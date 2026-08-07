TOKİ Hatay konut fiyatları ve taksitleri ne kadar? 500 bin sosyal konut Hatay TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak?
Hatay’da TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilen konutlar için hak sahipliği belirleme kurası çekildi. Konut belirleme kurasından sonra gayrimenkul satış sözleşmesi hak sahipleri tarafından ne zaman imzalanacağına ilişkin takvim de netleşti.
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Hatay merkez (Antakya ve Defne) ile ilçelerindeki hak sahipleri için kritik aşamaya gelindi. Hak sahiplerinin dairelerini belirleyecek olan konut belirleme kurası, 7 Ağustos Cuma günü saat 13.30’da Mustafa Kemal Üniversitesi Kongre Merkezi’nde çekildi. Kura çekiminin hemen ardından gözler sözleşme sürecine çevrilirken; gayrimenkul satış sözleşmelerinin imza tarihleri, peşinat oranları ve aylık taksit tutarları TOKİ tarafından açıklandı.
Altınözü TOKİ konut sözleşmesi ne zaman imzalanacak?
Konut Belirleme Kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından, 17 Ağustos 2026 – 27 Kasım 2026 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde imzalanacaktır.
Hak sahiplerine konutlar, satış bedeli üzerinden %10 peşinat (başvuru bedeli mahsup edildikten sonra kalan tutar) tutarı tahsil edilerek ve kalan borç bakiyesi 240 ay vadeli olarak taksitlendirilerek satılacaktır. Peşinat tutarı, sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2027 tarihinden itibaren başlatılacaktır. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE oranını geçmeyecek şekilde artırılacak.
Dörtyol TOKİ 500 bin sosyal konut sözleşmesi ne zaman imzalanacak, konut fiyatları ne kadar?
Konut Belirleme Kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından, 17 Ağustos 2026 – 27 Kasım 2026 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde imzalanacaktır. Hak sahiplerine konutlar, satış bedeli üzerinden %10 peşinat (başvuru bedeli mahsup edildikten sonra kalan tutar) tutarı tahsil edilerek ve kalan borç bakiyesi 240 ay vadeli olarak taksitlendirilerek satılacaktır. Peşinat tutarı, sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2027 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
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