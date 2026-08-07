Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Emekli maaşlarında ABO hesaplaması değişti! 2000 öncesi 2008 sonrasına kritik maaş hesap formülü

Emekli maaşlarında ABO hesaplaması değişti! 2000 öncesi 2008 sonrasına kritik maaş hesap formülü

15:12, 07/08/2026, Cuma
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Emekli maaşlarında ABO hesaplaması değişti! 2000 öncesi 2008 sonrasına kritik maaş hesap formülü

Emeklilik döneminde alınacak aylığın nasıl belirlendiği, çalışma hayatını sürdüren milyonlarca sigortalının en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Birçok kişi yalnızca prim gün sayısının maaşı belirlediğini düşünse de, hesaplamalarda sigorta başlangıç tarihi, çalışma süresince bildirilen kazançlar, aylık bağlama oranı ve ekonomik göstergelere göre güncellenen katsayılar birlikte değerlendiriliyor. Bu nedenle benzer prim gününe sahip iki kişinin farklı emekli maaşı alabilmesi mümkün oluyor. Peki emekli aylığı hangi kriterlere göre hesaplanıyor? İlk işe giriş tarihi maaşı nasıl etkiliyor? İşte emekli aylığı hesaplama sistemine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...

Çalışma hayatı boyunca ödenen primler, emeklilikte alınacak maaşın en önemli belirleyicileri arasında yer alsa da tek kriter bunlarla sınırlı değil. Sosyal güvenlik sisteminde uygulanan hesaplama yöntemi; sigorta başlangıç tarihi, prime esas kazançlar, aylık bağlama oranı ve her yıl değişen güncelleme katsayısı gibi birçok unsurun birlikte değerlendirilmesiyle oluşturuluyor. Farklı dönemlerde yürürlüğe giren yasal düzenlemeler nedeniyle aynı şartlara sahip görünen kişilerin maaşları arasında önemli farklar oluşabiliyor. Peki emekli maaşı hangi formülle hesaplanıyor? Emeklilik yılı aylık tutarını değiştiriyor mu? İşte merak edilenler...

Çalışma hayatı boyunca ödenen primler, emeklilikte alınacak maaşın en önemli belirleyicileri arasında yer alsa da tek kriter bunlarla sınırlı değil. Sosyal güvenlik sisteminde uygulanan hesaplama yöntemi; sigorta başlangıç tarihi, prime esas kazançlar, aylık bağlama oranı ve her yıl değişen güncelleme katsayısı gibi birçok unsurun birlikte değerlendirilmesiyle oluşturuluyor. Farklı dönemlerde yürürlüğe giren yasal düzenlemeler nedeniyle aynı şartlara sahip görünen kişilerin maaşları arasında önemli farklar oluşabiliyor. Peki emekli maaşı hangi formülle hesaplanıyor? Emeklilik yılı aylık tutarını değiştiriyor mu? İşte merak edilenler...

Emeklilik dilekçesinde kritik karar! 2026 mı yoksa 2027 mi daha avantajlı? İşte maaşı değiştiren hesaplama sistemi

Emeklilik hazırlığı yapan milyonlarca çalışan için en önemli konulardan biri, emeklilik dilekçesinin hangi yıl verilmesinin daha avantajlı olacağı. Emekli aylığı sadece prim günü ve çalışma süresine göre belirlenmiyor. Prime esas kazanç, aylık bağlama oranı ve güncelleme katsayısı gibi birçok unsur maaş üzerinde belirleyici olurken, başvuru tarihi de bağlanacak aylığın seviyesini doğrudan etkileyebiliyor. Özellikle 2026 ve 2027 yıllarında uygulanacak güncelleme katsayıları arasındaki fark, emeklilik planı yapanların gündeminde yer alıyor.

Emeklilik dilekçesinde kritik karar! 2026 mı yoksa 2027 mi daha avantajlı? İşte maaşı değiştiren hesaplama sistemiEmeklilik hazırlığı yapan milyonlarca çalışan için en önemli konulardan biri, emeklilik dilekçesinin hangi yıl verilmesinin daha avantajlı olacağı. Emekli aylığı sadece prim günü ve çalışma süresine göre belirlenmiyor. Prime esas kazanç, aylık bağlama oranı ve güncelleme katsayısı gibi birçok unsur maaş üzerinde belirleyici olurken, başvuru tarihi de bağlanacak aylığın seviyesini doğrudan etkileyebiliyor. Özellikle 2026 ve 2027 yıllarında uygulanacak güncelleme katsayıları arasındaki fark, emeklilik planı yapanların gündeminde yer alıyor.

Emekli maaşı hangi sisteme göre hesaplanıyor?

SGK tarafından bağlanan emekli aylıkları hesaplanırken sigortalının çalışma hayatı boyunca bildirilen prime esas kazançları, prim ödeme gün sayısı ve aylık bağlama oranı dikkate alınıyor. Hesaplanan tutar daha sonra enflasyon ve büyüme verileriyle oluşturulan güncelleme katsayısı uygulanarak nihai aylığa dönüştürülüyor.

Mevcut sistemde hesaplama üç ayrı sigortalılık dönemine göre yapılıyor.

Emekli maaşı hangi sisteme göre hesaplanıyor?SGK tarafından bağlanan emekli aylıkları hesaplanırken sigortalının çalışma hayatı boyunca bildirilen prime esas kazançları, prim ödeme gün sayısı ve aylık bağlama oranı dikkate alınıyor. Hesaplanan tutar daha sonra enflasyon ve büyüme verileriyle oluşturulan güncelleme katsayısı uygulanarak nihai aylığa dönüştürülüyor.Mevcut sistemde hesaplama üç ayrı sigortalılık dönemine göre yapılıyor.

8 Eylül 1999 öncesi

Bu döneme ait çalışmalar için aylık bağlama oranı daha yüksek uygulanıyor. Yaklaşık 25 yıllık sigortalılık ve 9 bin prim günü bulunan kişilerde aylık bağlama oranı yüzde 70 seviyelerine kadar çıkabiliyor.

8 Eylül 1999 - Ekim 2008 dönemi

1999 yılında yapılan sosyal güvenlik reformunun ardından aylık bağlama oranları kademeli olarak düşürüldü. Yaklaşık 25 yıllık çalışma süresinde aylık bağlama oranı yüzde 60 seviyelerinde hesaplanıyor.

Ekim 2008 sonrası

Sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında birleşmesinin ardından aylık bağlama oranları yeniden değiştirildi. Bu dönemde 25 yıllık çalışma süresi için oran yaklaşık yüzde 50 seviyesinde uygulanıyor. Hesaplanan aylık daha sonra güncelleme katsayısıyla artırılıyor.

8 Eylül 1999 öncesiBu döneme ait çalışmalar için aylık bağlama oranı daha yüksek uygulanıyor. Yaklaşık 25 yıllık sigortalılık ve 9 bin prim günü bulunan kişilerde aylık bağlama oranı yüzde 70 seviyelerine kadar çıkabiliyor.8 Eylül 1999 - Ekim 2008 dönemi1999 yılında yapılan sosyal güvenlik reformunun ardından aylık bağlama oranları kademeli olarak düşürüldü. Yaklaşık 25 yıllık çalışma süresinde aylık bağlama oranı yüzde 60 seviyelerinde hesaplanıyor.Ekim 2008 sonrasıSosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında birleşmesinin ardından aylık bağlama oranları yeniden değiştirildi. Bu dönemde 25 yıllık çalışma süresi için oran yaklaşık yüzde 50 seviyesinde uygulanıyor. Hesaplanan aylık daha sonra güncelleme katsayısıyla artırılıyor.

Emekli maaşını belirleyen kriterler neler?

Bağlanacak emekli aylığı birçok farklı unsurun birlikte değerlendirilmesiyle hesaplanıyor.

Başlıca kriterler şunlar:

Çalışma hayatı boyunca SGK'ya bildirilen prime esas kazançlar,

Prim ödeme gün sayısı,

Sigortalılık dönemine göre aylık bağlama oranı,

Güncelleme katsayısı,

Bir önceki yılın enflasyon oranı,

Bir önceki yıl gerçekleşen ekonomik büyümenin yüzde 30'u,

Emeklilik tarihine kadar uygulanan maaş artışları.

Uzun süre çalışmak tek başına maaşı yükseltmiyor

Emekli aylığında belirleyici olan sadece çalışma süresi değil, çalışma hayatı boyunca ödenen primlerin tutarı oluyor. Düşük prime esas kazanç üzerinden bildirilen çalışanlar uzun yıllar sigortalı olsalar bile beklediklerinden daha düşük emekli maaşı alabiliyor.

Emekli maaşını belirleyen kriterler neler?Bağlanacak emekli aylığı birçok farklı unsurun birlikte değerlendirilmesiyle hesaplanıyor.Başlıca kriterler şunlar:Çalışma hayatı boyunca SGK'ya bildirilen prime esas kazançlar,Prim ödeme gün sayısı,Sigortalılık dönemine göre aylık bağlama oranı,Güncelleme katsayısı,Bir önceki yılın enflasyon oranı,Bir önceki yıl gerçekleşen ekonomik büyümenin yüzde 30'u,Emeklilik tarihine kadar uygulanan maaş artışları.Uzun süre çalışmak tek başına maaşı yükseltmiyorEmekli aylığında belirleyici olan sadece çalışma süresi değil, çalışma hayatı boyunca ödenen primlerin tutarı oluyor. Düşük prime esas kazanç üzerinden bildirilen çalışanlar uzun yıllar sigortalı olsalar bile beklediklerinden daha düşük emekli maaşı alabiliyor.

Yüksek prim bildirimi neden önemli?

Prime esas kazancın yüksek olması, emekli maaşını artıran en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Maaşın eksik bildirilmesi ya da bazı ödemelerin SGK'ya yansıtılmaması ileride bağlanacak aylığın düşmesine neden olabiliyor. Düzenli olarak ödenen ikramiye, prim ve benzeri ödemelerin bordroda yer alması da prime esas kazancı yükselttiği için emekli maaşına olumlu katkı sağlayabiliyor.

Yüksek prim bildirimi neden önemli?Prime esas kazancın yüksek olması, emekli maaşını artıran en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Maaşın eksik bildirilmesi ya da bazı ödemelerin SGK'ya yansıtılmaması ileride bağlanacak aylığın düşmesine neden olabiliyor. Düzenli olarak ödenen ikramiye, prim ve benzeri ödemelerin bordroda yer alması da prime esas kazancı yükselttiği için emekli maaşına olumlu katkı sağlayabiliyor.

Son çalışma yılları maaşı etkiliyor mu?

Son yedi yıllık sigortalılık süresi, emeklilikte hangi statüden aylık bağlanacağını belirleyen önemli kriterlerden biri. Bu dönem kişinin SSK mı yoksa Bağ-Kur şartlarından mı emekli olacağını etkileyebiliyor. Ancak emekli maaşı hesaplanırken yalnızca son yıllardaki kazançlara değil, çalışma hayatı boyunca bildirilen tüm prime esas kazançlara bakılıyor.

Son çalışma yılları maaşı etkiliyor mu?Son yedi yıllık sigortalılık süresi, emeklilikte hangi statüden aylık bağlanacağını belirleyen önemli kriterlerden biri. Bu dönem kişinin SSK mı yoksa Bağ-Kur şartlarından mı emekli olacağını etkileyebiliyor. Ancak emekli maaşı hesaplanırken yalnızca son yıllardaki kazançlara değil, çalışma hayatı boyunca bildirilen tüm prime esas kazançlara bakılıyor.

Borçlanma maaşı artırabilir mi?

Askerlik ve doğum borçlanmalarında yüksek tutardan ödeme yapılması, prime esas kazancı yükselttiği için bağlanacak emekli aylığında artış sağlayabiliyor. Ancak ödenecek borçlanma bedeli ile sağlanacak maaş avantajının birlikte değerlendirilmesi önem taşıyor.

Birden fazla işte çalışmanın avantajı

Aynı dönemde birden fazla işverene bağlı sigortalı çalışılması prim gün sayısını artırmıyor. SGK açısından bir ay yine 30 gün olarak kabul ediliyor.

Buna karşılık farklı işyerlerinden bildirilen prime esas kazançların toplamı arttığı için emekli maaşı hesaplamasında olumlu etki oluşabiliyor.

Borçlanma maaşı artırabilir mi?Askerlik ve doğum borçlanmalarında yüksek tutardan ödeme yapılması, prime esas kazancı yükselttiği için bağlanacak emekli aylığında artış sağlayabiliyor. Ancak ödenecek borçlanma bedeli ile sağlanacak maaş avantajının birlikte değerlendirilmesi önem taşıyor.Birden fazla işte çalışmanın avantajıAynı dönemde birden fazla işverene bağlı sigortalı çalışılması prim gün sayısını artırmıyor. SGK açısından bir ay yine 30 gün olarak kabul ediliyor.Buna karşılık farklı işyerlerinden bildirilen prime esas kazançların toplamı arttığı için emekli maaşı hesaplamasında olumlu etki oluşabiliyor.

Emeklilik tarihi neden maaşı değiştiriyor?

Emekli aylığını etkileyen en önemli unsurlardan biri güncelleme katsayısı oluyor. Bu katsayı, emeklilik başvurusundan önceki yılın enflasyonu ile ekonomik büyüme verileri esas alınarak hesaplanıyor. Enflasyon ve büyümenin yüksek olduğu yılların ardından emeklilik dilekçesi verilmesi, daha yüksek güncelleme katsayısı nedeniyle bağlanacak aylığın da yükselmesini sağlayabiliyor.

Emeklilik tarihi neden maaşı değiştiriyor?Emekli aylığını etkileyen en önemli unsurlardan biri güncelleme katsayısı oluyor. Bu katsayı, emeklilik başvurusundan önceki yılın enflasyonu ile ekonomik büyüme verileri esas alınarak hesaplanıyor. Enflasyon ve büyümenin yüksek olduğu yılların ardından emeklilik dilekçesi verilmesi, daha yüksek güncelleme katsayısı nedeniyle bağlanacak aylığın da yükselmesini sağlayabiliyor.

Güncelleme katsayısı nasıl hesaplanıyor?

Emekli maaşı hesaplandıktan sonra bulunan tutar güncelleme katsayısıyla çarpılıyor.

Hesaplama şu formüle göre yapılıyor:

Güncelleme Katsayısı = 1 + (TÜFE / 100) + (Büyüme Oranının %30'u / 100)

2026 yılında emekli olanlar için avantaj

2026 yılı içinde emeklilik dilekçesi verenler için hesaplamada 2025 yılı ekonomik verileri esas alınıyor.

2025 yılı enflasyonu: %30,89

2025 yılı büyümesi: %3,6

Güncelleme katsayısı: 1,3197

Ayrıca 2026 yılında emekli olanların aylıklarına Ocak ayında uygulanan %12,19 ve Temmuz ayında uygulanan %17,76 oranındaki artışlar da yansıyor.

Güncelleme katsayısı nasıl hesaplanıyor?Emekli maaşı hesaplandıktan sonra bulunan tutar güncelleme katsayısıyla çarpılıyor.Hesaplama şu formüle göre yapılıyor:Güncelleme Katsayısı = 1 + (TÜFE / 100) + (Büyüme Oranının %30'u / 100)2026 yılında emekli olanlar için avantaj2026 yılı içinde emeklilik dilekçesi verenler için hesaplamada 2025 yılı ekonomik verileri esas alınıyor.2025 yılı enflasyonu: %30,892025 yılı büyümesi: %3,6Güncelleme katsayısı: 1,3197Ayrıca 2026 yılında emekli olanların aylıklarına Ocak ayında uygulanan %12,19 ve Temmuz ayında uygulanan %17,76 oranındaki artışlar da yansıyor.

2027 yılında emekli olacaklar için beklenti

Emeklilik başvurusunu 1 Ocak 2027 ve sonrasına bırakanlar için ise hesaplamada 2026 yılı enflasyonu ve büyüme verileri kullanılacak.

Mevcut tahminlere göre;

2026 yıl sonu enflasyonu: %26

2026 yılı büyüme beklentisi: %3,8

Beklenen güncelleme katsayısı: 1,2714

Kesin katsayı ise 2026 yılı ekonomik verilerinin tamamının açıklanmasının ardından netleşecek.

2027 yılında emekli olacaklar için beklentiEmeklilik başvurusunu 1 Ocak 2027 ve sonrasına bırakanlar için ise hesaplamada 2026 yılı enflasyonu ve büyüme verileri kullanılacak.Mevcut tahminlere göre;2026 yıl sonu enflasyonu: %262026 yılı büyüme beklentisi: %3,8Beklenen güncelleme katsayısı: 1,2714Kesin katsayı ise 2026 yılı ekonomik verilerinin tamamının açıklanmasının ardından netleşecek.

2026 mı, 2027 mi daha avantajlı?

Mevcut ekonomik tahminler esas alındığında, emeklilik dilekçesini 2026 yılı içinde verenlerin daha yüksek güncelleme katsayısından yararlanması bekleniyor. Hesaplamalara göre iki dönem arasında yaklaşık yüzde 4 seviyesinde katsayı farkı oluşabiliyor. Bunun yanında 2026 yılında emekli olanlar maaş almaya daha erken başlayacağı için toplam gelir açısından da avantaj elde edebiliyor. Ancak bağlanacak nihai emekli aylığı; sigortalının çalışma süresi, prim gün sayısı, prime esas kazancı, emeklilik statüsü ve kişisel sigortalılık geçmişine göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle emeklilik başvurusu öncesinde kişiye özel hesaplama yapılması önem taşıyor.

2026 mı, 2027 mi daha avantajlı?Mevcut ekonomik tahminler esas alındığında, emeklilik dilekçesini 2026 yılı içinde verenlerin daha yüksek güncelleme katsayısından yararlanması bekleniyor. Hesaplamalara göre iki dönem arasında yaklaşık yüzde 4 seviyesinde katsayı farkı oluşabiliyor. Bunun yanında 2026 yılında emekli olanlar maaş almaya daha erken başlayacağı için toplam gelir açısından da avantaj elde edebiliyor. Ancak bağlanacak nihai emekli aylığı; sigortalının çalışma süresi, prim gün sayısı, prime esas kazancı, emeklilik statüsü ve kişisel sigortalılık geçmişine göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle emeklilik başvurusu öncesinde kişiye özel hesaplama yapılması önem taşıyor.
Başlıklar :EmekliEmekli maaşemekli maş hesaplama
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026