Emekli memur 2027 ocak zammı ne kadar olacak? Enflasyon farkı yüzde kaç olacak? Maaşlar yeniden hesaplanacak ilk zam oranı geldi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) temmuzda yüzde 1.78 arttı. Enflasyonda son 6 yılın en düşük temmuz artışı gerçekleşirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında yapılacak zam için ilk oran da netleşmiş oldu. Memur ve emekli sandığı mensupları için ise enflasyon farkı henüz oluşmadı. TÜİK verileri sonrası milyonlarca memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027 döneminde alacağı zam oranına dair ilk hesaplamalar ortaya çıktı. Peki, enflasyon oranları sonrasında güncel emekli maaşları ne kadar oldu? en düşük maaş ne kadar olacak? İşte 2027 zammı emekli ve memur maaş tablosu.
Temmuz ayında maaş zammını alan milyonlarca emekli, şimdiden 2027 Ocak zammına odaklandı. Yılda iki kez, altı aylık enflasyon farkına göre zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile toplu sözleşme ve enflasyon farkına göre maaş artışı alan memur emeklileri, yeni dönemde maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. 2027 yılının ilk yarısında cüzdanlara yansıyacak olan ocak ayı zam oranları, temmuz ayı enflasyon verileriyle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından resmen ilan edildi. Bu veriyle birlikte, 2026 yılının ikinci 6 ayına ait ilk kümülatif enflasyon tablosu ve memur ve emeklilerin alacağı ilk zam oranı netleşti.
Memur, emekli Ocak 2027 zammı ne kadar olacak?
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ve Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ile İstanbul Üniversitesi'nin tahminleri Ocak 2027 zammı için üç farklı senaryo sundu. Merkez Bankası'nın yıl sonu TÜFE tahmini olan yüzde 26'nın gerçekleşmesi halinde 6 aylık TÜFE yüzde 7 olacak. Piyasa katılımcıları anketindeki yüzde 29.21'lik tahmin gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 9.72 olacak. Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi çalışmasındaki yüzde 30.32 gerçekleşirse ise yüzde 10.67 olacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Emekliler 6 aylık enflasyon oranında maaşlarına zam alacak. Masadaki 3 senaryoya göre emeklilerin zam oranının yüzde 7 ile 10.67 arasında değişmesi bekleniyor. Tahminlere göre 23 bin 552 liraya yükseltilen taban aylık ocak ayında 25 bin-26 bin lira aralığına çıkacak. SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak 2027 zammı hesaplama tablosu şu şekilde:
Mevcut Maaş (TL) %7 Zamlı (TL) %9,72 Zamlı (TL) %10,67 Zamlı (TL)
23.552 - 25.201 - 25.841 - 26.065
24.000 - 25.680 - 26.333 - 26.561
25.000 - 26.750 - 27.430 - 27.668
26.000 - 27.820 - 28.527 - 28.774
27.000 - 28.890 - 29.624 - 29.881
28.000 - 29.960 - 30.722 - 30.988
Mevcut Maaş (TL) %7 Zamlı (TL) %9,72 Zamlı (TL) %10,67 Zamlı (TL)
30.000 - 32.100 - 32.916 - 33.201
31.000 - 33.170 - 34.013 - 34.308
32.000 - 34.240 - 35.110 - 35.414
33.000 - 35.310 - 36.208 - 36.521
34.000 - 36.380 - 37.305 - 37.628
35.000 - 37.450 - 38.402 - 38.735
Memur maaşları ile memur emeklisi zammı ne kadar, enflasyon farkı yüzde kaç olacak?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği 2027'ye yüzde 5 zam alacak. 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 7'yi aşarsa yüzde 5'e ilave olarak enflasyon farkı uygulanacak. Merkez Bankası'nın yıl sonu için yüzde 26'lık enflasyon beklentisine göre sadece yüzde 5'lik zam yapılacak. Piyasa katılımcıları ve FKE'nin enflasyon beklentilerine göre ise enflasyon farkı sırasıyla yüzde 2,54 ve yüzde 3,43 arasında olacak. Bu fark oranlarına göre toplam zam oranı yüzde 7,67 ya da yüzde 8,6'yı bulacak.
En düşük memur maaşı ocakta ne kadar olacak?
Temmuz zammıyla birlikte 70 bin 224 liraya yükselen en düşük memur maaşı ocak ayında:
Yüzde 5'lik zam oranına göre 73 bin 735 TL'ye,
Yüzde 7,67 zam oranına göre 75 bin 610 TL'ye
Yüzde 8,6 zam oranına göre ise 76 bin 263 TL'ye çıkacak.
Ocak 2027'de memur emeklisi ne kadar maaş alacak?
Temmuzda 27 bin 772 liradan 31 bin 527 lira 77 kuruşa yükselen memur emeklileri de:
Yüzde 5'lik zam oranına göre 33 bin 103 TL,
Yüzde 7,67 zam oranına göre 33 bin 945 TL,
Yüzde 8,6 zam oranına göre ise 34 bin 238 TL alacak. 3 senaryoya göre Ocak 2027 memur zam tablosu şu şekilde:
Memur maaşı ne kadar? Ocak 2027 zam tablosu nasıl olacak?
Şube müdürü-(üniversite mez.) 1/4
Mevcut: 107.110
Yüzde 5 zamlı: 112.466
Yüzde 7,67 zamlı: 115.325
Yüzde 8,6 zamlı: 116.321
Memur-(üniversite mez.) 9/1
Mevcut: 73.070
Yüzde 5 zamlı: 76.724
Yüzde 7,67 zamlı: 78.674
Yüzde 8,6 zamlı: 79.354
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut: 92.166
Yüzde 5 zamlı: 96.774
Yüzde 7,67 zamlı: 99.235
Yüzde 8,6 zamlı: 100.092
Öğretmen 1/4
Mevcut: 83.254
Yüzde 5 zamlı: 87.417
Yüzde 7,67 zamlı: 89.640
Yüzde 8,6 zamlı: 90.414
Başkomiser 3/1
Mevcut: 101.242
Yüzde 5 zamlı: 106.304
Yüzde 7,67 zamlı: 109.007
Yüzde 8,6 zamlı: 109.949
Polis memuru 8/1
Mevcut: 92.618
Yüzde 5 zamlı: 97.249
Yüzde 7,67 zamlı: 99.722
Yüzde 8,6 zamlı: 100.583
Uzman doktor 1/4
Mevcut: 170.730
Yüzde 5 zamlı: 179.267
Yüzde 7,67 zamlı: 183.825
Yüzde 8,6 zamlı: 185.413
Hemşire-(üniversite mez.) 5/1
Mevcut: 84.845
Yüzde 5 zamlı: 89.087
Yüzde 7,67 zamlı: 91.353
Yüzde 8,6 zamlı: 92.142
Mühendis 1/4
Mevcut: 109.185
Yüzde 5 zamlı: 114.644
Yüzde 7,67 zamlı: 117.559
Yüzde 8,6 zamlı: 118.575
Teknisyen-(lise mez.) 11/1
Mevcut: 75.877
Yüzde 5 zamlı: 79.671
Yüzde 7,67 zamlı: 81.697
Yüzde 8,6 zamlı: 82.402
Profesör 1/4
Mevcut: 153.208
Yüzde 5 zamlı: 160.868
Yüzde 7,67 zamlı: 164.959
Yüzde 8,6 zamlı: 166.384
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 102.779
Yüzde 5 zamlı: 107.918
Yüzde 7,67 zamlı: 110.662
Yüzde 8,6 zamlı: 111.618
Vaiz 1/4
Mevcut: 86.983
Yüzde 5 zamlı: 91.332
Yüzde 7,67 zamlı: 93.655
Yüzde 8,6 zamlı: 94.464
Avukat 1/4
Mevcut: 102.135
Yüzde 5 zamlı: 107.242
Yüzde 7,67 zamlı: 109.969
Yüzde 8,6 zamlı: 110.919
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