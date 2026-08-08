DGS SONUÇLARI 2026 AÇIKLANMA TARİHİ: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?
2026 Dikey Geçiş Sınavı'nı geride bırakan binlerce aday için şimdi sonuç bekleyişi başladı. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programına taşımak isteyen adayların katıldığı sınavın ardından gözler ÖSYM'nin açıklayacağı sonuç tarihine çevrildi. Alınacak puan ve başarı sıralaması, adayların üniversite tercihlerini belirlemesinde önemli rol oynayacak. Bu nedenle sınava katılanlar, sonuçların açıklanacağı günü yakından takip ediyor. Peki 2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar hangi ekrandan sorgulanacak? İşte DGS sonuç sürecine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...
Ön lisans eğitimini lisans düzeyine tamamlamak isteyen adayların katıldığı 2026 DGS'nin ardından üniversiteye geçiş sürecinde yeni aşamaya geçildi. Sınav performanslarının karşılığını görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak puanlarını ve başarı sıralamalarını bekliyor. Sonuçların belli olmasıyla birlikte adaylar, mezuniyet alanlarına uygun lisans programlarını değerlendirmeye başlayacak. Tercih döneminin de önünü açacak sonuçlar için geri sayım sürerken en çok araştırılan konu ise açıklama tarihi oldu. DGS sonuçları ne zaman belli olacak, sonuç sorgulama ekranı ne zaman açılacak? İşte 2026 DGS'ye ilişkin merak edilenler...
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimine göre DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 Perşembe günü açıklanacak.
DGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar DGS sonuçlarını, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama adresi olan sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yapan adaylar, sınav sonuç belgelerine ulaşabilecek. Ayrıca sonuçlar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması aracılığıyla da sorgulanabilecek.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.