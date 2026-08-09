Menderes Belediyesi meclis üyesi dağılımı nasıl, çoğunluk kimde hangi partide?
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'rüşvet' ve 'irtikap' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklanmıştı. Tutuklanan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı. İşte Menderes Belediyesi hangi partide, Meclis üyesi dağılımı nasıl, çoğunluk kimde? sorusunun cevabı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü “rüşvet” ve “irtikap” soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı tarafından Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.
Menderes Belediyesi AK Parti-MHP meclis üyesi listesi
Mustafa BAHAR - AK Parti Meclis Üyesi
Neslihan SARIKAYA - AK Parti Meclis Üyesi
Ünal DUMAN - AK Parti Meclis Üyesi
Cemil AZ - AK Parti Meclis Üyesi
Asuman ŞEN - AK Parti Meclis Üyesi
Hasan TOKLU - AK Parti Meclis Üyesi
Mesut SARIKAYA - AKP Meclis Üyesi
Erol ALPAT - AK Parti Meclis Üyesi
Cemal ALTUN - AK Parti Meclis Üyesi
Hüseyin EROL - AK Parti Meclis Üyesi
Serdar TERZİ - MHP Meclis Üyesi
Halil İbrahim KAHRAMAN- Bağımsız Meclis Üyesi
Mustafa ÖZTÜRK - Bağımsız Meclis Üyesi
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