Okullara 30 bin güvenlik görevlisi geliyor: Başvurular nasıl yapılacak, süreç nasıl işleyecek?

Emniyet birimleriyle koordinasyon sağlanacak





Okullarda görev yapacak güvenlik personelinin koordinasyon ve takibi valilikler tarafından yürütülecek. Personel, görev yaptığı okulun bulunduğu bölgeden sorumlu kolluk birimleriyle irtibat halinde olacak.





Okul çevresinde tespit edilen şüpheli durumlar, yabancı kişiler veya güvenliği tehdit edebilecek gelişmeler ilgili birimlere aktarılacak. Böylece okul yönetimi, güvenlik görevlileri ve kolluk birimleri arasında koordinasyon sağlanması hedefleniyor.





30 bin güvenlik görevlisi alımının başvuru takvimi ve adaylarda aranacak şartlar henüz netleşmedi. Başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR ve ilgili bakanlıklar tarafından yayımlanacak resmi duyuruları takip etmesi gerekecek.