Emekli maaşında yeni dönem: GETAD sistemi ne zaman başlayacak, kimler başvuracak, gelir şartı ne olacak?
Hükümetin emekli maaşlarına yönelik hazırladığı yeni düzenlemenin detayları netleşmeye başladı. Ekim ayında TBMM’ye sunulması planlanan teklif kapsamında, yalnızca emekli aylığının değil, hane halkının toplam gelir düzeyinin de dikkate alınacağı yeni bir destek modelinin hayata geçirilmesi bekleniyor. Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) adı verilen uygulamayla düşük gelirli hanelerin desteklenmesi hedeflenirken, emekli maaşı hesaplamasının nasıl yapılacağı, GETAD sisteminin ne zaman başlayacağı, kimlerin başvuru yapabileceği, gelir şartının ne olacağı ve destek tutarının hangi kriterlere göre belirleneceği merak konusu oldu.
Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile geliri belirli eşik değerin altında olan hanelere gıda, kira ve ısınma gibi yardımlar yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler ile Hazine ve Maliye bakanlıkları yardımlar ve gelirler üzerinde inceleme gerçekleştiriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yaptığı açıklamalar sonrası, özellikle “GETAD modeli” olarak adlandırılan yeni yaklaşım dikkat çekti. Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile, mevcut emekli maaşı hesaplama sisteminde köklü değişiklikler yerine daha çok dengeleyici ve sürdürülebilir gelir yapısını hedefleyen bir çerçeve sunduğu ifade ediliyor.
Hükümetin emekli maaşları ve dar gelirli hanelere yönelik hazırladığı Gelir Tamamlayıcı Aile Destek (GETAD) Sistemi üzerinde çalışmalar sürüyor. Mevcut uygulamada her yıl yasal düzenlemelerle belirlenen en düşük emekli maaşı modelinin yerine geçmesi planlanan bu sistemin, Ekim ayında TBMM’ye sunulması bekleniyor.
Yeni modelde yalnızca emekli aylığı değil, hane halkının toplam geliri esas alınacak. Belirlenecek ihtiyaç eşiğinin altında kalan hanelerde, eksik gelir kısmının kamu kaynaklarıyla tamamlanması öngörülüyor. Böylece desteklerin daha hedefli verilmesi ve düşük gelir grubunun korunması amaçlanırken, sistemin daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşması hedefleniyor. Ekonomi yönetiminin gündeminde yer alan başlıklar arasında konut ve kira piyasası, KOBİ’lerin finansmana erişimi ile emekli ve dar gelirli kesimin alım gücü ön plana çıkıyor.
Üzerinde çalışılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek (GETAD) Sistemi ile birlikte halen her yıl yapılan yasal düzenlemelerle belirlenen en düşük emekli maaşı uygulamasının değişmesi öngörülüyor. Yeni modelde, taban maaş belirleme yönteminin yerine, ihtiyaç odaklı ve gelir tamamlayıcı bir mekanizmanın devreye alınması planlanıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'ndaki 2026 bütçe görüşmelerinde sistemi duyurarak, şu ifadeleri kullanmıştı:
"GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz. Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız."
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