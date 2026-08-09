Bugün kimin maçı var, akşamki maçlar saat kaçta hangi kanalda oynanacak? 9 Ağustos Pazar maç programı
9 Ağustos Pazar gününün maç programı, futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmalarla belli oldu. Trendyol 1. Lig’de mücadele devam ederken Avrupa’nın çeşitli liglerinde de takımlar sahaya çıkacak. Öte yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ekipler, eksiklerini görmek ve son durumlarını test etmek amacıyla hazırlık maçları oynayacak. Bugün lig karşılaşmalarının yanı sıra birçok hazırlık mücadelesi de futbolseverlerle buluşacak. İşte 9 Ağustos Pazar maç programı.
Futbolseverleri bugün yoğun bir karşılaşma takvimi bekliyor. Hem Trendyol 1. Lig’in çekişmeli atmosferinde hem de heyecanın yeniden tırmandığı Avrupa liglerinde takımlar puan mücadelesi için sahaya çıkıyor. Yeni sezon öncesinde kadrolarını denemek, oyun planlarını oturtmak ve son eksiklerini yerinde görmek isteyen ekipler ise kritik hazırlık maçlarıyla performanslarını test ediyor. Ligdeki puan yarışının yanı sıra hazırlık karşılaşmalarının da yer aldığı günün zengin maç programı, futbol coşkusunu gün boyu ekran başındaki sporseverlerle buluşturuyor.
Bugün kimin maçı var, ne zaman, saat kaçta?
13:15 Sparta Rotterdam - Feyenoord Hollanda Eredivisie S Sport Plus
14:00 Manchester City - Atletico Madrid hazırlık maçı Yayın Yok
14:30 Energie Cottbus - Hannover 96 Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok
14:30 Nürnberg - Dynamo Dresden Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus
14:30 St.Pauli - Greuther Fürth Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus
14:30 St. Pauli - Greuther Fürth hazırlık maçı St Pauli Youtube
15:00 Johor Darul - Chelsea hazırlık maçı Yayın Yok
15:30 Zwolle - Ajax Hollanda Eredivisie S Sport Plus
15:30 Epitsentr - Shakhtar Donetsk Ukrayna Premier Ligi Yayın Yok
15:30 Kilmarnock - Celtic İskoçya Premier Lig Lig S Sport Plus
16:30 Liverpool - Monaco hazırlık maçı Yayın Yok
17:30 Saarbrucken FC - Essen Almanya Bundesliga 3 Sıfır TV
17:30 Şanlıurfaspor - 52 Orduspor hazırlık maçı Yayın Yok
18:00 Glasgow Rangers - Hibernian İskoçya Premier Lig S Sport Plus
19:00 Iğdırspor - Karagümrük Trendyol 1. Lig TRT Avaz
19:00 Sarıyer - Muğlaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
20:00 Porto - Alverca Portekiz Liga NOS Bein Sports 3
20:30 Aachen - SC Verl Almanya Bundesliga 3 Sıfır TV
21:00 San Lorenzo - CA Huracan Arjantin Primera Division Spor Smart
21:30 Bodrumspor - Bursaspor Trendyol 1. Lig Lig TRT Spor
21:30 Vanspor - Kayserispor Trendyol 1. Lig Bein Sports Maxı
21:45 Frosinone - Lazio hazırlık maçı Lazio Youtube
22:00 Palmeiras - Internacional Brezilya Serie A Spor Smart 2
22:30 Benfica - Academico Viseu Portekiz Liga NOS Bein Sports 3
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