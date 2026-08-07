TOKİ Hatay konut belirleme kurası: Hatay 500 bin konut kura çekiliş sonuçları isim listesi
500 bin sosyal konut projesi kapsamında Hatay merkez ve ilçelerindeki hak sahipleri için konut belirleme kurası gerçekleştirildi. TOKİ tarafından Hatay’da inşa edilecek 13 bin 289 sosyal konutun kurası, bugün saat 13.30’da Mustafa Kemal Üniversitesi Kongre Salonu’nda çekildi. Konutlar, hak sahiplerine yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkânıyla sunulacak. Hatay Antakya, Defne, Dörtyol, Erzin, Kumlu, Hassa, Arsuz, Belen ve İskenderun TOKİ konut belirleme kurası sonuçları ile hak sahibi isim listesi sorgulama ekranı araştırılıyor.
500 bin sosyal konut projesi Hatay hak sahipleri konut belirleme kurası çekimi yapılıyor. Hatay'ın TOKİ projesinin konut belirleme kurası, Mustafa Kemal Üniversitesi Kongre Salonu'nda bugün düzenleniyor. Konut belirleme kurasının tamamlanmasının ardından hak sahipleri için bir sonraki aşama olan Gayrimenkul Satış Sözleşmesi süreci başlayacak. Açıklanan takvime göre sözleşmeler, 17 Ağustos 2026 - 27 Kasım 2026 tarihleri arasında Ziraat Bankası'nin tüm şubelerinde imzalanabilecek. İşte TOKİ 500 bin sosyal konut Hatay konut belirleme kurası çekiliş sonuçları isim listesi.
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