Emekliye yeni maaş sistemi netleşti: 1999 öncesi ve sonrası SGK girişi olanlar için düğmeye basıldı

Emekli memur 2027 ocak zammı ne kadar olacak? Enflasyon farkı yüzde kaç olacak? Maaşlar yeniden hesaplanacak ilk zam oranı geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) temmuzda yüzde 1.78 arttı. Enflasyonda son 6 yılın en düşük temmuz artışı gerçekleşirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında yapılacak zam için ilk oran da netleşmiş oldu. Memur ve emekli sandığı mensupları için ise enflasyon farkı henüz oluşmadı. TÜİK verileri sonrası milyonlarca memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027 döneminde alacağı zam oranına dair ilk hesaplamalar ortaya çıktı. Peki, enflasyon oranları sonrasında güncel emekli maaşları ne kadar oldu? en düşük maaş ne kadar olacak? İşte 2027 zammı emekli ve memur maaş tablosu.