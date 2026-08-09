Üniversite adayları bekliyor: KYK yurt başvurusu için tarih açıklandı mı?

KYK yurt başvurusu 2026 başladı mı?





KYK yurt başvurusu 2026 için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından henüz resmi başvuru tarihi açıklanmadı. Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıracak öğrenciler ile eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri, 2026-2027 dönemi için açıklanacak başvuru takvimini bekliyor.





Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre 2026-YKS tercih işlemleri 29 Temmuz'da başladı ve 10 Ağustos 2026 saat 23.59'da sona erecek.





Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün (KYGM) güncel duyurularında 2026-2027 eğitim öğretim yılı yurt başvurularının başlayacağı tarihe ilişkin henüz bir ilan bulunmuyor.