Polis Meslek Yüksekokulu PMYO alımı başvurusu yaş, boy ve kilo şartları





25. DÖNEM PMYO POLİS ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için 2 bin 560 erkek, 630 kadın ile şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları kapsamında 60 aday olmak üzere toplam 3 bin 250 öğrenci alınacak. Adaylar 07 - 13 Ağustos 2026 tarihleri arasında https://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabilecek.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.