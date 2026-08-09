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Balıkesir’de depremzedeler için beklenen gün: 305 konutun kurası çekilecek

Balıkesir’de depremzedeler için beklenen gün: 305 konutun kurası çekilecek

20:01, 09/08/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Balıkesir’de depremzedeler için beklenen gün: 305 konutun kurası çekilecek

Balıkesir’de 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025’te meydana gelen depremlerin ardından yapımı tamamlanan deprem konutlarında teslim süreci başlıyor. AFAD, Sındırgı’da TOKİ işbirliğiyle inşa edilen 305 konut ve 1 iş yeri için kuraların 10 Ağustos’ta noter huzurunda çekileceğini açıkladı; kent genelinde yürütülen hasar tespit ve hak sahipliği çalışmalarının ayrıntıları da paylaşıldı.

Balıkesir deprem konutları için hak sahipliği sürecinde yeni aşamaya geçiliyor. AFAD, Sındırgı’da yapımı tamamlanan 305 konut ve 1 iş yerinin kuralarının 10 Ağustos’ta noter huzurunda çekileceğini açıkladı.


Balıkesir deprem konutları için hak sahipliği sürecinde yeni aşamaya geçiliyor. AFAD, Sındırgı’da yapımı tamamlanan 305 konut ve 1 iş yerinin kuralarının 10 Ağustos’ta noter huzurunda çekileceğini açıkladı.

Balıkesir’de 305 deprem konutu için kura çekilecek


Balıkesir deprem konutları kapsamında Sındırgı ilçesinde yapımı tamamlanan 305 konut ve 1 iş yeri için kura çekimi 10 Ağustos 2026’da gerçekleştirilecek. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kuraların saat 14.00’te AFAD Başkanlığı’nda noter huzurunda çekileceğini bildirdi.


Konutlar, Balıkesir’de 10 Ağustos 2025 ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde meydana gelen depremlerin ardından yürütülen hak sahipliği çalışmaları kapsamında inşa edildi. AFAD koordinasyonundaki hasar tespit çalışmalarında kent genelinde 1716 bağımsız bölümün orta hasarlı, ağır hasarlı veya yıkık olduğu belirlendi.


Balıkesir’de 305 deprem konutu için kura çekilecekBalıkesir deprem konutları kapsamında Sındırgı ilçesinde yapımı tamamlanan 305 konut ve 1 iş yeri için kura çekimi 10 Ağustos 2026’da gerçekleştirilecek. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kuraların saat 14.00’te AFAD Başkanlığı’nda noter huzurunda çekileceğini bildirdi.Konutlar, Balıkesir’de 10 Ağustos 2025 ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde meydana gelen depremlerin ardından yürütülen hak sahipliği çalışmaları kapsamında inşa edildi. AFAD koordinasyonundaki hasar tespit çalışmalarında kent genelinde 1716 bağımsız bölümün orta hasarlı, ağır hasarlı veya yıkık olduğu belirlendi.

Balıkesir’de 1076 hak sahibi belirlendi


Depremlerin ardından kırsal bölgeler ve ilçe merkezlerinde yürütülen hak sahipliği sürecinde toplam 1076 hak sahibi tespit edildi.


Hak sahipliğinin dağılımı şöyle:


969 konut

56 iş yeri

46 ahır

5 samanlık


Sındırgı’da hak sahipleri için yapılacak konutlar, AFAD koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğiyle hayata geçirildi.


Balıkesir’de 1076 hak sahibi belirlendiDepremlerin ardından kırsal bölgeler ve ilçe merkezlerinde yürütülen hak sahipliği sürecinde toplam 1076 hak sahibi tespit edildi.Hak sahipliğinin dağılımı şöyle:969 konut56 iş yeri46 ahır5 samanlıkSındırgı’da hak sahipleri için yapılacak konutlar, AFAD koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğiyle hayata geçirildi.

Konutların mahallelere göre dağılımı


Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura kapsamında toplam 305 konut ile 1 iş yerinin hak sahipleri belirlenecek.


Kura çekimine dahil edilen bağımsız bölümlerin dağılımı şöyle:


Sındırgı ilçe merkezi: 160 konut

Alacaatlı Mahallesi: 48 konut ve 1 iş yeri

Gölcük Mahallesi: 45 konut

Osmanlı Mahallesi: 28 konut

Kertil Mahallesi: 24 konut


AFAD, kura çekiminin ardından hak sahiplerinin tamamlanan konutlarına kavuşacağını belirtti.

Konutların mahallelere göre dağılımıNoter huzurunda gerçekleştirilecek kura kapsamında toplam 305 konut ile 1 iş yerinin hak sahipleri belirlenecek.Kura çekimine dahil edilen bağımsız bölümlerin dağılımı şöyle:Sındırgı ilçe merkezi: 160 konutAlacaatlı Mahallesi: 48 konut ve 1 iş yeriGölcük Mahallesi: 45 konutOsmanlı Mahallesi: 28 konutKertil Mahallesi: 24 konutAFAD, kura çekiminin ardından hak sahiplerinin tamamlanan konutlarına kavuşacağını belirtti.

Deprem sonrası 490 yaşam konteyneri kuruldu


Depremlerin ardından bölgede barınma ve geçici konaklama ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinde konteyner kentler oluşturuldu. Bireysel kurulumlarla birlikte bölgede toplam 490 yaşam konteyneri hizmete sunuldu.


Ayrıca deprem sonrası süreçte 54 iş yeri konteyneri ile 2 prefabrik cami kuruldu.

Deprem sonrası 490 yaşam konteyneri kurulduDepremlerin ardından bölgede barınma ve geçici konaklama ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinde konteyner kentler oluşturuldu. Bireysel kurulumlarla birlikte bölgede toplam 490 yaşam konteyneri hizmete sunuldu.Ayrıca deprem sonrası süreçte 54 iş yeri konteyneri ile 2 prefabrik cami kuruldu.

AFAD’dan Balıkesir’e 155,5 milyon liralık kaynak


AFAD, deprem sonrası yürütülen ihya ve destek çalışmaları kapsamında Balıkesir’e 155 milyon 582 bin 209 lira 53 kuruş kaynak aktarıldığını açıkladı.


Kurum, afetzedelerin güvenli ve kalıcı konutlarına yerleştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

AFAD’dan Balıkesir’e 155,5 milyon liralık kaynakAFAD, deprem sonrası yürütülen ihya ve destek çalışmaları kapsamında Balıkesir’e 155 milyon 582 bin 209 lira 53 kuruş kaynak aktarıldığını açıkladı.Kurum, afetzedelerin güvenli ve kalıcı konutlarına yerleştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Başlıklar :balıkesirdeprem konutlarıkura çekimisındırgıafad
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