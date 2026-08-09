Polis Meslek Yüksekokulu PMYO alımı başvurusu yaş, boy ve kilo şartları
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokulu'na (PMYO) 3 bin 250 öğrenci alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Adaylar, PMYO başvurularını 7-13 Ağustos tarihlerinde "pa.edu.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi girilerek gerçekleştirebilecek. PMYO TYT puan türünden en az 250 ham taban puan alma şartı aranacak. İşte PMYO yaş, boy ve kilo şartları.
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokulu'na (PMYO) 3 bin 250 öğrenci alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için 2 bin 560 erkek, 630 kadın ile şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları kapsamında 60 aday olmak üzere toplam 3 bin 250 öğrenci alınacak.
25. DÖNEM PMYO POLİS ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için 2 bin 560 erkek, 630 kadın ile şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları kapsamında 60 aday olmak üzere toplam 3 bin 250 öğrenci alınacak. Adaylar 07 - 13 Ağustos 2026 tarihleri arasında https://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabilecek.
Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.
Polis Meslek Yüksekokulu PMYO alımı başvurusu yaş, boy ve kilo şartları
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,
c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (250,000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (200,000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak. (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)
ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (01 Ekim 2026) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla (01 Ocak 2026) 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 2001 - 01 Ekim 2008 tarihleri arasında doğmuş olmak),
d) Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
f) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.
g) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
ğ) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.
h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
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