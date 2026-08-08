LGS 1. NAKİL SONUÇLARI 2026: LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2026 LGS nakil sürecinde ilk aşama tamamlandı. İlk yerleştirmede istediği liseye giremeyen veya kayıt hakkı kazandığı okuldan farklı bir liseye geçmek isteyen öğrenciler, belirlenen tarihler arasında 1. nakil tercihlerini yaptı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte bu kez gözler sonuç ekranına çevrildi. Öğrenciler ve veliler, yaptıkları yeni tercihlerin sonucunu öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasını bekliyor. Peki 2026 LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nereden sorgulanacak ve 2. nakil süreci ne zaman başlayacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...
Lise tercih sürecinde ikinci şansını değerlendiren öğrenciler için kritik bekleyiş başladı. LGS kapsamında gerçekleştirilen 1. nakil tercih döneminin tamamlanmasının ardından binlerce aday, hangi okula yerleştiğini öğrenmek için sonuç tarihini araştırıyor. İlk yerleştirmede istediği okula giremeyen öğrencilerin yanı sıra mevcut okulunu değiştirmek isteyen adayların da başvurduğu nakil döneminde yapılan tercihler değerlendirmeye alınacak. Sonuçların açıklanmasının ardından ise lise yerleştirme sürecinde yeni bir aşamaya geçilecek. Peki LGS 1. nakil sonuçları hangi gün belli olacak? Sonuç sorgulama ekranı ne zaman açılacak? İşte 2026 LGS nakil sürecinin detayları...
LGS 1. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS 1. nakil sonuçları henüz açıklanmadı. MEB tarafından ilan edilen 2026 yılı LGS nakil takvimine göre 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınan 1. nakil tercih başvurularının sonuçları, 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü ilan edilecektir.
LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
Adaylar 1. yerleştirme nakil sonuçlarını açıklandığı andan itibaren Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi olan meb.gov.tr ile e-okul.meb.gov.tr veya sonuc.meb.gov.tr sistemleri üzerinden öğrenebileceklerdir. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yaparak hangi okula yerleştiklerini kolayca sorgulayabilecektir.
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