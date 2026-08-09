Bodrum FK - Bursaspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Bodrum FK - Bursaspor maçı, Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonunun ilk haftasında futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Yeni sezona galibiyetle başlamak isteyen iki ekibin karşılaşması öncesinde “Bodrum FK - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?” soruları araştırılıyor. 9 Ağustos 2026 Pazar günü Bodrum İlçe Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 21.30’da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. İşte Bodrum FK - Bursaspor maçının yayın bilgileri, başlama saati ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...
Bodrum FK - Bursaspor maçı, Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonunun ilk haftasında oynanacak. 9 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Bodrum FK - Bursaspor maçı ne zaman?
Bodrum FK - Bursaspor maçı, Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında 9 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak. Sipay Bodrum FK'nın sahasında oynanacak mücadelede iki takım da yeni sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor.
Karşılaşmaya Bodrum İlçe Stadyumu ev sahipliği yapacak.
Bodrum FK - Bursaspor maçı saat kaçta?
Bodrum FK ile Bursaspor arasındaki karşılaşmanın başlama saati 21.30 olarak açıklandı.
Maçın temel bilgileri şöyle:
- Maç: Bodrum FK - Bursaspor
- Tarih: 9 Ağustos 2026 Pazar
- Saat: 21.30
- Stadyum: Bodrum İlçe Stadyumu
- Yayın: TRT Spor
Bodrum FK - Bursaspor maçı hangi kanalda?
Bodrum FK - Bursaspor maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı şifresiz şekilde takip edebilecek.
Trendyol 1. Lig'in yeni sezonundaki ilk hafta karşılaşmalarından biri olan mücadelede Bodrum FK, sahasında Bursaspor'u ağırlayacak.
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