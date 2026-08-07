YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak yarın açıklanır mı? ÖSYM 2026 YKS yerleştirme sonuç sorgulama ekranı
2026-YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih süreci başladı. Adaylar tercih işlemlerini 10 Ağustos’a kadar tamamlayabilecek. Tercih döneminin sona ermesiyle birlikte gözler, üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilecek. ÖSYM tarafından ilan edilecek YKS tercih sonuçları, sonuc.osym.gov.tr adresi ve ÖSYM mobil uygulaması üzerinden adayların erişimine açılacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçlarının ilan edilmesinin ardından üniversite hayali kuran yüz binlerce aday için tercih süreci 10 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar devam ediyor. Liste oluşturma maratonunu tamamlayan adayların gözü kulağı ise ÖSYM'den gelecek yerleştirme sonuçları duyurusuna çevrilmiş durumda. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM’nin yapacağı değerlendirmelerin neticesinde yerleştirme sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr web sitesi ile ÖSYM Mobil AİS uygulaması üzerinden adayların erişimine sunulacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.
YKS 2026 TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında üniversite tercih süreci, 29 Temmuz 2026 saat 11.45 itibarıyla başladı. Adaylar, tercih kılavuzunda belirtilen kuralları dikkate alarak seçimlerini 10 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.
YKS ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversite tercih sürecinin 10 Ağustos 2026’da sona ermesiyle birlikte adayların yerleştirme puanları ÖSYM tarafından değerlendirmeye alınacak. Sonuçların ilan edileceği güne ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Bununla birlikte önceki yıllarda izlenen açıklama takvimi göz önünde bulundurulduğunda, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarının ağustos ayının son günlerinde adayların erişimine açılması öngörülüyor.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.
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