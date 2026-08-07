ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR? 7 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları güncel durum
Altın piyasasında hareketlilik sürerken yatırımcıların gözü 5 Ağustos 2026 Çarşamba gününe ait güncel fiyatlara çevrildi. Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını alış-satış fiyatları gün boyunca yakından takip edilirken, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler de fiyatlamalar üzerinde etkisini sürdürüyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler, dolar endeksindeki seyir ve ons altındaki yükseliş eğilimi yurt içi piyasalarda gram altının yönünü belirleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Döviz kurundaki dalgalanmalar da fiyatlar üzerinde etkili olurken yatırımcılar "Gram altın bugün ne kadar oldu?", "Çeyrek altın kaç TL?" ve "Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte 5 Ağustos 2026 güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son gelişmeler...
Güvenli liman olarak görülen altına olan ilgi sürerken, 5 Ağustos 2026 itibarıyla güncel fiyatlar yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları gün içerisinde anlık olarak değişirken, küresel piyasalardaki gelişmeler de fiyatların yönünü belirliyor. Doların uluslararası piyasalarda zayıf seyretmesi, petrol fiyatlarındaki geri çekilme ve Fed'in faiz indirimi beklentileri ons altına destek verirken, yurt içinde ise dolar/TL kurundaki hareketlilik gram altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı'da altın alış ve satış fiyatları kaç TL'den işlem görüyor? İşte güncel fiyatlar ve piyasalardaki son durum...
Altın fiyatları, 5 Ağustos 2026 Çarşamba gününe yükselişle başladı. Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altınındaki güncel alış-satış rakamları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Orta Doğu’daki gelişmeler, ABD istihdam verileri ve küresel piyasalardaki hareketlilik, altın fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor. Haftaya değer kazanarak başlayan altın, yeni işlem gününde de yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Deutsche Bank’ın yıl sonuna ilişkin ons altın değerlendirmesi de piyasalardaki yükseliş beklentisini güçlendirdi.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı: 6.263,04 TL
Gram altın satış fiyatı: 6.350,97 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı: 10.198,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.360,00 TL
ONS ALTIN NE KADAR?
Ons altın alış fiyatı: 4.166,27 dolar
Ons altın satış fiyatı: 4.166,88 dolar
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı: 20.390,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 20.695,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış fiyatı: 40.590,09 TL
Tam altın satış fiyatı: 41.250,08 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı: 41.462,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.887,00 TL
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