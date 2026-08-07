LGS ikinci nakil tercih başvuruları ne zaman? MEB 2026 nakil ve yerleştirme tarihleri

Kademeli emeklilik beklentisi büyüyor: Yaş ve prim şartı için yeni talep

EYT düzenlemesinin ardından emeklilik sisteminde en çok merak edilen başlıklardan biri de kademeli emeklilik oldu. Özellikle 1999 ile 2008 yılları arasında sigorta girişi bulunan vatandaşlar, mevcut yaş ve prim şartlarının yeniden düzenlenmesini talep ederken, erken emeklilik beklentisi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Meclis gündemine taşınan teklifle birlikte, bu dönemde sigortalı olanlar için yaş ve prim şartlarının kademeli şekilde uygulanması öngörülüyor. Teklif edilen kademeli emeklilik yaş ve prim tablosu, milyonlarca çalışanın emeklilik planlarını doğrudan ilgilendirirken, düzenlemenin yasalaşıp yasalaşmayacağı merakla takip ediliyor. Emeklilikte Adalet Derneği 8 Eylül 1999 tarihinden sonra SGK kapsamında işe başlayan çalışanlar için kademeli emeklilik sisteminin hayata geçirilmesini talep ediyor. EMADDER’in açıkladığı yaş ve prim talebi, çalışanların sigorta başlangıç tarihlerine göre kademeli şekilde emeklilik hakkına kavuşmasını öngörüyor.