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MEB 2026-2027 okul kayıtları ne zaman? İlkokul, ortaokul ve lise kayıt tarihleri!

MEB 2026-2027 okul kayıtları ne zaman? İlkokul, ortaokul ve lise kayıt tarihleri!

16:52, 09/08/2026, Pazar
Yeni Şafak
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MEB 2026-2027 okul kayıtları ne zaman? İlkokul, ortaokul ve lise kayıt tarihleri!

MEB takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı için adrese dayalı e-Kayıt sonuçları, 3 Ağustos 2026 itibarıyla velilerin erişimine açıldı. Yerleştirme sonuçlarının ardından okul müdürlükleri tarafından yürütülecek kesin kayıt ve belge tamamlama işlemleri ise 17 Ağustos 2026'da başlayacak. Peki ortaokul kayıtları nasıl yapılır?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için geri sayım sürerken öğrenciler ve veliler okul kayıt takvimini yakından takip ediyor. Okullarda birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Yeni eğitim dönemi öncesinde okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Eğitim öğretim yılı öncesinde özellikle ortaokul kayıtlarının ne zaman başlayacağı ve kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağı velilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılı için geri sayım sürerken öğrenciler ve veliler okul kayıt takvimini yakından takip ediyor. Okullarda birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Yeni eğitim dönemi öncesinde okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Eğitim öğretim yılı öncesinde özellikle ortaokul kayıtlarının ne zaman başlayacağı ve kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağı velilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı için adrese dayalı e-Kayıt sonuçları, 3 Ağustos 2026 itibarıyla velilerin erişimine açıldı. Yerleştirme sonuçlarının ardından okul müdürlükleri tarafından yürütülecek kesin kayıt ve belge tamamlama işlemleri ise 17 Ağustos 2026'da başlayacak.

ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?MEB takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı için adrese dayalı e-Kayıt sonuçları, 3 Ağustos 2026 itibarıyla velilerin erişimine açıldı. Yerleştirme sonuçlarının ardından okul müdürlükleri tarafından yürütülecek kesin kayıt ve belge tamamlama işlemleri ise 17 Ağustos 2026'da başlayacak.

ORTAOKUL KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Ortaokul 5. sınıf kayıtları, öğrencilerin MERNİS'teki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, ikamet adreslerine en yakın ortaokula sistem tarafından yerleştirildiği için velilerin ilk aşamada okula giderek fiziki başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.

Veliler, çocuklarının hangi okula yerleştirildiğini e-Devlet Kapısı'ndaki “İlköğretim Okulları Adrese Dayalı Kayıt Sonucu Sorgulama” hizmeti veya e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden T.C. kimlik numarasıyla öğrenebiliyor.

ORTAOKUL KAYITLARI NASIL YAPILIR?Ortaokul 5. sınıf kayıtları, öğrencilerin MERNİS'teki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, ikamet adreslerine en yakın ortaokula sistem tarafından yerleştirildiği için velilerin ilk aşamada okula giderek fiziki başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.Veliler, çocuklarının hangi okula yerleştirildiğini e-Devlet Kapısı'ndaki “İlköğretim Okulları Adrese Dayalı Kayıt Sonucu Sorgulama” hizmeti veya e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden T.C. kimlik numarasıyla öğrenebiliyor.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

Lise kayıtları 2026 - 2027 Eğitim ve Öğretim Döneminin başlayacağı 14 Eylül'den önce tamamlanacak. Bu süreçten önce ise tercih ve nakil dönemi yer alıyor. Tercih ve nakil dönemi bittiğinde yani 14 Ağustos'tan itibaren kayıtların başlaması bekleniyor.

Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 5-7 Ağustos tarihleri arasında yapıldı ve 1. nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek. 17-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.  Okul ve kurumlar, yatılılık başvurularını 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında alacak. 4 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?Lise kayıtları 2026 - 2027 Eğitim ve Öğretim Döneminin başlayacağı 14 Eylül'den önce tamamlanacak. Bu süreçten önce ise tercih ve nakil dönemi yer alıyor. Tercih ve nakil dönemi bittiğinde yani 14 Ağustos'tan itibaren kayıtların başlaması bekleniyor.Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 5-7 Ağustos tarihleri arasında yapıldı ve 1. nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek. 17-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.&nbsp; Okul ve kurumlar, yatılılık başvurularını 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında alacak. 4 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.
Başlıklar :okulkayıtortaokul kayıtlarıMEBlise
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