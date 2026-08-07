AÖL 3. dönem sınav sonuçları için tarih belli oldu: MEB AÖL sınav sonuçları nasıl sorgulanır?
AÖL 3. dönem sınav sonuçları için geri sayım başladı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 18-19 Temmuz’da yapılan yazılı sınavlar ile 3 Ağustos’ta tamamlanacak e-Sınav sürecinin ardından sonuçlar 7 Ağustos 2026’da açıklanacak; öğrenciler sonuçlarını MEB’in AÖL sorgulama ekranından T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarasıyla görüntüleyebilecek.
AÖL 3. dönem sınav sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 7 Ağustos 2026’da açıklanacak. Yazılı sınavlar tamamlanırken randevulu e-Sınav oturumları 3 Ağustos’a kadar devam edecek.
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin beklediği AÖL 3. dönem sınav sonuçları için açıklanma tarihi belli oldu. Millî Eğitim Bakanlığının takvimine göre sonuçlar 7 Ağustos 2026 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak.
AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık öğretim kurumlarının 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem yazılı sınavları, 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde basılı evrakla okullarda gerçekleştirildi.
Sınav takviminin öne çıkan tarihleri şöyle:
- Yazılı sınavlar: 18-19 Temmuz 2026
- e-Sınav tarihleri: 1 Temmuz-3 Ağustos 2026
- Sonuçların açıklanacağı tarih: 7 Ağustos 2026
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?
AÖL 3. dönem sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Millî Eğitim Bakanlığının duyurduğu takvime göre öğrenciler, sonuçlarını 7 Ağustos 2026’dan itibaren kontrol edebilecek.
Bakanlık tarafından sonuçların erişime açılacağı saate ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.
AÖL sınav sonuçları nasıl sorgulanır?
Öğrenciler, sınav sonuçları açıklandıktan sonra Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden sonuçlarına ulaşabilecek.
AÖL sonuç sorgulama işlemi şu adımlarla yapılabilecek:
- aolweb.meb.gov.tr adresindeki öğrenci giriş ekranını açın.
- T.C. kimlik numaranız veya öğrenci numaranız ile şifrenizi girin.
- Ekrandaki güvenlik kodunu doğrulayarak sisteme giriş yapın.
- Menüde bulunan “Sınav Sonuçları” bölümüne geçin.
- Derslere ait sınav notlarınızı ve kredi bilgilerinizi görüntüleyin.
MEB’in öğrenci giriş ekranında T.C. kimlik veya öğrenci numarası, şifre ve güvenlik kodu bilgileriyle sisteme giriş yapılabiliyor. Öğrenciler aynı sistem üzerinden sınav sonuçları ile ders ve kredi bilgilerine erişebiliyor.
Sonuçlar değerlendirme sürecinin ardından yayımlanacak
Randevulu e-Sınav oturumlarının 3 Ağustos’ta sona ermesinin ardından değerlendirme süreci tamamlanacak. AÖL 3. dönem sınav sonuçları, MEB’in takviminde herhangi bir değişiklik yapılmaması hâlinde 7 Ağustos 2026’da erişime açılacak.
Öğrencilerin sonuç açıklama sürecinde Millî Eğitim Bakanlığı ve Açık Öğretim Lisesinin resmî duyurularını takip etmesi gerekiyor.
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