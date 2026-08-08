YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? YKS yerleştirme sonuçları 2026 açıklanma tarihi belli mi?
Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih maratonunda kritik süreç devam ediyor. 2026 YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, puan ve başarı sıralamalarını dikkate alarak ön lisans ve lisans programları arasından seçimlerini yaparken, gözler şimdi tercihlerin tamamlanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre üniversite tercihleri için adaylara tanınan sürenin ardından tüm tercihler değerlendirmeye alınacak ve yerleştirme sonuçları açıklanacak. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte hangi üniversite ve bölüme yerleşildiği ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden öğrenilebilecek. Peki 2026 YKS tercihleri ne zaman sona erecek? Üniversite tercih sonuçları hangi gün açıklanacak? İşte YKS tercih sürecine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...
2026 YKS'ye girerek üniversite tercihi yapmaya hak kazanan adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Tercih listelerini hazırlayan öğrenciler bir yandan puanlarına uygun bölümleri değerlendirirken, diğer yandan tercih işlemlerinin son gününü ve yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. İki yıllık ön lisans programları ile dört yıllık lisans bölümlerine yönelik tercihler tamamlandıktan sonra ÖSYM tarafından yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek. Adaylar sonuçların açıklanmasının ardından üniversite ve bölüm bilgilerini ÖSYM'nin çevrim içi sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Peki 2026 YKS üniversite tercihleri ne zaman bitiyor? Tercih sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK 2026?
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) tercih işlemleri, 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.45'te başladı. Adaylar tercihlerini, 29 Temmuz 2026-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında kılavuzda yer alan kurallara göre T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 10 Ağustos 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
2026 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tercih döneminin 10 Ağustos 2026'da tamamlanmasının ardından ÖSYM, yerleştirme değerlendirme sürecini başlatacak. ÖSYM, henüz 2026 YKS yerleştirme sonuçları için kesin bir tarih açıklamadı. Ancak, geçmiş yılların verileri ve sınav takvimi uygulamaları dikkate alındığında, yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayının son haftasında erişime açılması bekleniyor. Adaylar, üniversiteye kayıt hakları elde edip etmediklerini öğrenmek için ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemlerini yakından takip etmeli. Sonuçlar açıklandığında, adaylar ÖSYM AİS (ais.osym.gov.tr) üzerinden yerleştirme durumlarını sorgulayabilecekler.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.
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