Balıkesir’de depremzedeler için beklenen gün: 305 konutun kurası çekilecek
Balıkesir’de 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025’te meydana gelen depremlerin ardından yapımı tamamlanan deprem konutlarında teslim süreci başlıyor. AFAD, Sındırgı’da TOKİ işbirliğiyle inşa edilen 305 konut ve 1 iş yeri için kuraların 10 Ağustos’ta noter huzurunda çekileceğini açıkladı; kent genelinde yürütülen hasar tespit ve hak sahipliği çalışmalarının ayrıntıları da paylaşıldı.
Balıkesir deprem konutları için hak sahipliği sürecinde yeni aşamaya geçiliyor. AFAD, Sındırgı’da yapımı tamamlanan 305 konut ve 1 iş yerinin kuralarının 10 Ağustos’ta noter huzurunda çekileceğini açıkladı.
Balıkesir’de 305 deprem konutu için kura çekilecek
Balıkesir deprem konutları kapsamında Sındırgı ilçesinde yapımı tamamlanan 305 konut ve 1 iş yeri için kura çekimi 10 Ağustos 2026’da gerçekleştirilecek. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kuraların saat 14.00’te AFAD Başkanlığı’nda noter huzurunda çekileceğini bildirdi.
Konutlar, Balıkesir’de 10 Ağustos 2025 ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde meydana gelen depremlerin ardından yürütülen hak sahipliği çalışmaları kapsamında inşa edildi. AFAD koordinasyonundaki hasar tespit çalışmalarında kent genelinde 1716 bağımsız bölümün orta hasarlı, ağır hasarlı veya yıkık olduğu belirlendi.
Balıkesir’de 1076 hak sahibi belirlendi
Depremlerin ardından kırsal bölgeler ve ilçe merkezlerinde yürütülen hak sahipliği sürecinde toplam 1076 hak sahibi tespit edildi.
Hak sahipliğinin dağılımı şöyle:
969 konut
56 iş yeri
46 ahır
5 samanlık
Sındırgı’da hak sahipleri için yapılacak konutlar, AFAD koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğiyle hayata geçirildi.
Konutların mahallelere göre dağılımı
Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura kapsamında toplam 305 konut ile 1 iş yerinin hak sahipleri belirlenecek.
Kura çekimine dahil edilen bağımsız bölümlerin dağılımı şöyle:
Sındırgı ilçe merkezi: 160 konut
Alacaatlı Mahallesi: 48 konut ve 1 iş yeri
Gölcük Mahallesi: 45 konut
Osmanlı Mahallesi: 28 konut
Kertil Mahallesi: 24 konut
AFAD, kura çekiminin ardından hak sahiplerinin tamamlanan konutlarına kavuşacağını belirtti.
Deprem sonrası 490 yaşam konteyneri kuruldu
Depremlerin ardından bölgede barınma ve geçici konaklama ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinde konteyner kentler oluşturuldu. Bireysel kurulumlarla birlikte bölgede toplam 490 yaşam konteyneri hizmete sunuldu.
Ayrıca deprem sonrası süreçte 54 iş yeri konteyneri ile 2 prefabrik cami kuruldu.
AFAD’dan Balıkesir’e 155,5 milyon liralık kaynak
AFAD, deprem sonrası yürütülen ihya ve destek çalışmaları kapsamında Balıkesir’e 155 milyon 582 bin 209 lira 53 kuruş kaynak aktarıldığını açıkladı.
Kurum, afetzedelerin güvenli ve kalıcı konutlarına yerleştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
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