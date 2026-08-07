Bugün kimin maçı var? 7 Ağustos Cuma akşam hangi maçlar oynanacak? İşte günün maç programı
Trendyol 1. Lig’de yeni sezon heyecanı bugün oynanacak Boluspor-Manisa maçıyla başlıyor. Almanya Bundesliga’da da futbol heyecanı sürerken Bochum ile Hertha Berlin karşı karşıya gelecek. Öte yandan takımların yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı özel maçlar da devam ediyor. Bu kapsamda Bayern Münih, Aston Villa karşısında mücadele edecek. Bugün olduğu gibi yarın da futbolseverlerin nefeslerini tutarak takip edeceği birbirinden çekişmeli karşılaşmalar ekranlara gelecek.
Futbol tutkunları için haftalık heyecan bugün ve yarın oynanacak kritik karşılaşmalarla zirveye tırmanıyor. Yerel liglerde perde, Trendyol 1. Lig'in açılış mücadelesi olan Boluspor - Manisa FK karşılaşmasıyla açılırken, Avrupa'da da rekabet tüm hızıyla sürüyor; Almanya Bundesliga'da Bochum ile Hertha Berlin sahadan zaferle ayrılmak için kozlarını paylaşıyor. Yeni sezon öncesi form durumlarını test eden dev kulüplerin hazırlık maçları da hız kesmeden devam ederken, Bayern Münih ile Aston Villa arasındaki dev randevu seyir zevki yüksek bir mücadele vaat ediyor. Hem bugün hem de yarın sahalarda yaşanacak bu çekişmeli maraton, futbolseverlere adeta nefes kesen bir spor şöleni sunuyor.
Bugün kimin maçı var?
13:30 Bayern Münih - Aston Villa hazırlık maçı TRT Spor Bayern Münih Youtube
21:30 Bochum - Hertha Berlin Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus
21:30 Boluspor - Manisa FK Trendyol 1. Lig TRT Spor
Yarın kimin maçı var?
14:00 Juventus - Inter hazırlık maçı Yayın Yok
14:00 Darmstadt 98 - Holstein Kiel Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok
14:00 Heidenheim - Osnabruck Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus
14:00 Karlsruhe - Arminia Bielefeld Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok
14:00 Magdeburg - Braunschweig Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok
15:00 Ç.Rizespor - Pyramids hazırlık maçı Yayın Yok
15:00 Chelsea - Milan hazırlık maçı Yayın Yok
16:00 Leeds United - Leipzig hazırlık maçı Red Bull TV
16:00 E.Frankfurt - Hull City hazırlık maçı Yayın Yok
17:00 Bandırmaspor - İstanbulspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
18:00 Manchester Utd - PSG hazırlık maçı Yayın Yok
19:00 Sivasspor - Esenler Erokspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
19:00 Ümraniyespor - Mardin 1969 Trendyol 1. Lig TRT Spor
20:00 Trabzonspor - Göztepe Jübile Maçı Yayıncı Belli Değil
21:00 Galatasaray - Villarreal hazırlık maçı TV100
21:00 PSV - Fortuna Sittard Hollanda Eredivisie S Sport Plus
21:30 Wolfsburg - Kaiserslautern Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus
21:30 Antalyaspor - Keçiörengücü Trendyol 1. Lig TRT Spor
22:00 Barcelona - Nottingham Forest hazırlık maçı Yayın Yok
23:00 Udinese - Barcelona hazırlık maçı Yayın Yok
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