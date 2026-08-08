YKS ÜNİVERSİTE TERCİH TARİHLERİ 2026: YKS üniversite tercihleri bitti mi, ne zaman bitiyor, yarın son mu?
2026 YKS tercih döneminde artık son viraja girildi. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, puanlarını ve başarı sıralamalarını dikkate alarak hazırladıkları tercih listelerini son kez gözden geçiriyor. 29 Temmuz'da başlayan üniversite tercih işlemlerinin 10 Ağustos'ta tamamlanacak olması nedeniyle özellikle hafta sonu adayların tercihlerini kesinleştirme süreci önem kazandı. Tercihlerin sona ermesinin ardından gözler bu kez ÖSYM'nin yapacağı merkezi yerleştirme işlemlerine çevrilecek. Adaylar, sonuçların açıklanmasıyla birlikte hangi üniversite ve bölüme yerleştirildiklerini öğrenebilecek. Peki 2026 YKS üniversite tercihleri ne zaman sona erecek? Yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...
Üniversiteye girişte tercih heyecanı sürerken adayları bu kez yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih ilgilendiriyor. YKS puanı ve başarı sıralamasına göre bölüm ve üniversite tercihi yapan öğrenciler, listelerini oluştururken kontenjanları ve kendi sıralamalarını karşılaştırıyor. 10 Ağustos'ta sona erecek tercih sürecinin ardından ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek yerleştirme işlemiyle birlikte adayların üniversite hayatına başlayacağı okul ve bölüm belli olacak. Şimdi ise milyonlarca adayın gündeminde tek bir soru bulunuyor: 2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları hangi gün belli olacak? İşte sonuç tarihine ilişkin merak edilenler...
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Fakat ÖSYM'nin YKS tercih kılavuzunda paylaştığı üniversite kayıtlarının 24 Ağustos'ta başlayacağı belirtiliyor.
Bu tarih baz alındığında YKS tercih sonuçlarının 15-21 Ağustos tarihleri arasında açıklanacağı tahmin ediliyor. Konuya ilişkin resmi paylaşım yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.
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