LGS ikinci nakil tercih başvuruları ne zaman? MEB 2026 nakil ve yerleştirme tarihleri
LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte nakil tercih dönemi başladı. Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 5-7 Ağustos tarihleri arasında yapıldı ve 1. nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak. İşte MEB nakil ve liselere yerleştirme tarihleri.
MEB LGS yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihleri 5-7 Ağustos tarihleri arasında alındı. MEB 1. nakil sonuçlarını Ağustos'ta açıklayacak.
LGS ikinci nakil tercih başvuruları ne zaman?
İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak
LGS ikinci nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB ikinci nakil başvuru sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edilecek.
Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için nakil başvurusu ne zaman alınacak?
17-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
Yatılılık başvuruları ve yatılılık yerleştirme sonuçları ne zaman?
Okul ve kurumlar, yatılılık başvurularını 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında alacak. 4 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek. Sonuçlara, sonuc.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.
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