Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar neler? Yeni torba yasa Meclis'ten geçti mi düzenleme neler var?
Şehit yakınları ve gazilerin uzun süredir beklediği düzenlemenin tamamlandı. Özlük hakları dahil birçok başlık içeren teklif Meclis Genel Kurulu’nda, 382 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Vazife malulü er ve erbaşların yeniden muayene edilme haklarına ilişkin uygulanan yaş sınırı 55 yaşa çıkarıldı. 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terör eylemlerini bertaraf etmeye çalışırken yaralanan kamu görevlileri ile sivillerden malul olmayan veya derece tespiti yapılmayan kişilere de doğrudan aylık bağlanması hükme bağlandı. Evde bakım yardımı alan gazilere ödenen mevcut tutar 70 bin 187 TL’ye yükselecek. İşte Şehit aileleri ve gazilere yeni hakları içeren düzenlemenin detayları.
Meclis Genel Kurulu’nda, bugün Terörsüz Türkiye için yapacağı mesai öncesinde şehit aileleri ve gazilere yeni haklar tanıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi, 382 milletvekilinin oyuyla kabul edildi.
Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar neler?
Yasaya göre, tüm vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarı net asgari ücretin altında olamayacak. Bakıma muhtaç gazi ve malullere yapılan ek ödeme miktarı asgari ücretin 2.5 katına çıkarıldı. Vazife malulü erbaş ve erler, güvenlik korucuları, askeri öğrenciler, siviller için ödenen aylıklarda da artış yapılması kararlaştırılırken, malul sayılmayan personele de aylık bağlanmasının önü açıldı. Vazife malulü er ve erbaşların yeniden muayene edilme haklarına ilişkin uygulanan yaş sınırı 55 yaşa çıkarıldı. 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terör eylemlerini bertaraf etmeye çalışırken yaralanan kamu görevlileri ile sivillerden malul olmayan veya derece tespiti yapılmayan kişilere de doğrudan aylık bağlanması hükme bağlandı.
7 bin ila 9 bin TL arasında maaş alan şehit anne ve babalarının maaşları 14 bin 37 TL’ye; 15 bin ila 16 bin TL arasında maaş alanların maaşları ise 21 bin 500 TL’ye yükselecek.
Gazilere maluliyet derecelerine göre 58 bin 590 ila 68 bin lira arasında, derecesi ağır olan gazilerin maaşı ise 68 bin ila 86 bin TL’ye yükselecek.
Erbaş/er, güvenlik korucusu, öğrenci ve sivillere bağlanacak toplam aylık tutarına; yasal bir alt sınır getiriliyor.
Kanun öncesi yaşanan tüm terör olaylarında yaralananlar da kapsama alınıyor.
Terörle mücadelede yaralanıp maluliyet derecesi alamayan ve engellilik durumlarını derecelendiremeyen yaralılara (siviller dahil), 28 bin 76 TL maaş bağlanacak.
Evde bakım yardımı alan gazilere ödenen mevcut tutar 70 bin 187 TL’ye yükselecek.
15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde yaralanıp maluliyet derecesi alamayan gazilere 28 bin 76 TL aylık bağlanacak, elektrik-su indirimi, ücretsiz ulaşım gibi muharip gazilere tanınan diğer haklardan da yararlanabilecek.
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