Bugün kimin maçı var? 7 Ağustos Cuma akşam hangi maçlar oynanacak? İşte günün maç programı

Futbol tutkunları için haftalık heyecan bugün ve yarın oynanacak kritik karşılaşmalarla zirveye tırmanıyor. Yerel liglerde perde, Trendyol 1. Lig'in açılış mücadelesi olan Boluspor - Manisa FK karşılaşmasıyla açılırken, Avrupa'da da rekabet tüm hızıyla sürüyor; Almanya Bundesliga'da Bochum ile Hertha Berlin sahadan zaferle ayrılmak için kozlarını paylaşıyor. Yeni sezon öncesi form durumlarını test eden dev kulüplerin hazırlık maçları da hız kesmeden devam ederken, Bayern Münih ile Aston Villa arasındaki dev randevu seyir zevki yüksek bir mücadele vaat ediyor. Hem bugün hem de yarın sahalarda yaşanacak bu çekişmeli maraton, futbolseverlere adeta nefes kesen bir spor şöleni sunuyor.