Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün kimin maçı var, akşamki maçlar saat kaçta hangi kanalda oynanacak? 9 Ağustos Pazar maç programı

Bugün kimin maçı var, akşamki maçlar saat kaçta hangi kanalda oynanacak? 9 Ağustos Pazar maç programı

11:41, 09/08/2026, PazarG: Güncelleme: 11:41, 09/08/2026, Pazar
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Bugün kimin maçı var, akşamki maçlar saat kaçta hangi kanalda oynanacak? 9 Ağustos Pazar maç programı

9 Ağustos Pazar gününün maç programı, futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmalarla belli oldu. Trendyol 1. Lig’de mücadele devam ederken Avrupa’nın çeşitli liglerinde de takımlar sahaya çıkacak. Öte yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ekipler, eksiklerini görmek ve son durumlarını test etmek amacıyla hazırlık maçları oynayacak. Bugün lig karşılaşmalarının yanı sıra birçok hazırlık mücadelesi de futbolseverlerle buluşacak. İşte 9 Ağustos Pazar maç programı.

Futbolseverleri bugün yoğun bir karşılaşma takvimi bekliyor. Hem Trendyol 1. Lig’in çekişmeli atmosferinde hem de heyecanın yeniden tırmandığı Avrupa liglerinde takımlar puan mücadelesi için sahaya çıkıyor. Yeni sezon öncesinde kadrolarını denemek, oyun planlarını oturtmak ve son eksiklerini yerinde görmek isteyen ekipler ise kritik hazırlık maçlarıyla performanslarını test ediyor. Ligdeki puan yarışının yanı sıra hazırlık karşılaşmalarının da yer aldığı günün zengin maç programı, futbol coşkusunu gün boyu ekran başındaki sporseverlerle buluşturuyor.

Futbolseverleri bugün yoğun bir karşılaşma takvimi bekliyor. Hem Trendyol 1. Lig’in çekişmeli atmosferinde hem de heyecanın yeniden tırmandığı Avrupa liglerinde takımlar puan mücadelesi için sahaya çıkıyor. Yeni sezon öncesinde kadrolarını denemek, oyun planlarını oturtmak ve son eksiklerini yerinde görmek isteyen ekipler ise kritik hazırlık maçlarıyla performanslarını test ediyor. Ligdeki puan yarışının yanı sıra hazırlık karşılaşmalarının da yer aldığı günün zengin maç programı, futbol coşkusunu gün boyu ekran başındaki sporseverlerle buluşturuyor.

Bugün kimin maçı var, ne zaman, saat kaçta?

13:15 Sparta Rotterdam - Feyenoord Hollanda Eredivisie S Sport Plus

14:00 Manchester City - Atletico Madrid hazırlık maçı Yayın Yok

14:30 Energie Cottbus - Hannover 96 Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok

Bugün kimin maçı var, ne zaman, saat kaçta?13:15 Sparta Rotterdam - Feyenoord Hollanda Eredivisie S Sport Plus14:00 Manchester City - Atletico Madrid hazırlık maçı Yayın Yok14:30 Energie Cottbus - Hannover 96 Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok

14:30 Nürnberg - Dynamo Dresden Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus

14:30 St.Pauli - Greuther Fürth Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus

14:30 St. Pauli - Greuther Fürth hazırlık maçı St Pauli Youtube

14:30 Nürnberg - Dynamo Dresden Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus14:30 St.Pauli - Greuther Fürth Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus14:30 St. Pauli - Greuther Fürth hazırlık maçı St Pauli Youtube

15:00 Johor Darul - Chelsea hazırlık maçı Yayın Yok

15:30 Zwolle - Ajax Hollanda Eredivisie S Sport Plus

15:30 Epitsentr - Shakhtar Donetsk Ukrayna Premier Ligi Yayın Yok

15:00 Johor Darul - Chelsea hazırlık maçı Yayın Yok15:30 Zwolle - Ajax Hollanda Eredivisie S Sport Plus15:30 Epitsentr - Shakhtar Donetsk Ukrayna Premier Ligi Yayın Yok

15:30 Kilmarnock - Celtic İskoçya Premier Lig Lig S Sport Plus

16:30 Liverpool - Monaco hazırlık maçı Yayın Yok

17:30 Saarbrucken FC - Essen Almanya Bundesliga 3 Sıfır TV

15:30 Kilmarnock - Celtic İskoçya Premier Lig Lig S Sport Plus16:30 Liverpool - Monaco hazırlık maçı Yayın Yok17:30 Saarbrucken FC - Essen Almanya Bundesliga 3 Sıfır TV

17:30 Şanlıurfaspor - 52 Orduspor hazırlık maçı Yayın Yok

18:00 Glasgow Rangers - Hibernian İskoçya Premier Lig S Sport Plus

19:00 Iğdırspor - Karagümrük Trendyol 1. Lig TRT Avaz 

17:30 Şanlıurfaspor - 52 Orduspor hazırlık maçı Yayın Yok18:00 Glasgow Rangers - Hibernian İskoçya Premier Lig S Sport Plus19:00 Iğdırspor - Karagümrük Trendyol 1. Lig TRT Avaz&nbsp;

19:00 Sarıyer - Muğlaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

20:00 Porto - Alverca Portekiz Liga NOS Bein Sports 3

20:30 Aachen - SC Verl Almanya Bundesliga 3 Sıfır TV

19:00 Sarıyer - Muğlaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor20:00 Porto - Alverca Portekiz Liga NOS Bein Sports 320:30 Aachen - SC Verl Almanya Bundesliga 3 Sıfır TV

21:00 San Lorenzo - CA Huracan Arjantin Primera Division Spor Smart

21:30 Bodrumspor - Bursaspor Trendyol 1. Lig Lig TRT Spor

21:30 Vanspor - Kayserispor Trendyol 1. Lig Bein Sports Maxı

21:00 San Lorenzo - CA Huracan Arjantin Primera Division Spor Smart21:30 Bodrumspor - Bursaspor Trendyol 1. Lig Lig TRT Spor21:30 Vanspor - Kayserispor Trendyol 1. Lig Bein Sports Maxı

21:45 Frosinone - Lazio hazırlık maçı Lazio Youtube

22:00 Palmeiras - Internacional Brezilya Serie A Spor Smart 2

22:30 Benfica - Academico Viseu Portekiz Liga NOS Bein Sports 3

21:45 Frosinone - Lazio hazırlık maçı Lazio Youtube22:00 Palmeiras - Internacional Brezilya Serie A Spor Smart 222:30 Benfica - Academico Viseu Portekiz Liga NOS Bein Sports 3
Başlıklar :Bugünkü maçlar9 Ağustos Pazar maç programıTrendyol 1. Lig
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026