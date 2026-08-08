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Emekliye yeni maaş sistemi netleşti: 1999 öncesi ve sonrası SGK girişi olanlar için düğmeye basıldı

Emekliye yeni maaş sistemi netleşti: 1999 öncesi ve sonrası SGK girişi olanlar için düğmeye basıldı

16:25, 08/08/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Emekliye yeni maaş sistemi netleşti: 1999 öncesi ve sonrası SGK girişi olanlar için düğmeye basıldı

Dar gelirli aileler ve emekliler için yeni bir sosyal yardım modelinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar yakından takip ediliyor. Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi olarak açıklanan GETAD modeliyle, hane gelirinin belirli bir seviyenin altında kalması durumunda aradaki farkın sosyal desteklerle tamamlanması hedefleniyor. Böylece mevcut yardım programlarından farklı olarak hanelerin gelir durumunun daha kapsamlı değerlendirilmesi ve ihtiyaç sahiplerine düzenli destek sağlanması planlanıyor. Özellikle geçimini düşük emekli aylığıyla sürdüren vatandaşlar, sistemin kapsamına girip girmeyeceklerini merak ediyor. Peki GETAD Sistemi nedir, kimlere destek verilecek? Başvuru şartları neler olacak ve ödemeler ne zaman başlayacak? İşte yeni sosyal destek modeline ilişkin merak edilenler...

Emekli maaşları ve sosyal destek ödemelerine ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, dar gelirli hanelere yönelik yeni bir destek modeli de gündeme geldi. GETAD olarak ifade edilen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile ekonomik açıdan belirli bir seviyenin altında kalan ailelerin gelirlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Modelin hayata geçirilmesiyle birlikte yardım sisteminin yalnızca mevcut ihtiyaçları karşılamaktan öte, hanelerin toplam gelir durumuna göre şekillenmesi hedefleniyor. Bu nedenle milyonlarca vatandaş, düzenlemenin kapsamını ve kendileri açısından sağlayacağı avantajları araştırıyor. GETAD Sistemi ne zaman uygulanacak? Kimler başvuru yapabilecek, gelir şartı ne olacak ve destek tutarı nasıl belirlenecek? İşte merak edilen ayrıntılar...

Emekli maaşları ve sosyal destek ödemelerine ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, dar gelirli hanelere yönelik yeni bir destek modeli de gündeme geldi. GETAD olarak ifade edilen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile ekonomik açıdan belirli bir seviyenin altında kalan ailelerin gelirlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Modelin hayata geçirilmesiyle birlikte yardım sisteminin yalnızca mevcut ihtiyaçları karşılamaktan öte, hanelerin toplam gelir durumuna göre şekillenmesi hedefleniyor. Bu nedenle milyonlarca vatandaş, düzenlemenin kapsamını ve kendileri açısından sağlayacağı avantajları araştırıyor. GETAD Sistemi ne zaman uygulanacak? Kimler başvuru yapabilecek, gelir şartı ne olacak ve destek tutarı nasıl belirlenecek? İşte merak edilen ayrıntılar...

Dar gelirli vatandaşları yakından ilgilendiren yeni bir sosyal destek modeli ekonomi gündeminin öne çıkan başlıkları arasına girdi. Hazırlıkları sürdürülen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek (GETAD) Sistemi ile hane gelirinin belirli bir seviyenin altına düşmemesi hedefleniyor. Özellikle en düşük emekli maaşı alan vatandaşların da yararlanmasının beklendiği modelde, desteklerin hane bazlı gelir hesabına göre belirlenmesi planlanıyor. Düzenlemenin yasama sürecine taşınmasıyla birlikte milyonlarca kişi ayrıntıları merak ediyor.

Dar gelirli vatandaşları yakından ilgilendiren yeni bir sosyal destek modeli ekonomi gündeminin öne çıkan başlıkları arasına girdi. Hazırlıkları sürdürülen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek (GETAD) Sistemi ile hane gelirinin belirli bir seviyenin altına düşmemesi hedefleniyor. Özellikle en düşük emekli maaşı alan vatandaşların da yararlanmasının beklendiği modelde, desteklerin hane bazlı gelir hesabına göre belirlenmesi planlanıyor. Düzenlemenin yasama sürecine taşınmasıyla birlikte milyonlarca kişi ayrıntıları merak ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte katılım sağladığı ve iki gün süren Sapanca kampı oldukça yoğun bir programa sahne oldu. Kampın ilk gününde açılış konuşmasının ardından milletvekilleriyle baş başa görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğunluk sebebiyle Meclis çalışmalarının değerlendirileceği oturumu iptal etti. Bunun yerine pazar günü düzenlenen kapsamlı bir toplantı ile kabine üyeleri, milletvekilleri ve parti teşkilatı bir araya getirildi. Gerçekleştirilen bu oturumların ana odağında ekonomideki güncel gelişmeler, enflasyon ve hayat pahalılığına karşı atılacak adımlar yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte katılım sağladığı ve iki gün süren Sapanca kampı oldukça yoğun bir programa sahne oldu. Kampın ilk gününde açılış konuşmasının ardından milletvekilleriyle baş başa görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğunluk sebebiyle Meclis çalışmalarının değerlendirileceği oturumu iptal etti. Bunun yerine pazar günü düzenlenen kapsamlı bir toplantı ile kabine üyeleri, milletvekilleri ve parti teşkilatı bir araya getirildi. Gerçekleştirilen bu oturumların ana odağında ekonomideki güncel gelişmeler, enflasyon ve hayat pahalılığına karşı atılacak adımlar yer aldı.

Üç aşamalı çözüm planı

Hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre; oturumlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na özellikle asgari ücret ve emekli maaşlarında yapılabilecek olası düzenlemeler hakkında kritik sorular yöneltildi. Edinilen bilgilere göre, milletvekillerinin ekonomik gidişata dair sorulara karşın uygulamaya geçmesi planlanan stratejiler üç ana başlık altında toplanarak yanıtlandı.

Üç aşamalı çözüm planıHürriyet.com.tr'de yer alan habere göre; oturumlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na özellikle asgari ücret ve emekli maaşlarında yapılabilecek olası düzenlemeler hakkında kritik sorular yöneltildi. Edinilen bilgilere göre, milletvekillerinin ekonomik gidişata dair sorulara karşın uygulamaya geçmesi planlanan stratejiler üç ana başlık altında toplanarak yanıtlandı.

Masadaki 3 aşamalı plan şöyle:

Konut ve kira fiyatları sorununu sosyal konut projelerinin yaygınlaştırılması

KOBİ’lerin finansmana erişimi ve istihdamın korunması için atılacak adımlar

Emekli ve dar gelirlilerinin maaş sorununu Gelir Tamamlayıcı Aile Destek (GETAD)

Masadaki 3 aşamalı plan şöyle:Konut ve kira fiyatları sorununu sosyal konut projelerinin yaygınlaştırılmasıKOBİ’lerin finansmana erişimi ve istihdamın korunması için atılacak adımlarEmekli ve dar gelirlilerinin maaş sorununu Gelir Tamamlayıcı Aile Destek (GETAD)

Edinilen bilgilere göre; en düşük emekli maaşı ekim ayında Meclis’e sunulması planlanan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek (GETAD) Sistemi ile tamamlanacak. GETAD sistemi ile hane halkında her bireyin belli bir gelir düzeyinde olması için destek verilmesi öngörülüyor.

Edinilen bilgilere göre; en düşük emekli maaşı ekim ayında Meclis’e sunulması planlanan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek (GETAD) Sistemi ile tamamlanacak. GETAD sistemi ile hane halkında her bireyin belli bir gelir düzeyinde olması için destek verilmesi öngörülüyor.

Yeni düzenleme ekim ayında meclis yolunda

Uzun zamandır hayata geçirilmesi tartışılan GETAD sistemi için bütçe planlama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Dar gelirli vatandaşların ve emeklilerin ekonomik şartlarını doğrudan iyileştirmeyi amaçlayan bu kritik destek sisteminin, bütçe hesaplamalarının tamamlanmasının ardından ekim ayında Meclis gündemine taşınması bekleniyor.

Yeni düzenleme ekim ayında meclis yolundaUzun zamandır hayata geçirilmesi tartışılan GETAD sistemi için bütçe planlama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Dar gelirli vatandaşların ve emeklilerin ekonomik şartlarını doğrudan iyileştirmeyi amaçlayan bu kritik destek sisteminin, bütçe hesaplamalarının tamamlanmasının ardından ekim ayında Meclis gündemine taşınması bekleniyor.
Başlıklar :EmekliEmekli Maaş SistemiSGKemekli maaş hesaplamasıGelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD)
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