirli bir tarihten önce sigorta girişi bulunanlar için emeklilikte yaş şartının kaldırılması, gözleri bu kez kapsam dışında kalan çalışanlara çevirdi. Özellikle 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olan milyonlarca kişi, kendileri için de benzer bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını yakından takip ediyor. Kademeli emeklilik beklentisi gündemdeki yerini korurken, olası bir sistem değişikliğinde yaş ve prim şartlarının sigorta başlangıç tarihine göre farklılaştırılması en çok tartışılan modeller arasında bulunuyor. Peki kademeli emeklilik kimleri kapsayacak? 1999 sonrası sigortalılar için yaş ve prim şartları nasıl değişebilir? İşte gündemdeki kademeli emeklilik formülü ve merak edilenler...