Emekli memur 2027 ocak zammı ne kadar olacak? Enflasyon farkı yüzde kaç olacak? Maaşlar yeniden hesaplanacak ilk zam oranı geldi

Öğrenci affı çıktı mı, Resmi Gazete’de yayımlandı mı? Öğrenci affından kimler yararlanacak başvurular ne zaman başlıyor?

Öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri de içeren, 'Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, öğrenci affından yararlanmak isteyenler 4 ay içinde ilişiği kesilen üniversitelere başvurabilecek. Düzenlemeyle üniversiteye dönen bazı öğrencilere yatay geçiş hakkı da sağlandı. Düzenleme Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları, Astsubay Meslek Yüksekokulları ve enstitüler gibi kanunda açıkça sayılan bazı eğitim kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler için uygulanmayacak. İşte öğrenci affı düzenlemesinin tüm detayları.