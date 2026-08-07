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Bugün kimin maçı var? 7 Ağustos Cuma akşam hangi maçlar oynanacak? İşte günün maç programı

Bugün kimin maçı var? 7 Ağustos Cuma akşam hangi maçlar oynanacak? İşte günün maç programı

15:01, 07/08/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Bugün kimin maçı var? 7 Ağustos Cuma akşam hangi maçlar oynanacak? İşte günün maç programı

Trendyol 1. Lig’de yeni sezon heyecanı bugün oynanacak Boluspor-Manisa maçıyla başlıyor. Almanya Bundesliga’da da futbol heyecanı sürerken Bochum ile Hertha Berlin karşı karşıya gelecek. Öte yandan takımların yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı özel maçlar da devam ediyor. Bu kapsamda Bayern Münih, Aston Villa karşısında mücadele edecek. Bugün olduğu gibi yarın da futbolseverlerin nefeslerini tutarak takip edeceği birbirinden çekişmeli karşılaşmalar ekranlara gelecek.

Futbol tutkunları için haftalık heyecan bugün ve yarın oynanacak kritik karşılaşmalarla zirveye tırmanıyor. Yerel liglerde perde, Trendyol 1. Lig'in açılış mücadelesi olan Boluspor - Manisa FK karşılaşmasıyla açılırken, Avrupa'da da rekabet tüm hızıyla sürüyor; Almanya Bundesliga'da Bochum ile Hertha Berlin sahadan zaferle ayrılmak için kozlarını paylaşıyor. Yeni sezon öncesi form durumlarını test eden dev kulüplerin hazırlık maçları da hız kesmeden devam ederken, Bayern Münih ile Aston Villa arasındaki dev randevu seyir zevki yüksek bir mücadele vaat ediyor. Hem bugün hem de yarın sahalarda yaşanacak bu çekişmeli maraton, futbolseverlere adeta nefes kesen bir spor şöleni sunuyor.

Futbol tutkunları için haftalık heyecan bugün ve yarın oynanacak kritik karşılaşmalarla zirveye tırmanıyor. Yerel liglerde perde, Trendyol 1. Lig'in açılış mücadelesi olan Boluspor - Manisa FK karşılaşmasıyla açılırken, Avrupa'da da rekabet tüm hızıyla sürüyor; Almanya Bundesliga'da Bochum ile Hertha Berlin sahadan zaferle ayrılmak için kozlarını paylaşıyor. Yeni sezon öncesi form durumlarını test eden dev kulüplerin hazırlık maçları da hız kesmeden devam ederken, Bayern Münih ile Aston Villa arasındaki dev randevu seyir zevki yüksek bir mücadele vaat ediyor. Hem bugün hem de yarın sahalarda yaşanacak bu çekişmeli maraton, futbolseverlere adeta nefes kesen bir spor şöleni sunuyor.

Bugün kimin maçı var?

13:30 Bayern Münih - Aston Villa hazırlık maçı TRT Spor Bayern Münih Youtube

21:30 Bochum - Hertha Berlin Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus

21:30 Boluspor - Manisa FK Trendyol 1. Lig TRT Spor

Bugün kimin maçı var?13:30 Bayern Münih - Aston Villa hazırlık maçı TRT Spor Bayern Münih Youtube21:30 Bochum - Hertha Berlin Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus21:30 Boluspor - Manisa FK Trendyol 1. Lig TRT Spor

Yarın kimin maçı var?

14:00 Juventus - Inter hazırlık maçı Yayın Yok

14:00 Darmstadt 98 - Holstein Kiel Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok

14:00 Heidenheim - Osnabruck Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus

14:00 Karlsruhe - Arminia Bielefeld Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok

14:00 Magdeburg - Braunschweig Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok

15:00 Ç.Rizespor - Pyramids hazırlık maçı Yayın Yok

Yarın kimin maçı var?14:00 Juventus - Inter hazırlık maçı Yayın Yok14:00 Darmstadt 98 - Holstein Kiel Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok14:00 Heidenheim - Osnabruck Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus14:00 Karlsruhe - Arminia Bielefeld Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok14:00 Magdeburg - Braunschweig Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok15:00 Ç.Rizespor - Pyramids hazırlık maçı Yayın Yok

15:00 Chelsea - Milan hazırlık maçı Yayın Yok

16:00 Leeds United - Leipzig hazırlık maçı Red Bull TV

16:00 E.Frankfurt - Hull City hazırlık maçı Yayın Yok

17:00 Bandırmaspor - İstanbulspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

18:00 Manchester Utd - PSG hazırlık maçı Yayın Yok

19:00 Sivasspor - Esenler Erokspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

15:00 Chelsea - Milan hazırlık maçı Yayın Yok16:00 Leeds United - Leipzig hazırlık maçı Red Bull TV16:00 E.Frankfurt - Hull City hazırlık maçı Yayın Yok17:00 Bandırmaspor - İstanbulspor Trendyol 1. Lig TRT Spor18:00 Manchester Utd - PSG hazırlık maçı Yayın Yok19:00 Sivasspor - Esenler Erokspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

19:00 Ümraniyespor - Mardin 1969 Trendyol 1. Lig TRT Spor

20:00 Trabzonspor - Göztepe Jübile Maçı Yayıncı Belli Değil

21:00 Galatasaray - Villarreal hazırlık maçı TV100

21:00 PSV - Fortuna Sittard Hollanda Eredivisie S Sport Plus

19:00 Ümraniyespor - Mardin 1969 Trendyol 1. Lig TRT Spor20:00 Trabzonspor - Göztepe Jübile Maçı Yayıncı Belli Değil21:00 Galatasaray - Villarreal hazırlık maçı TV10021:00 PSV - Fortuna Sittard Hollanda Eredivisie S Sport Plus

21:30 Wolfsburg - Kaiserslautern Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus

21:30 Antalyaspor - Keçiörengücü Trendyol 1. Lig TRT Spor

22:00 Barcelona - Nottingham Forest hazırlık maçı Yayın Yok

23:00 Udinese - Barcelona hazırlık maçı Yayın Yok

21:30 Wolfsburg - Kaiserslautern Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus21:30 Antalyaspor - Keçiörengücü Trendyol 1. Lig TRT Spor22:00 Barcelona - Nottingham Forest hazırlık maçı Yayın Yok23:00 Udinese - Barcelona hazırlık maçı Yayın Yok
Başlıklar :Bugünkü maçlarTrendyol 1. LigBolusporManisa
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