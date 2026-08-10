Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar neler? Yeni torba yasa Meclis'ten geçti mi düzenleme neler var?

7 bin ila 9 bin TL arasında maaş alan şehit anne ve babalarının maaşları 14 bin 37 TL’ye; 15 bin ila 16 bin TL arasında maaş alanların maaşları ise 21 bin 500 TL’ye yükselecek.

Gazilere maluliyet derecelerine göre 58 bin 590 ila 68 bin lira arasında, derecesi ağır olan gazilerin maaşı ise 68 bin ila 86 bin TL’ye yükselecek.