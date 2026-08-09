Okullara 30 bin güvenlik görevlisi geliyor: Başvurular nasıl yapılacak, süreç nasıl işleyecek?

Okullara 30 bin güvenlik görevlisi alımı için hazırlıklar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yürütülen çalışma kapsamında 81 ilde görevlendirilecek personel için başvuruların İŞKUR üzerinden alınması planlanıyor. Peki, 2026 okul güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler olacak ve adaylardan hangi kriterler istenecek? İşte 30 bin güvenlik görevlisi alımına ilişkin başvuru süreci, kontenjan dağılımı ve merak edilen ayrıntılar...