Kademeli emeklilikte yeni sistemi açıkladı! 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 sonrasına kademe kademe...
EYT düzenlemesiyle birlikte belirli bir tarihten önce sigorta girişi bulunanlar için emeklilikte yaş şartının kaldırılması, gözleri bu kez kapsam dışında kalan çalışanlara çevirdi. Özellikle 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olan milyonlarca kişi, kendileri için de benzer bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını yakından takip ediyor. Kademeli emeklilik beklentisi gündemdeki yerini korurken, olası bir sistem değişikliğinde yaş ve prim şartlarının sigorta başlangıç tarihine göre farklılaştırılması en çok tartışılan modeller arasında bulunuyor. Peki kademeli emeklilik kimleri kapsayacak? 1999 sonrası sigortalılar için yaş ve prim şartları nasıl değişebilir? İşte gündemdeki kademeli emeklilik formülü ve merak edilenler...
EYT'den yararlanamayan çalışanların emeklilik beklentisi kademeli emeklilik tartışmalarıyla yeniden gündeme geldi. Sigorta başlangıcı 1999 sonrasına denk gelen vatandaşlar, mevcut sistemde kendilerinden istenen yaş ve prim şartları nedeniyle uzun süre daha çalışmak zorunda kalabiliyor. Bu nedenle sigorta başlangıç tarihine göre şartların aşamalı şekilde değişmesini öngören bir model, milyonlarca çalışanın yakın takibinde bulunuyor. SGK uzmanlarının değerlendirmeleri de olası düzenlemenin nasıl şekillenebileceğine ilişkin tartışmaları yeniden hareketlendirdi. Peki kademeli emeklilik çıkacak mı, hangi yıllarda sigorta girişi olanları kapsayacak? 1999-2008 arası için emeklilik şartları nasıl olabilir? İşte merak edilen kademeli emeklilik tablosu...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin hayata geçmesinin ardından 1999 sonrası sigortalı olan çalışanların gözü kademeli emeklilik sistemine çevrildi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sistemdeki mali dengelerin iyileşmesi ve prim gelirlerinin artmasıyla birlikte kademeli emeklilik taleplerinin yeniden değerlendirilme ihtimalinin yükseldiğini ifade etti. EYT kapsamı dışında kalarak yaş şartına takılan milyonlarca çalışan, prim gün sayısı ve yaş kriterlerinde daha adil bir geçiş imkânı sunacak olası bir yasal düzenleme beklentisini koruyor.
8 Eylül 1999 tarihinin EYT için bir dönüm noktası kabul edilmesinin ardından, sadece bir gün farkla yıllarca emekli olamayan vatandaşların mağduriyet yaşadığına dikkat çekildi.
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI, NE ZAMAN ÇIKAR?
Kademeli emeklilik yasasının kısa vadede çıkmasını beklemediğini belirten Özgür Erdursun, şu ifadeleri kullandı:
"Kademeli emeklilik yasası Türkiye'de şu anda kısa vadede ben çıkmayacağını düşünüyorum. Fakat EYT gibi bir yasa bundan sonra çıkar mı? Kesinlikle çıkmaz."
Erdursun, önümüzdeki yıllarda konunun tekrar güçlü şekilde gündeme geleceğini belirterek, birkaç yıl içerisinde bu adımların atılabileceğini düşündüğünü ifade etti.
KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSAYACAK?
Erdursun, 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için sert bir geçiş olduğunu vurgulayarak yapılması muhtemel makul düzenlemeyi şöyle özetledi: "2000 yılında sigortalı olmuş; 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 yılları itibarıyla makul bir kademeyle yaş kademe kademe arttırılarak kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşına kadar makul bir kademe gelebilir. Prim gün sayısı biraz geriye doğru çekilebilir. Sosyal güvenlik sistemini zedelemeden böyle bir yasal düzenleme gelebilir ve gelecektir de ilerleyen yıllarda."
Muhalefetin "43-45 yaşında emeklilik" vaatlerinin gerçekçi olmadığını belirten uzman, sistemin sürdürülebilirliği için yaş şartı olmadan bir emekliliğin imkansız olduğunu dile getirdi.
EYT yasasının mali yüküne ilişkin eleştirilere de değinen Erdursun, gelecekteki emeklilik başvurularında ciddi bir düşüş yaşanacağını vurguladı: "Şimdi zaten bundan sonra bir kademe düzenlemesi çıkmazsa artık EYT'den dolayı emekli olacaklar emeklilik için sonuçta süresini bekleyip müracaatta bulunacaklar. 2027, 2028, 2029'lara geldiğimizde artık SGK'nın kapısının önünden geçen olmayacak neredeyse emeklilik için.
EYT yasasının mali yüküne ilişkin eleştirilere de değinen Erdursun, gelecekteki emeklilik başvurularında ciddi bir düşüş yaşanacağını vurguladı: "Şimdi zaten bundan sonra bir kademe düzenlemesi çıkmazsa artık EYT'den dolayı emekli olacaklar emeklilik için sonuçta süresini bekleyip müracaatta bulunacaklar. 2027, 2028, 2029'lara geldiğimizde artık SGK'nın kapısının önünden geçen olmayacak neredeyse emeklilik için. Üç beş kişi gidip müracaatta bulunacak emekli olmak için. Bu nedenle de kendi içerisinde aslında dengeyi sosyal güvenlik sistemi yakalamış olacak.
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