Hatay TOKİ konut belirleme kurası: 500 bin sosyal konut Hatay konut belirleme kurası çekiliş sonuçları isim listesi
15:46, 07/08/2026, CumaG: Güncelleme: 16:14, 07/08/2026, Cuma
Yeni Şafak
500 bin sosyal konut projesi kapsamında Hatay ve ilçelerinde hak sahiplerinin belirlendiği 1+1 ve 2+1 tipi 13 bin 289 konutun konut belirleme kurası çekildi. Hatay konutları ekim ayında teslim edilecek. TOKİ Hatay sosyal konut için konut belirleme kurası sonucunda vatandaşlar, hangi konuta sahip olduğunu öğrenebiliyor. İşte Altınözü, Dörtyol, Erzin, Kumlu, Hassa, Payas, Arsuz, Belen, İskenderun TOKİ konut belirleme kurası çekiliş sonuçları isim listesi.
TOKİ tarafından Hatay'da inşa edilen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında konut belirleme kurası bugün gerçekleştiriliyor. Hak sahipleri, noter huzurunda yapılan çekilişle yerleşecekleri konutları öğrenirken, kura sonuçları TOKİ'nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanmakta.
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