Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Kademeli emeklilikte yeni sistemi açıkladı! 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 sonrasına kademe kademe...

Kademeli emeklilikte yeni sistemi açıkladı! 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 sonrasına kademe kademe...

12:30, 08/08/2026, CumartesiG: Güncelleme: 13:13, 08/08/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Kademeli emeklilikte yeni sistemi açıkladı! 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 sonrasına kademe kademe...

EYT düzenlemesiyle birlikte belirli bir tarihten önce sigorta girişi bulunanlar için emeklilikte yaş şartının kaldırılması, gözleri bu kez kapsam dışında kalan çalışanlara çevirdi. Özellikle 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olan milyonlarca kişi, kendileri için de benzer bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını yakından takip ediyor. Kademeli emeklilik beklentisi gündemdeki yerini korurken, olası bir sistem değişikliğinde yaş ve prim şartlarının sigorta başlangıç tarihine göre farklılaştırılması en çok tartışılan modeller arasında bulunuyor. Peki kademeli emeklilik kimleri kapsayacak? 1999 sonrası sigortalılar için yaş ve prim şartları nasıl değişebilir? İşte gündemdeki kademeli emeklilik formülü ve merak edilenler...

EYT'den yararlanamayan çalışanların emeklilik beklentisi kademeli emeklilik tartışmalarıyla yeniden gündeme geldi. Sigorta başlangıcı 1999 sonrasına denk gelen vatandaşlar, mevcut sistemde kendilerinden istenen yaş ve prim şartları nedeniyle uzun süre daha çalışmak zorunda kalabiliyor. Bu nedenle sigorta başlangıç tarihine göre şartların aşamalı şekilde değişmesini öngören bir model, milyonlarca çalışanın yakın takibinde bulunuyor. SGK uzmanlarının değerlendirmeleri de olası düzenlemenin nasıl şekillenebileceğine ilişkin tartışmaları yeniden hareketlendirdi. Peki kademeli emeklilik çıkacak mı, hangi yıllarda sigorta girişi olanları kapsayacak? 1999-2008 arası için emeklilik şartları nasıl olabilir? İşte merak edilen kademeli emeklilik tablosu...

EYT'den yararlanamayan çalışanların emeklilik beklentisi kademeli emeklilik tartışmalarıyla yeniden gündeme geldi. Sigorta başlangıcı 1999 sonrasına denk gelen vatandaşlar, mevcut sistemde kendilerinden istenen yaş ve prim şartları nedeniyle uzun süre daha çalışmak zorunda kalabiliyor. Bu nedenle sigorta başlangıç tarihine göre şartların aşamalı şekilde değişmesini öngören bir model, milyonlarca çalışanın yakın takibinde bulunuyor. SGK uzmanlarının değerlendirmeleri de olası düzenlemenin nasıl şekillenebileceğine ilişkin tartışmaları yeniden hareketlendirdi. Peki kademeli emeklilik çıkacak mı, hangi yıllarda sigorta girişi olanları kapsayacak? 1999-2008 arası için emeklilik şartları nasıl olabilir? İşte merak edilen kademeli emeklilik tablosu...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin hayata geçmesinin ardından 1999 sonrası sigortalı olan çalışanların gözü kademeli emeklilik sistemine çevrildi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sistemdeki mali dengelerin iyileşmesi ve prim gelirlerinin artmasıyla birlikte kademeli emeklilik taleplerinin yeniden değerlendirilme ihtimalinin yükseldiğini ifade etti. EYT kapsamı dışında kalarak yaş şartına takılan milyonlarca çalışan, prim gün sayısı ve yaş kriterlerinde daha adil bir geçiş imkânı sunacak olası bir yasal düzenleme beklentisini koruyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin hayata geçmesinin ardından 1999 sonrası sigortalı olan çalışanların gözü kademeli emeklilik sistemine çevrildi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sistemdeki mali dengelerin iyileşmesi ve prim gelirlerinin artmasıyla birlikte kademeli emeklilik taleplerinin yeniden değerlendirilme ihtimalinin yükseldiğini ifade etti. EYT kapsamı dışında kalarak yaş şartına takılan milyonlarca çalışan, prim gün sayısı ve yaş kriterlerinde daha adil bir geçiş imkânı sunacak olası bir yasal düzenleme beklentisini koruyor.

8 Eylül 1999 tarihinin EYT için bir dönüm noktası kabul edilmesinin ardından, sadece bir gün farkla yıllarca emekli olamayan vatandaşların mağduriyet yaşadığına dikkat çekildi.

8 Eylül 1999 tarihinin EYT için bir dönüm noktası kabul edilmesinin ardından, sadece bir gün farkla yıllarca emekli olamayan vatandaşların mağduriyet yaşadığına dikkat çekildi.

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI, NE ZAMAN ÇIKAR?

Kademeli emeklilik yasasının kısa vadede çıkmasını beklemediğini belirten Özgür Erdursun, şu ifadeleri kullandı:

"Kademeli emeklilik yasası Türkiye'de şu anda kısa vadede ben çıkmayacağını düşünüyorum. Fakat EYT gibi bir yasa bundan sonra çıkar mı? Kesinlikle çıkmaz."

Erdursun, önümüzdeki yıllarda konunun tekrar güçlü şekilde gündeme geleceğini belirterek, birkaç yıl içerisinde bu adımların atılabileceğini düşündüğünü ifade etti.

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI, NE ZAMAN ÇIKAR?Kademeli emeklilik yasasının kısa vadede çıkmasını beklemediğini belirten Özgür Erdursun, şu ifadeleri kullandı:"Kademeli emeklilik yasası Türkiye'de şu anda kısa vadede ben çıkmayacağını düşünüyorum. Fakat EYT gibi bir yasa bundan sonra çıkar mı? Kesinlikle çıkmaz."Erdursun, önümüzdeki yıllarda konunun tekrar güçlü şekilde gündeme geleceğini belirterek, birkaç yıl içerisinde bu adımların atılabileceğini düşündüğünü ifade etti.

KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSAYACAK?

Erdursun, 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için sert bir geçiş olduğunu vurgulayarak yapılması muhtemel makul düzenlemeyi şöyle özetledi: "2000 yılında sigortalı olmuş; 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 yılları itibarıyla makul bir kademeyle yaş kademe kademe arttırılarak kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşına kadar makul bir kademe gelebilir. Prim gün sayısı biraz geriye doğru çekilebilir. Sosyal güvenlik sistemini zedelemeden böyle bir yasal düzenleme gelebilir ve gelecektir de ilerleyen yıllarda."

Muhalefetin "43-45 yaşında emeklilik" vaatlerinin gerçekçi olmadığını belirten uzman, sistemin sürdürülebilirliği için yaş şartı olmadan bir emekliliğin imkansız olduğunu dile getirdi.

KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSAYACAK?Erdursun, 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için sert bir geçiş olduğunu vurgulayarak yapılması muhtemel makul düzenlemeyi şöyle özetledi: "2000 yılında sigortalı olmuş; 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 yılları itibarıyla makul bir kademeyle yaş kademe kademe arttırılarak kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşına kadar makul bir kademe gelebilir. Prim gün sayısı biraz geriye doğru çekilebilir. Sosyal güvenlik sistemini zedelemeden böyle bir yasal düzenleme gelebilir ve gelecektir de ilerleyen yıllarda."Muhalefetin "43-45 yaşında emeklilik" vaatlerinin gerçekçi olmadığını belirten uzman, sistemin sürdürülebilirliği için yaş şartı olmadan bir emekliliğin imkansız olduğunu dile getirdi.

EYT yasasının mali yüküne ilişkin eleştirilere de değinen Erdursun, gelecekteki emeklilik başvurularında ciddi bir düşüş yaşanacağını vurguladı: "Şimdi zaten bundan sonra bir kademe düzenlemesi çıkmazsa artık EYT'den dolayı emekli olacaklar emeklilik için sonuçta süresini bekleyip müracaatta bulunacaklar. 2027, 2028, 2029'lara geldiğimizde artık SGK'nın kapısının önünden geçen olmayacak neredeyse emeklilik için.

EYT yasasının mali yüküne ilişkin eleştirilere de değinen Erdursun, gelecekteki emeklilik başvurularında ciddi bir düşüş yaşanacağını vurguladı: "Şimdi zaten bundan sonra bir kademe düzenlemesi çıkmazsa artık EYT'den dolayı emekli olacaklar emeklilik için sonuçta süresini bekleyip müracaatta bulunacaklar. 2027, 2028, 2029'lara geldiğimizde artık SGK'nın kapısının önünden geçen olmayacak neredeyse emeklilik için.

EYT yasasının mali yüküne ilişkin eleştirilere de değinen Erdursun, gelecekteki emeklilik başvurularında ciddi bir düşüş yaşanacağını vurguladı: "Şimdi zaten bundan sonra bir kademe düzenlemesi çıkmazsa artık EYT'den dolayı emekli olacaklar emeklilik için sonuçta süresini bekleyip müracaatta bulunacaklar. 2027, 2028, 2029'lara geldiğimizde artık SGK'nın kapısının önünden geçen olmayacak neredeyse emeklilik için. Üç beş kişi gidip müracaatta bulunacak emekli olmak için. Bu nedenle de kendi içerisinde aslında dengeyi sosyal güvenlik sistemi yakalamış olacak.

EYT yasasının mali yüküne ilişkin eleştirilere de değinen Erdursun, gelecekteki emeklilik başvurularında ciddi bir düşüş yaşanacağını vurguladı: "Şimdi zaten bundan sonra bir kademe düzenlemesi çıkmazsa artık EYT'den dolayı emekli olacaklar emeklilik için sonuçta süresini bekleyip müracaatta bulunacaklar. 2027, 2028, 2029'lara geldiğimizde artık SGK'nın kapısının önünden geçen olmayacak neredeyse emeklilik için. Üç beş kişi gidip müracaatta bulunacak emekli olmak için. Bu nedenle de kendi içerisinde aslında dengeyi sosyal güvenlik sistemi yakalamış olacak.
Başlıklar :Kademeli emeklilikemeklilikemeklilik sistemi
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026