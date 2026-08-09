Okullara 30 bin güvenlik görevlisi geliyor: Başvurular nasıl yapılacak, süreç nasıl işleyecek?
Okullara 30 bin güvenlik görevlisi alımı için hazırlıklar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yürütülen çalışma kapsamında 81 ilde görevlendirilecek personel için başvuruların İŞKUR üzerinden alınması planlanıyor. Peki, 2026 okul güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler olacak ve adaylardan hangi kriterler istenecek? İşte 30 bin güvenlik görevlisi alımına ilişkin başvuru süreci, kontenjan dağılımı ve merak edilen ayrıntılar...
Okullara 30 bin güvenlik görevlisi alımı için başvuru sürecinin İŞKUR üzerinden yürütülmesi planlanıyor. 81 ili kapsayacak uygulamada başvuru tarihleri ve adaylarda aranacak şartlar resmi duyurularla açıklanacak.
Okullara 30 bin güvenlik görevlisi alınacak
Okullara 30 bin güvenlik görevlisi alımı için yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde hazırlık başlatıldı. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan saldırıların ardından alınan tedbirler kapsamında, 81 ildeki eğitim kurumlarında toplam 30 bin güvenlik personelinin görevlendirilmesi planlanıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda yürütülecek süreçte başvuruların İŞKUR üzerinden alınması öngörülüyor. Yeni eğitim-öğretim dönemi 14 Eylül 2026'da başlayacak.
Başvurular ne zaman başlayacak?
30 bin güvenlik görevlisi alımına ilişkin başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Adaylarda aranacak şartlar ile başvuru takviminin önümüzdeki günlerde yayımlanacak resmi duyurularla netleşmesi bekleniyor.
İŞKUR tarafından ilanların yayımlanmasının ardından belirlenen kriterleri karşılayan adaylar başvurularını gerçekleştirebilecek.
Sürecin şu şekilde yürütülmesi planlanıyor:
- Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak.
- Adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek.
- Güvenlik sürecini geçen adayların mülakatları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak.
- Kontenjanların il ve okullara dağılımı valiliklerin koordinasyonunda belirlenecek.
- Görevlendirmelerde öğrenci sayısı, bölgenin özellikleri, güvenlik ihtiyacı ve okulun fiziki şartları dikkate alınacak.
İl kontenjanları ihtiyaca göre belirlenecek
Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre 30 bin kişilik kontenjanın iller ve okullar arasındaki dağılımında tek tip bir sayı uygulanmayacak. Okulların öğrenci kapasitesi, bulunduğu bölgenin özellikleri, güvenlik ihtiyacı ve fiziki koşulları değerlendirmede etkili olacak.
Kontenjan dağılımının valilikler aracılığıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Böylece güvenlik personelinin ihtiyaç düzeyi daha yüksek olan eğitim kurumlarında görevlendirilmesi hedefleniyor.
Adaylar güvenlik soruşturmasından geçecek
Öğrencilerle doğrudan temas halinde olacak güvenlik personelinin seçiminde güvenlik kriterleri ön planda tutulacak. Adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülecek.
Bu aşamayı geçen adayların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek mülakata katılması öngörülüyor. Sürecin tamamlanmasının ardından uygun bulunan adaylar okullarda görevlendirilecek.
Güvenlik görevlileri okul girişlerinde görev yapacak
Görevlendirilecek personel, okul giriş ve çıkışlarında öğrenci, veli ve ziyaretçi hareketliliğini takip edecek. Şüpheli kişi veya durumların tespit edilmesi halinde okul yönetimi ile kolluk birimlerine bilgi verilecek.
Gerekli görülen durumlarda el dedektörüyle kontrol yapılabilecek. Özellikle giriş ve çıkış saatlerindeki yoğunluğun düzenlenmesi, okul çevresindeki yabancı kişilerin takibi ve güvenlik riski oluşturabilecek durumlara karşı caydırıcılığın artırılması amaçlanıyor.
Uygulamayla kavga, akran zorbalığı, kesici alet ve benzeri güvenlik risklerine karşı erken müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda öğretmenlerin üzerindeki güvenlik yükünün azaltılarak eğitim faaliyetlerine daha fazla odaklanmalarına katkı sağlanması planlanıyor.
7 Basamaklı Okul Güvenliği Modeli desteklenecek
Yeni personelin, daha önce açıklanan “7 Basamaklı Okul Güvenliği Modeli”nin fiziki güvenlik ve erken uyarı boyutunu güçlendirmesi amaçlanıyor.
Güvenlik görevlileri okul yönetimleriyle koordineli çalışacak ve risk oluşturabilecek durumların erken aşamada ilgili birimlere aktarılmasında görev üstlenecek.
Emniyet birimleriyle koordinasyon sağlanacak
Okullarda görev yapacak güvenlik personelinin koordinasyon ve takibi valilikler tarafından yürütülecek. Personel, görev yaptığı okulun bulunduğu bölgeden sorumlu kolluk birimleriyle irtibat halinde olacak.
Okul çevresinde tespit edilen şüpheli durumlar, yabancı kişiler veya güvenliği tehdit edebilecek gelişmeler ilgili birimlere aktarılacak. Böylece okul yönetimi, güvenlik görevlileri ve kolluk birimleri arasında koordinasyon sağlanması hedefleniyor.
30 bin güvenlik görevlisi alımının başvuru takvimi ve adaylarda aranacak şartlar henüz netleşmedi. Başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR ve ilgili bakanlıklar tarafından yayımlanacak resmi duyuruları takip etmesi gerekecek.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.