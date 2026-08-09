LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

Lise kayıtları 2026 - 2027 Eğitim ve Öğretim Döneminin başlayacağı 14 Eylül'den önce tamamlanacak. Bu süreçten önce ise tercih ve nakil dönemi yer alıyor. Tercih ve nakil dönemi bittiğinde yani 14 Ağustos'tan itibaren kayıtların başlaması bekleniyor.

Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 5-7 Ağustos tarihleri arasında yapıldı ve 1. nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek. 17-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Okul ve kurumlar, yatılılık başvurularını 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında alacak. 4 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.