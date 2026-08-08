ALTIN FİYATLARI TIRMANIŞTA! Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Altında yükseliş sürecek mi?
Altın piyasasında hareketli günler yaşanırken yatırımcıların gözü hafta sonu fiyatlarına çevrildi. Birikimlerini altın üzerinden değerlendiren vatandaşlar, özellikle gram altındaki değişimi yakından izlerken çeyrek, yarım ve tam altının güncel değerlerini de araştırıyor. Son günlerde yukarı yönlü hareketin öne çıkması, altının önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceğine ilişkin beklentileri de artırdı. Alım veya satım yapmayı planlayanlar için ise güncel fiyatların yanı sıra alış ve satış arasındaki fark da önem taşıyor. Peki 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL oldu? İşte güncel altın fiyatları...
Hafta sonuna girilmesiyle birlikte altın fiyatlarını takip edenlerin gözü güncel rakamlara çevrildi. Özellikle gram altındaki yükseliş, piyasadaki hareketliliği artırırken yatırım amacıyla altın alan vatandaşlar yeni seviyeleri yakından takip ediyor. Çeyrek ve yarım altın başta olmak üzere fiziki altın almak isteyenler de bugün oluşan fiyatları merak ediyor. Düğün sezonunun devam etmesiyle birlikte ziynet altınlarına yönelik ilgi de sürerken, piyasanın yeni haftaya hangi seviyelerden başlayacağı şimdiden araştırılmaya başlandı. Gram altın bugün kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? Yarım ve tam altın fiyatı kaç liraya yükseldi? İşte 8 Ağustos 2026 altın fiyatları...
HAFTA SONU KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI
Ons altın: 4.342 dolar
Gram altın alış: 6.609,69 TL
Gram altın satış: 6.686,55 TL
Çeyrek altın alış: 10.759,48 TL
Çeyrek altın satış: 10.909,46 TL
Yarım altın alış: 21.518,43 TL
Yarım altın satış: 21.794,91 TL
Tam altın alış: 42.837,12 TL
Tam altın satış: 43.450,53 TL
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