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Öğrenci affı çıktı mı, Resmi Gazete’de yayımlandı mı? Öğrenci affından kimler yararlanacak başvurular ne zaman başlıyor?

Öğrenci affı çıktı mı, Resmi Gazete’de yayımlandı mı? Öğrenci affından kimler yararlanacak başvurular ne zaman başlıyor?

09:30, 09/08/2026, PazarG: Güncelleme: 09:31, 09/08/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Öğrenci affı çıktı mı, Resmi Gazete’de yayımlandı mı? Öğrenci affından kimler yararlanacak başvurular ne zaman başlıyor?

Öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri de içeren, 'Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, öğrenci affından yararlanmak isteyenler 4 ay içinde ilişiği kesilen üniversitelere başvurabilecek. Düzenlemeyle üniversiteye dönen bazı öğrencilere yatay geçiş hakkı da sağlandı. Düzenleme Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları, Astsubay Meslek Yüksekokulları ve enstitüler gibi kanunda açıkça sayılan bazı eğitim kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler için uygulanmayacak. İşte öğrenci affı düzenlemesinin tüm detayları.

Öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri de içeren, 'Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Öğrenci affıyla ilgili düzenlemelerle ilgili tüm detaylar haberimizde.

Öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri de içeren, 'Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Öğrenci affıyla ilgili düzenlemelerle ilgili tüm detaylar haberimizde.


ÖĞRENCİ AFFI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI, YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?

Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunla getirilen geçici düzenlemeye göre, kendi isteğiyle ilişiğini kesenler dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle üniversitelerden ayrılan veya bir programa yerleşmesine rağmen kayıt yaptırmayan öğrenciler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine dönebilecek.



ÖĞRENCİ AFFI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI, YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunla getirilen geçici düzenlemeye göre, kendi isteğiyle ilişiğini kesenler dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle üniversitelerden ayrılan veya bir programa yerleşmesine rağmen kayıt yaptırmayan öğrenciler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine dönebilecek.

ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Düzenlemenin dikkat çeken noktalarından biri kapsamının geniş tutulması oldu. Kendi isteğiyle üniversiteyle ilişiğini kesen öğrenciler de öğrenci affından yararlanabilecek. Ayrıca bir üniversite programını kazanarak kayıt hakkı elde etmesine rağmen kayıt yaptırmayanlara da geri dönüş imkanı sağlandı. Öğrenci affından yararlanmak isteyenlerin kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurması gerekiyor. Şartları sağlayarak başvurusunu yapan öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?Düzenlemenin dikkat çeken noktalarından biri kapsamının geniş tutulması oldu. Kendi isteğiyle üniversiteyle ilişiğini kesen öğrenciler de öğrenci affından yararlanabilecek. Ayrıca bir üniversite programını kazanarak kayıt hakkı elde etmesine rağmen kayıt yaptırmayanlara da geri dönüş imkanı sağlandı. Öğrenci affından yararlanmak isteyenlerin kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurması gerekiyor. Şartları sağlayarak başvurusunu yapan öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

ASKERDE OLANLAR ÖĞRENCİ AFFINDAN YARARLANACAK MI?

Kanunda öğrenci affının dışında bırakılan gruplar da tek tek sıralandı. Terör, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti gibi kanunda belirtilen suçlardan mahkum olanlar düzenlemeden yararlanamayacak. Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler veya kayıt sırasında sahte belge verenler ile kanunda belirtilen diğer istisnalar da af kapsamının dışında tutuldu. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olan öğrenciler de unutulmadı. Askerlik görevini sürdürenler, terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde öğrenci affından yararlanabilecek. Yeniden öğrenime başlayanların askerlik erteleme işlemleri de ilgili kanundaki esaslara göre yapılacak.


ASKERDE OLANLAR ÖĞRENCİ AFFINDAN YARARLANACAK MI?Kanunda öğrenci affının dışında bırakılan gruplar da tek tek sıralandı. Terör, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti gibi kanunda belirtilen suçlardan mahkum olanlar düzenlemeden yararlanamayacak. Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler veya kayıt sırasında sahte belge verenler ile kanunda belirtilen diğer istisnalar da af kapsamının dışında tutuldu. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olan öğrenciler de unutulmadı. Askerlik görevini sürdürenler, terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde öğrenci affından yararlanabilecek. Yeniden öğrenime başlayanların askerlik erteleme işlemleri de ilgili kanundaki esaslara göre yapılacak.


ÖĞRENCİ AFFINDAN YARARLANANLARA YATAŞ GEÇİŞ HAKKI VAR MI?

Düzenlemeyle üniversiteye dönen bazı öğrencilere yatay geçiş hakkı da sağlandı. ÖSYS/YKS puanı, üniversiteye giriş yaptığı yıl itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanını karşılayan öğrenciler, söz konusu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecek. Kontenjanlar üniversitenin fiziki koşulları ve programdaki öğrenci sayısı dikkate alınarak belirlenecek. Öğrenci affından yararlanarak yeniden öğrenci statüsü kazananlar, başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki eşdeğer açıköğretim ön lisans veya lisans programlarına yatay geçiş yapabilecek. Düzenleme Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları, Astsubay Meslek Yüksekokulları ve enstitüler gibi kanunda açıkça sayılan bazı eğitim kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler için uygulanmayacak.

ÖĞRENCİ AFFINDAN YARARLANANLARA YATAŞ GEÇİŞ HAKKI VAR MI?Düzenlemeyle üniversiteye dönen bazı öğrencilere yatay geçiş hakkı da sağlandı. ÖSYS/YKS puanı, üniversiteye giriş yaptığı yıl itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanını karşılayan öğrenciler, söz konusu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecek. Kontenjanlar üniversitenin fiziki koşulları ve programdaki öğrenci sayısı dikkate alınarak belirlenecek. Öğrenci affından yararlanarak yeniden öğrenci statüsü kazananlar, başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki eşdeğer açıköğretim ön lisans veya lisans programlarına yatay geçiş yapabilecek. Düzenleme Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları, Astsubay Meslek Yüksekokulları ve enstitüler gibi kanunda açıkça sayılan bazı eğitim kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler için uygulanmayacak.
Başlıklar :Öğrenci affıMeclisResmi Gazete
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