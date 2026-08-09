Hatay 500 bin sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek? Peşinat tutarı, taksit ödemesi ne zaman ayın kaçında yatacak?
500 bin sosyal konut projesi kapsamında Hatay’da toplam 15 ilçede konut yapılması planlanırken, projelerde konut belirleme kurası çekildi. Sözleşmelerin imzalanma tarihi ile aylık taksit ödeme takvimi netleşirken. 500 bin sosyal konutların teslim süreci de hızlandı. İşte 500 bin sosyal konut Hatay TOKİ evlerinin teslim tarihi, peşinat tutarının yatırışı ve taksit ödemelerinin başlama takvimi.
Hatay Defne’de 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılacak konut belirleme kurası çekildi. Kura çekimi, Mustafa Kemal Üniversitesi Kongre Merkezi’nde yapıldı ve TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınladı.
Hatay TOKİ konutlarının anahtar teslimleri ne zaman?
Ev Sahibi Türkiye Projemiz kapsamında 8.500 hak sahibinin belirlendiği Hatay TOKİ konutlarının anahtar teslimleri Ekim ayında yapılacak.
TOKİ Hatay ödeme planı nasıl olacak?
TOKİ sosyal konutlarında ödeme şartları şu şekilde uygulanacak:
Yüzde 10 peşinat
240 ay vade
Kalan borcun taksitlendirilmesi.
Peşinat tutarı sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecek. Aylık taksit ödemeleri ise sözleşme tarihini takip eden ay başlayacak. TOKİ taksitlerindeki ilk dönemsel artışın Ocak 2027’den itibaren uygulanması planlanıyor. Artışlar, yılda iki kez olmak üzere memur maaş artış oranı dikkate alınarak yapılacak ancak TÜFE oranını aşmayacak.
HATAY ALTINÖZÜ TOKİ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN İMZALANACAK, TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Konut Belirleme Kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından, 17 Ağustos 2026 – 27 Kasım 2026 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde imzalanacaktır. Hak sahiplerine konutlar, satış bedeli üzerinden %10 peşinat (başvuru bedeli mahsup edildikten sonra kalan tutar) tutarı tahsil edilerek ve kalan borç bakiyesi 240 ay vadeli olarak taksitlendirilerek satılacaktır. Peşinat tutarı, sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
HATAY ERZİN TOKİ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN İMZALANACAK, TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Konut Belirleme Kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından, 17 Ağustos 2026 – 27 Kasım 2026 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde imzalanacaktır. Hak sahiplerine konutlar, satış bedeli üzerinden %10 peşinat (başvuru bedeli mahsup edildikten sonra kalan tutar) tutarı tahsil edilerek ve kalan borç bakiyesi 240 ay vadeli olarak taksitlendirilerek satılacaktır. Peşinat tutarı, sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2027 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE oranını geçmeyecek şekilde artırılacaktır.
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
HATAY KUMLU TOKİ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN İMZALANACAK, TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından, 17 Ağustos – 27 Kasım 2026 tarihleri arasında; Kumlu ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi 303 Konut Projesi için T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde imzalanacaktır.
Hak sahiplerine konutlar, satış bedeli üzerinden %10 peşinat (başvuru bedeli mahsup edildikten sonra kalan tutar) tutarı tahsil edilerek ve kalan borç bakiyesi 240 ay vadeli olarak taksitlendirilerek satılacaktır. Peşinat tutarı, sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2027 tarihinden itibaren başlatılacaktır. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE oranını geçmeyecek şekilde artırılacaktır.
HATAY HASSA TOKİ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN İMZALANACAK, TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Konut Belirleme Kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından, 17 Ağustos 2026 – 27 Kasım 2026 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde imzalanacaktır. Hak sahiplerine konutlar, satış bedeli üzerinden %10 peşinat (başvuru bedeli mahsup edildikten sonra kalan tutar) tutarı tahsil edilerek ve kalan borç bakiyesi 240 ay vadeli olarak taksitlendirilerek satılacaktır. Peşinat tutarı, sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2027 tarihinden itibaren başlatılacaktır. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE oranını geçmeyecek şekilde artırılacaktır. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
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