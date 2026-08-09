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Üniversite adayları bekliyor: KYK yurt başvurusu için tarih açıklandı mı?

Üniversite adayları bekliyor: KYK yurt başvurusu için tarih açıklandı mı?

23:11, 09/08/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Üniversite adayları bekliyor: KYK yurt başvurusu için tarih açıklandı mı?

KYK yurt başvurusu 2026 ne zaman başlayacak, başvurular başladı mı? 2026-2027 eğitim öğretim döneminde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarında kalmak isteyen üniversite adayları ve ara sınıf öğrencileri, GSB tarafından açıklanacak başvuru takvimini bekliyor. YKS tercih süreci devam ederken KYK yurt başvuru tarihi, e-Devlet başvuru ekranı, başvuru şartları ve kayıt işlemlerine ilişkin ayrıntılar öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İşte 2026 KYK yurt başvurularında son durum ve başvuru sürecine ilişkin merak edilenler.

KYK yurt başvurusu 2026 tarihleri, YKS tercih sürecinin devam ettiği günlerde üniversite adaylarının gündeminde. Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz 2026-2027 eğitim öğretim yılı yurt başvuru takvimini açıklamadı; başvuruların e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor.

KYK yurt başvurusu 2026 tarihleri, YKS tercih sürecinin devam ettiği günlerde üniversite adaylarının gündeminde. Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz 2026-2027 eğitim öğretim yılı yurt başvuru takvimini açıklamadı; başvuruların e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor.

KYK yurt başvurusu 2026 başladı mı?


KYK yurt başvurusu 2026 için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından henüz resmi başvuru tarihi açıklanmadı. Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıracak öğrenciler ile eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri, 2026-2027 dönemi için açıklanacak başvuru takvimini bekliyor.


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre 2026-YKS tercih işlemleri 29 Temmuz'da başladı ve 10 Ağustos 2026 saat 23.59'da sona erecek.


Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün (KYGM) güncel duyurularında 2026-2027 eğitim öğretim yılı yurt başvurularının başlayacağı tarihe ilişkin henüz bir ilan bulunmuyor.

KYK yurt başvurusu 2026 başladı mı?KYK yurt başvurusu 2026 için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından henüz resmi başvuru tarihi açıklanmadı. Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıracak öğrenciler ile eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri, 2026-2027 dönemi için açıklanacak başvuru takvimini bekliyor.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre 2026-YKS tercih işlemleri 29 Temmuz'da başladı ve 10 Ağustos 2026 saat 23.59'da sona erecek.Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün (KYGM) güncel duyurularında 2026-2027 eğitim öğretim yılı yurt başvurularının başlayacağı tarihe ilişkin henüz bir ilan bulunmuyor.

KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak?


2026-2027 dönemi KYK yurt başvurularına ilişkin kesin başlangıç ve bitiş tarihi henüz duyurulmadı. Yurt ve burs başvuruları ise ayrı başvuru süreçleri kapsamında alınıyor.


Üniversite tercih ve yerleştirme sürecini takip eden adayların, yurt başvuru takvimi için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.


Mevcut durumda öne çıkan tarihler ve bilgiler şöyle:


  • 2026-YKS tercihleri 29 Temmuz 2026'da başladı.
  • YKS tercih süreci 10 Ağustos 2026 saat 23.59'da sona erecek.
  • 2026-2027 KYK yurt başvurularının başlangıç tarihi henüz açıklanmadı.
  • Yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.
  • Yurt ve burs başvuruları ayrı tarihlerde alınıyor.
KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak?2026-2027 dönemi KYK yurt başvurularına ilişkin kesin başlangıç ve bitiş tarihi henüz duyurulmadı. Yurt ve burs başvuruları ise ayrı başvuru süreçleri kapsamında alınıyor.Üniversite tercih ve yerleştirme sürecini takip eden adayların, yurt başvuru takvimi için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.Mevcut durumda öne çıkan tarihler ve bilgiler şöyle:2026-YKS tercihleri 29 Temmuz 2026'da başladı.YKS tercih süreci 10 Ağustos 2026 saat 23.59'da sona erecek.2026-2027 KYK yurt başvurularının başlangıç tarihi henüz açıklanmadı.Yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.Yurt ve burs başvuruları ayrı tarihlerde alınıyor.

KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?


GSB yurt başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştiriliyor. e-Devlet'teki Gençlik ve Spor Bakanlığı “Yurt Başvurusu” hizmetine; e-Devlet şifresinin yanı sıra mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı yöntemlerinden biriyle giriş yapılabiliyor.


e-Devlet şifresi bulunmayan öğrenciler, kimlikleriyle PTT şubelerine başvurarak şifre edinebiliyor. Diğer kimlik doğrulama yöntemlerinden birine sahip olan adaylar ise bu seçenekleri kullanarak sisteme giriş yapabiliyor.

KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?GSB yurt başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştiriliyor. e-Devlet'teki Gençlik ve Spor Bakanlığı “Yurt Başvurusu” hizmetine; e-Devlet şifresinin yanı sıra mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı yöntemlerinden biriyle giriş yapılabiliyor.e-Devlet şifresi bulunmayan öğrenciler, kimlikleriyle PTT şubelerine başvurarak şifre edinebiliyor. Diğer kimlik doğrulama yöntemlerinden birine sahip olan adaylar ise bu seçenekleri kullanarak sisteme giriş yapabiliyor.

Başvuru öncesi öğrenim bilgileri kontrol edilmeli


Yurt başvurularında e-Devlet sistemindeki okul ve bölüm bilgileri esas alınıyor. Bu nedenle öğrencilerin başvuru öncesinde öğrenim bilgilerini kontrol etmeleri önem taşıyor.


Okul veya bölüm bilgilerinde hata bulunan öğrencilerin üniversitelerinin öğrenci işleri birimleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor. GSB'nin daha önceki yurt başvuru duyurularında, hatalı veya eksik öğrenim bilgileriyle yapılan başvuruların geçersiz sayıldığı belirtilmişti.


Yurda yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri nasıl yapılacak?


Yurt yerleştirme işlemlerinin ardından öğrenciler kayıt süreçlerini e-Devlet üzerinden yürütebiliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının “Yurt Kayıt İşlemleri” hizmeti, öğrencilerin yerleştirildikleri KYGM yurdu için kayıt işlemlerini tamamlamalarına imkân sağlıyor.


Yurda ilk kez yerleştirilen öğrencilerin yurt ücretlerini ilgili GSB ödeme sistemi üzerinden yatırmaları gerekiyor. Ödenecek tutar, öğrencinin yerleştirildiği yurt tipine göre değişiyor.


2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuru tarihleri açıklandığında başvurular, ilan edilen süre içerisinde e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvuru öncesi öğrenim bilgileri kontrol edilmeliYurt başvurularında e-Devlet sistemindeki okul ve bölüm bilgileri esas alınıyor. Bu nedenle öğrencilerin başvuru öncesinde öğrenim bilgilerini kontrol etmeleri önem taşıyor.Okul veya bölüm bilgilerinde hata bulunan öğrencilerin üniversitelerinin öğrenci işleri birimleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor. GSB'nin daha önceki yurt başvuru duyurularında, hatalı veya eksik öğrenim bilgileriyle yapılan başvuruların geçersiz sayıldığı belirtilmişti.Yurda yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri nasıl yapılacak?Yurt yerleştirme işlemlerinin ardından öğrenciler kayıt süreçlerini e-Devlet üzerinden yürütebiliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının “Yurt Kayıt İşlemleri” hizmeti, öğrencilerin yerleştirildikleri KYGM yurdu için kayıt işlemlerini tamamlamalarına imkân sağlıyor.Yurda ilk kez yerleştirilen öğrencilerin yurt ücretlerini ilgili GSB ödeme sistemi üzerinden yatırmaları gerekiyor. Ödenecek tutar, öğrencinin yerleştirildiği yurt tipine göre değişiyor.2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuru tarihleri açıklandığında başvurular, ilan edilen süre içerisinde e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.
Başlıklar :kykkyk yurt başvurusuyurt başvurusu 2026gsb
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