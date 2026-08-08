ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2026: Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı personel alımı kapsamında başvuru süreci tamamlandı, şimdi gözler sonuç aşamasına çevrildi. Farklı unvanlarda binlerce kişinin istihdam edileceği alım için başvurularını tamamlayan adaylar, değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve sonraki sınav sürecini yakından takip ediyor. Özellikle İnfaz ve Koruma Memuru (İKM) kadrosuna başvuran adaylar için boy-kilo ölçümü, sözlü sınav ve nihai değerlendirme aşamaları büyük önem taşıyor. Adaylar, hangi isimlerin sözlü sınava çağrılacağını ve sınavların nerede yapılacağını öğrenmek için ilgili adalet komisyonlarının duyurularını bekliyor. Peki Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı? İKM boy-kilo ölçümü ne zaman yapılacak? Sözlü sınav tarihleri belli oldu mu? İşte personel alım sürecinde merak edilen tüm ayrıntılar...
Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın takip ettiği Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımında başvuru aşaması geride kaldı. İnfaz ve Koruma Memuru, zabıt kâtibi, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı ve kaloriferci gibi kadrolar için başvuruda bulunan adaylar, şimdi değerlendirme sonucunu bekliyor. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından sözlü sınava katılmaya hak kazananların belirlenmesinin ardından sınav yerleri ve tarihleri de açıklanacak. Özellikle İKM adayları, boy-kilo ölçümünün ne zaman ve nerede gerçekleştirileceğini araştırıyor. Peki 2026 Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınav takvimi ve İKM boy-kilo ölçüm tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilenler...
ADALET BAKANLIĞI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Bakanlık tarafından sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yerleri en geç 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü ilan edilecek. Bu bilgilere göre sonuçların önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.
Adaylar 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.
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