YÖKDİL ne zaman, saat kaçta? 2026 YÖKDİL/2 sınavı kaç dakika, kaç soru?





YÖKDİL’e Kimler Girebilir?

YÖKDİL sınavı Türkiye’de üniversiteye gitmek, yüksek lisans yapmak veya doktor olmak isteyen öğrencilere yöneliktir. Aynı zamanda hükümet için çalışan insanlar için de geçerlidir. Eğer üniversitedeyseniz, okulunuz izin veriyorsa sınava girebilirsiniz. Yüksek lisans yapmak veya doktor olmak istiyorsanız başvurduğunuz programın şartlarını yerine getirmeniz gerekiyor.





YÖKDİL Soru Dağılımı Nedir?

YÖKDİL sınavında Dinleme, Okuma, Dilbilgisi ve Yazma olmak üzere dört bölüme ayrılmış toplam 80 soru bulunmaktadır. Dinleme bölümünde 20, Okuma bölümünde 30, Dil Bilgisinde 20 ve Yazma bölümünde 10 soru bulunmaktadır. Her soru 1 puan değerinde olduğundan sınav 80 puan üzerinden puanlanmaktadır.



