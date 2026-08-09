Şarkıcı Cansever neden öldü, hastalığı neydi?
08:49, 09/08/2026, Pazar
Yeni Şafak
Cansever
“Ağla Gözbebeğim”, “Sen de Gittin” ve “Kime Bu İnat” gibi şarkılarıyla 90’lı yıllara damga vuran şarkıcı Cansever hayatını kaybetti. Cansever, uzun süredir lösemiyle mücadele ediyordu.
Bir süredir lösemi tedavisi gören arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever, 59 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi sanatçı Mehtap sosyal medya hesabından duyurdu.
Cansever’in ölüm haberini sanatçı Mehtap sosyal medya hesabından duyurdu. Mehtap paylaşımında, “Cansever ablam rahmetli oldu, daha iki gün önce konuştuk” ifadelerini kullandı.
Arabesk müziğin güçlü seslerinden olan Cansever, özellikle 1990’lı yıllarda seslendirdiği şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı.
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