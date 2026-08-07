Kademeli emeklilik beklentisi büyüyor: Yaş ve prim şartı için yeni talep
EYT düzenlemesinin ardından emeklilik sisteminde en çok merak edilen başlıklardan biri de kademeli emeklilik oldu. Özellikle 1999 ile 2008 yılları arasında sigorta girişi bulunan vatandaşlar, mevcut yaş ve prim şartlarının yeniden düzenlenmesini talep ederken, erken emeklilik beklentisi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Meclis gündemine taşınan teklifle birlikte, bu dönemde sigortalı olanlar için yaş ve prim şartlarının kademeli şekilde uygulanması öngörülüyor. Teklif edilen kademeli emeklilik yaş ve prim tablosu, milyonlarca çalışanın emeklilik planlarını doğrudan ilgilendirirken, düzenlemenin yasalaşıp yasalaşmayacağı merakla takip ediliyor. Emeklilikte Adalet Derneği 8 Eylül 1999 tarihinden sonra SGK kapsamında işe başlayan çalışanlar için kademeli emeklilik sisteminin hayata geçirilmesini talep ediyor. EMADDER’in açıkladığı yaş ve prim talebi, çalışanların sigorta başlangıç tarihlerine göre kademeli şekilde emeklilik hakkına kavuşmasını öngörüyor.
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinin ardından sosyal güvenlik gündeminin en sıcak başlığı haline gelen kademeli emeklilik, özellikle 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olan ve EYT'yi kıl payı kaçıran milyonlarca çalışanın en büyük beklentisi haline geldi. Kamuoyunda yoğun şekilde talep edilen ve çeşitli taslaklarla gündeme taşınan yeni kademeli emeklilik yaş ve prim tablosu da açıklandı. Önerilen yeni geçiş modellerinde ise sigorta başlangıç yılına göre kadınlarda yaş sınırının kademeli olarak daha aşağı çekilmesi ve erkeklerde de benzer bir kademelendirme yapılması yönünde talepler dile getirilmekte.
EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?
EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor. Kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK TEKLİFİ MECLİS’E VERİLDİ Mİ?
CHP'li Akay'dan kademeli emeklilik ile esnaf ve memurların prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi için kanun teklifi verildi. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, memur ve esnafın emeklilik için gerekli prim gün sayısının 9000’den 7200’e düşürülmesi ve 8 Eylül 1999 - 16 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlara kademeli emeklilik imkanı tanınmasını öngören kanun teklifini TBMM’ye sundu. Akay, "Sunduğumuz kanun teklifi, eşitlik ilkesi doğrultusunda hazırlanmış ve tüm eşitsizlikleri ortadan kaldıracak niteliktedir" dedi.
TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, tarafından hazırlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklifte, 8 Eylül 1999 ile 16 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olmuş vatandaşların kademeli geçişle emekli olabilmesinin sağlanması ile prim gün ödeme sayısı 9000 olan esnaf ile memurların prim gün ödeme sayısının 7200’e düşürülmesi öngörüldü. Akay, "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, aylığa hak kazanma koşullarına yaş koşulu da getirilmiştir. 08/09/1999 tarihinden bir gün önce işe başlayan çalışanlar ile bir gün sonra işe başlayan çalışanlar arasında 17-20 yıl fazla çalışma süresi olması büyük bir eşitsizlik doğurmuştur. Ayrıca, 1 Mayıs 2008’den sonra işe başlayan memurlar ile esnafların prim gün sayısının 9000 olması da büyük bir adetsizlik yaratmıştır" dedi.
Kanun teklifi hakkında bilgi veren Akay, "TBMM Başkanlığı’na sunduğumuz kanun teklifiyle, memur ve esnafların 9000 gün olan prim gün ödeme sayısının 7200’e düşülmesi ve 08.09.1999 ile 16.04.2008 tarihleri arasında sigortalı olmuş vatandaşlarımızın kademeli geçişle emekli olabilmeleri için bu düzenleme önerilmiştir. Sunduğumuz kanun teklifi, eşitlik ilkesi doğrultusunda hazırlanmış ve tüm eşitsizlikleri ortadan kaldıracak niteliktedir" ifadelerini kullandı.
Teklifin genel gerekçesinde şu ifadelere yer verildi: "4447 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ilk defa sigortalı olan ve 4447 sayılı Kanunun geçiş hükümlerinden yararlanamayan işçilerin yaş koşulu ve prim ödeme gün sayısının doğrudan kadınlarda 58 ve erkeklerde 60 yaş ve 9000 gün prim ödeme güne yükseltilmesi nedeniyle emekliliğine ilişkin yaşadıkları adaletsizliğin bir nebze olsun düzeltilmesi sağlanmakta; 5510 sayılı Kanunun emekliliğe ilişkin düzenlemelerinin yürürlüğe girdiği 17/4/2008 tarihine kadar olan sürede sigortalı olmuş olan işçilere bir kademeli emeklilik düzenlemesi yapılmakta ve bunlara ilişkin yaş ve prim ödeme gün süreleri düzenlenmektedir.
Diğer yandan, farklı statülerdeki sigortalılar açısından emekliliğe hak kazanma açısından prim ödeme gün şartındaki farklılıkta da bir ayrımcılık olması nedeniyle kanunla eşitlenmiş ve 5510 sayılı Kanun ile Emekli Sandığı Kanununda tüm sigortalılar açısından fiili olarak prim ödeme gün sayısı 7200 gün olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu çerçevede de geçiş açısından fiili pirim ödeme gün sayısı ve hizmet yılı açısından düzenlemeler yapılmıştır. Teklifimizle, kademeli olarak emeklilik hakkı kazanmaları ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır."
Kademeli emeklilik yaş prim şartı tablosu EMADDER talepleri
Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), 8 Eylül 1999 tarihinden sonra SGK kapsamında işe başlayan çalışanlar için kademeli emeklilik sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. EMADDER’in açıkladığı yaş ve prim talebi, çalışanların sigorta başlangıç tarihlerine göre kademeli şekilde emeklilik hakkına kavuşmasını öngörüyor.
09.09.1999 – 2000 arası sigorta başlangıcı
Kadın: 43 yaş / 6.400 prim
Erkek: 45 yaş / 6.400 prim
2001 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 44 yaş / 6.475 prim
Erkek: 46 yaş / 6.475 prim
2002 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 45 yaş / 6.550 prim
Erkek: 47 yaş / 6.550 prim
2003 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 46 yaş / 6.625 prim
Erkek: 48 yaş / 6.625 prim
2004 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 47 yaş / 6.700 prim
Erkek: 49 yaş / 6.700 prim
2005 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 48 yaş / 6.775 prim
Erkek: 50 yaş / 6.775 prim
2006 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 49 yaş / 6.850 prim
Erkek: 51 yaş / 6.850 prim
2007 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 50 yaş / 6.925 prim
Erkek: 52 yaş / 6.925 prim
2008 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 51 yaş / 7.000 prim
Erkek: 53 yaş / 7.000 prim
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