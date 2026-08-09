YÖKDİL ne zaman, saat kaçta? 2026 YÖKDİL/2 sınavı kaç dakika, kaç soru?
2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı bugün gerçekleştiriliyor. 2026-YÖKDİL/2 Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Saat 10.15'te Türkiye genelinde 81 ildeki 87 sınav merkezinde gerçekleştirilecek; 300 bina ve 4 bin 165 salonda uygulanacak sınavda adaylara 180 dakika süre verilecek. Peki YÖKDİL sınavında başarılı olmak için kaç net yapılmalıdır? İşte detaylar.
Akademik başvurular ve yabancı dil yeterliliği açısından önem taşıyan sınava katılacak adaylar, oturumun başlama saatini, sınav merkezlerine en geç ne zaman giriş yapılabileceğini ve giriş belgelerine nereden ulaşılacağını araştırıyor. ÖSYM takvimine göre uygulanacak 2026-YÖKDİL/2 öncesinde merak edilen tüm ayrıntılar belli oldu.
2026 YÖKDİL/2 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
YÖKDİL/2 sınavı 10.15'te başlayıp 13.15'te sona erecek ve adaylara 180 dakika süre tanınacak; çoktan seçmeli 80 sorudan oluşacak sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama alanlarına yönelik sorular yer alacak.
YÖKDİL KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Saat 10.15’te başlayacak YÖKDİL sınavında adaylara toplam 80 soru yöneltilecek. 180 dakika sürecek sınav, saat 13.15’te sona erecek.
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) Nedir?
YÖKDİL sınavı dinleme, okuma, gramer ve yazma olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır. Doğru cevabı seçmek, bir şeyin doğru mu yanlış mı olduğunu söylemek ve eksik kelimeleri tamamlamak gibi farklı türdeki sorularla İngilizce’yi ne kadar iyi bildiğinizi test eder. Sınavın tamamlanması 180 dakika sürer.
YÖKDİL Yılda Kaç Kez Yapılacak?
YÖKDİL sınavı Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Sınava girmek isteyenler sınav tarihleri açıklanmadan önce belirli zamanlarda başvuru yapabilirler.
YÖKDİL Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?
YÖKDİL sınav sonuçları, sınava girdikten sonra 5 yıla kadar üniversite veya programlara başvuruda bulunmak için kullanılabilir.
YÖKDİL’e Kimler Girebilir?
YÖKDİL sınavı Türkiye’de üniversiteye gitmek, yüksek lisans yapmak veya doktor olmak isteyen öğrencilere yöneliktir. Aynı zamanda hükümet için çalışan insanlar için de geçerlidir. Eğer üniversitedeyseniz, okulunuz izin veriyorsa sınava girebilirsiniz. Yüksek lisans yapmak veya doktor olmak istiyorsanız başvurduğunuz programın şartlarını yerine getirmeniz gerekiyor.
YÖKDİL Soru Dağılımı Nedir?
YÖKDİL sınavında Dinleme, Okuma, Dilbilgisi ve Yazma olmak üzere dört bölüme ayrılmış toplam 80 soru bulunmaktadır. Dinleme bölümünde 20, Okuma bölümünde 30, Dil Bilgisinde 20 ve Yazma bölümünde 10 soru bulunmaktadır. Her soru 1 puan değerinde olduğundan sınav 80 puan üzerinden puanlanmaktadır.
YÖKDİL Hangi Alanlarda Yapılmaktadır?
YÖKDİL, fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık alanlarında yapılmaktadır.
YÖKDİL Yabancı Dil Konuları Nedir?
YÖKDİL konuları arasında, If clause, Tense, Modal, Aktif-Pasif, Noun Clause, Relative Clause, Clause Yapılar ve Bağlaçlar, İngilizce – Türkçe, Türkçe – İngilizce, Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümle, Paragraf Tamamlama, Paragraf, Prepositions, Close Test ve Cümle Tamamlama bulunmaktadır.
YÖKDİL Puanı Nasıl Hesaplanır?
YÖKDİL Sınavında her soru bir puan etmektedir.
YÖKDİL Hangi Yabancı Dil Sınavıyla Denktir?
YÖKDİL Sınavı, YDS ile denk kabul edilir.
YÖKDİL Kazanmak İçin Kaç Net Yapılmalıdır?
YÖKDİL sınavında başarılı olmak için en az 50 puan yani en az 40 doğru cevap almanız gerekmektedir.
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