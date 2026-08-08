Emekliye 35 bin TL'ye kadar yatacak! Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'luya 23.552 TL taban maaşa ek 35.000 TL promosyon...
Emekli, dul ve yetim aylığı alan milyonlarca vatandaş için bankaların promosyon yarışı ağustos ayında da hız kesmeden devam ediyor. Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünenler, yalnızca ödenecek promosyon tutarını değil, kampanyalara eklenen diğer avantajları da karşılaştırıyor. Bazı bankalarda promosyon ödemeleri 35 bin TL seviyesine kadar çıkarken, faizsiz kredi, nakit avans ve farklı kampanya destekleriyle birlikte elde edilebilecek toplam avantajın 90 bin TL'ye kadar ulaştığı görülüyor. Peki ağustos ayında hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? 35 bin TL'lik promosyon şartları neler? En yüksek toplam avantaj hangi bankada? İşte 2026 Ağustos emekli banka promosyonlarında öne çıkan kampanyalar...
Ağustos ayının gelmesiyle birlikte emeklilerin banka tercihi yeniden gündemin önemli başlıklarından biri oldu. Maaşını daha yüksek promosyon karşılığında başka bir bankaya taşımayı planlayan vatandaşlar, bankaların güncel kampanyalarını mercek altına aldı. Promosyon ödemelerinin yanı sıra yeni müşterilere sunulan faizsiz kredi, nakit avans ve ek ödül fırsatları da toplam kazancı artırıyor. Kampanyalara göre emeklilere sunulan promosyon tutarı 35 bin TL'ye kadar yükselirken, ek avantajlarla birlikte rakam 90 bin TL seviyesine çıkabiliyor. Peki Ağustos 2026 emekli promosyonları ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor? İşte banka banka güncel promosyon fırsatları...
Bazı bankalar ise otomatik fatura ödeme talimatı verme, kartla harcama yapma, emekli yakınını getirme, kredi kartı ya da kredi kullanma gibi şartlarla promosyon tutarını artırıyor. Bu kapsamda emeklilere 35 bin liraya varan promosyon imkanı sunuluyor. Ayrıca faizsiz kredi, nakit avans vb. imkanlar da sunuluyor. Bankaların bunlarla birlikte emeklilere sağladığı toplam fayda 90 bin liraya kadar çıkıyor. İşte bazı bankaların Ağustos kampanyaları…
Emekliye banka promosyonunda ödemeler 35 bin liraya kadar yükseldi.
ALBARAKA TÜRK
Emekli maaşını bankaya taşıyanlara 30 bin liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 8.300, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 13.300, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 16.600, 20.000 lira ve üzeri olanlara 20.000 lira promosyon veriyor. Buna ilaveten iki otomatik fatura ödeme talimatına 1.400 lira, emekli maaş müşterisi getirenlere de getirdiği her kişi için 1.075, toplamda en çok 8.600 lira ek ödül imkanı var.
AKBANK
20.000 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira promosyon ödüyor. Ayrıca mobilden Akbank'lı olana ve Akbank Mobil'den maaşını taşıyana 5.000 lira chip-para veriyor.
DENİZBANK
Maaşını bankaya taşıyan emeklilere 30.000 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira promosyon ödemesi yapıyor. Buna ilaveten kredili mevduat hesabı açmaları, 2 otomatik fatura talimatı vermeleri ve aktif kredi kartı kullanmaları halinde toplam 18.000 liraya varan ek promosyon imkanı var.
GARANTİ BBVA
Maaşını bankadan alanlara 25.000 liraya varan promosyon ve ödül imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira ödüyor. Ayrıca Bonus veya Paracard'la 2.000 lira harcamaya 6.000, 2.000 lira avans hesap harcamasına 2.000, yeni sigorta poliçesine de 2.000 lira olmak üzere toplamda 10.000 liraya varan bonus sunuyor.
ING
Emeklilere 32.000 liraya varan promosyon veriyor. Koşulsuz promosyon tutarı aylığı 10.000 liranın altında olanlarda 6.250, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlarda 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlarda 12.500, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlarda 15.000 lira. Buna ilaveten kart ile 5.000 lira harcamaya 500 lira olmak üzere 4.000 lira iade, Turuncu Hesap'a 100.000 lira ve üzeri bakiye getirilmesi veya 75.000 lira ihtiyaç kredisi kullanılması halinde 4.500 lira, 4 otomatik fatura talimatına 4.000 liraya varan ek promosyon imkanı var.
İŞ BANKASI
25.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlara 15.000 lira nakit promosyon veriyor. Ayrıca ilk 2 fatura talimatında 1.000 lira, kredi kartıyla 9.000 lira ve üzeri alışveriş yapan yeni kredi kartı müşterisine 9.000 lira MaxiPuan kazanma imkanı sunuyor.
KUVEYT TÜRK
14.000 liraya varan promosyon ödemesi yapıyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira veriyor. Buna ilaveten otomatik fatura talimatına 1.000 lira, kart ile 1.000 lira ve üzeri ilk harcamaya 1.000 lira ek promosyon imkanı var.
ŞEKERBANK
Yeni müşterilere ve taahhüdü biten emeklilere 35.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödeme yapıyor. Ayrıca 2 otomatik fatura talimatına 3.000, kredi kartıyla 5.000 lira alışveriş yapana 5.000, kredili mevduat hesabına 4.000, sigorta yaptırana 5.000, vadesiz hesaba maaşa göre 1.000-6.000 lira arasında ek ödül veriyor.
QNB
20.000 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında bulunanlar 8.500, 10.000-14.999 lira arasında olanlar 13.500, 15.000-19.999 lira arasında bulunanlar 16.500, 20.000 lira ve üzeri olanlar 20.000 lira promosyondan yararlanıyor. Buna ilaveten karttan market ve eczane harcamalarına yıllık 3.000 lira iade imkanı sunuyor.
TÜRKİYE FİNANS
27.000 liraya varan promosyon ve 5.000 liraya varan ödül imkanı var. İki yeni otomatik fatura talimatı verip, yedek hesap başvurusu yapıp, kredi kartıyla tek seferde 5.000 lira harcayanlardan aylığı 10.000 liranın altında olanlara 13.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 18.500, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 22.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 27.000 lira veriyor. Emekli yakınını getirenlere de her kişi için 500, toplamda 5.000 lira ek ödül sunuyor.
VAKIF KATILIM
25.000 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 9.999 liraya kadar olanlara 8.750, 10.000-14.999 arasında bulunanlara 14.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 17.500, 20.000-49.999 lira arasında bulunanlara 21.000, 50.000 lira ve üzeri olanlara 25.000 lira promosyon fırsatı sunuyor.
YAPI KREDİ
30.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira promosyon ödüyor. Ek olarak 2 yeni fatura talimatına maaş dilimlerine göre sırasıyla 2.000-3.000-4.000-5.000 lira, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya maaş dilimlerine göre 2.000-3.000-4.000-5.000 lira, 60 gün içinde mobil uygulama kullanımına 2.000 lira, mobil uygulama üzerinden müşteri olunması halinde 3.000 lira ek ödül sağlıyor.
ZİRAAT BANKASI
İlk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyanlara 12.000 liraya varan promosyona ilaveten 90.000 liraya varan avantaj sağlıyor. Bu kapsamda 12 ay vadeli faizsiz 40.000 lira kredi imkanı, her ay 6 bin liraya varan Bankkart lira, faizsiz ve 3 ay taksitli 25.000 lira nakit avans bulunuyor.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.