Emekli maaşlarında ABO hesaplaması değişti! 2000 öncesi 2008 sonrasına kritik maaş hesap formülü

8 Eylül 1999 öncesi

Bu döneme ait çalışmalar için aylık bağlama oranı daha yüksek uygulanıyor. Yaklaşık 25 yıllık sigortalılık ve 9 bin prim günü bulunan kişilerde aylık bağlama oranı yüzde 70 seviyelerine kadar çıkabiliyor.

8 Eylül 1999 - Ekim 2008 dönemi

1999 yılında yapılan sosyal güvenlik reformunun ardından aylık bağlama oranları kademeli olarak düşürüldü. Yaklaşık 25 yıllık çalışma süresinde aylık bağlama oranı yüzde 60 seviyelerinde hesaplanıyor.

Ekim 2008 sonrası

Sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında birleşmesinin ardından aylık bağlama oranları yeniden değiştirildi. Bu dönemde 25 yıllık çalışma süresi için oran yaklaşık yüzde 50 seviyesinde uygulanıyor. Hesaplanan aylık daha sonra güncelleme katsayısıyla artırılıyor.