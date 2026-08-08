Okullara 30 bin güvenlik personeli alımı başvuru ekranı 2026: İŞKUR okullara güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman, takvim belli oldu mu?
Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken okullarda güvenliğin artırılmasına yönelik planlanan yeni uygulama yeniden gündeme geldi. Türkiye genelindeki okullarda görev yapmak üzere 30 bin güvenlik personelinin istihdam edilmesi planlanırken, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının daha güvenli bir ortamda bulunması hedefleniyor. Görevlendirilecek personelin okul giriş ve çıkışlarında güvenliği sağlaması, ihtiyaçlara göre farklı okullarda görevlendirme yapılması planlanıyor. Alım sürecinin İŞKUR üzerinden yürütülmesi beklenirken, adayların başvuru şartları ve başvuruların hangi tarihlerde başlayacağına ilişkin araştırmaları da hız kazandı. Peki 2026 okullara güvenlik görevlisi alımı ne zaman yapılacak? Kimler başvurabilecek, başvuru şartları neler olacak? İşte MEB okul güvenliği personeli alımına ilişkin son gelişmeler...
Milyonlarca öğrencinin yeni eğitim öğretim yılına hazırlanmasıyla birlikte okul güvenliği konusunda alınacak yeni önlemler de gündemdeki yerini koruyor. 81 ildeki okullarda görev yapmak üzere 30 bin güvenlik görevlisinin istihdam edilmesine yönelik çalışma kapsamında personel ihtiyacının okul bazında belirlenmesi planlanıyor. Böylece güvenlik personelinin, okulların öğrenci sayısı ve ihtiyaçları dikkate alınarak görevlendirilmesi hedefleniyor. Başvuruların İŞKUR kanalıyla alınması beklenirken, özellikle "Okullara güvenlik görevlisi alımı ne zaman başlayacak?", "Kimler başvuru yapabilecek?" ve "Yaş, eğitim ve diğer şartlar neler?" soruları araştırılıyor. İşte 2026 okul güvenliği personel alımına ilişkin merak edilenler...
OKULLARA GÜVENLİK ALIMI NE ZAMAN, TARİH BELLİ OLDU MU?
Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde 81 ilde okullara 30 bin güvenlik görevlisi alınacak. Güvenlik görevlisi alımlarına ilişkin başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Bu bağlamda da başvuru takviminin de duyurularla ilan edilmesi bekleniyor.
MEB İŞKUR OKUL GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER, AÇIKLANDI MI?
Türkiye genelindeki her okulda en az bir güvenlik görevlisinin görev yapması hedeflenirken, alımlar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek. Alım şartlarının da ilgili duyurularla açıklanması bekleniyor.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.