Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Altında yeni hafta öncesi hareketlilik: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Yükseliş sürecek mi? 9 Ağustos güncel altın fiyatları

Altında yeni hafta öncesi hareketlilik: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Yükseliş sürecek mi? 9 Ağustos güncel altın fiyatları

18:30, 09/08/2026, Pazar
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Altında yeni hafta öncesi hareketlilik: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Yükseliş sürecek mi? 9 Ağustos güncel altın fiyatları

Altın fiyatları 8 Ağustos Cumartesi günü yükselişini sürdürürken gram altın 6 bin 660 lira, çeyrek altın 10 bin 889 lira ve ons altın 4 bin 340 dolar seviyesinde işlem görüyor. Fed’in faiz indirimine yönelik beklentileri, dolar endeksindeki zayıf görünüm ve jeopolitik gelişmeler piyasaların odağında yer alırken yatırımcılar “Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?” sorularına yanıt arıyor. İşte 8 Ağustos güncel altın fiyatları ile gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet ve 22 ayar bilezik alış-satış rakamları...

Altın fiyatları 8 Ağustos Cumartesi günü yukarı yönlü seyrini sürdürdü. Gram altın 6 bin 660 lira, çeyrek altın 10 bin 889 lira seviyesinde işlem görürken ons altın 4 bin 340 dolar civarında seyrediyor.

Altın fiyatları 8 Ağustos Cumartesi günü yukarı yönlü seyrini sürdürdü. Gram altın 6 bin 660 lira, çeyrek altın 10 bin 889 lira seviyesinde işlem görürken ons altın 4 bin 340 dolar civarında seyrediyor.

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor


Altın fiyatları 8 Ağustos Cumartesi günü yükseliş eğilimini korudu. Hafta içinde başlayan yukarı yönlü hareketin ardından gram altın 6 bin 660 lira seviyesine ulaşırken çeyrek altının satış fiyatı 10 bin 889 lirayı aştı.


Küresel piyasalarda altının ons fiyatı da yükselişini sürdürerek 4 bin 340 dolar seviyesine çıktı. Altın piyasasındaki hareketlilik, gram ve çeyrek altın başta olmak üzere yurt içindeki fiyatlara da yansıdı.

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyorAltın fiyatları 8 Ağustos Cumartesi günü yükseliş eğilimini korudu. Hafta içinde başlayan yukarı yönlü hareketin ardından gram altın 6 bin 660 lira seviyesine ulaşırken çeyrek altının satış fiyatı 10 bin 889 lirayı aştı.Küresel piyasalarda altının ons fiyatı da yükselişini sürdürerek 4 bin 340 dolar seviyesine çıktı. Altın piyasasındaki hareketlilik, gram ve çeyrek altın başta olmak üzere yurt içindeki fiyatlara da yansıdı.

Altın neden yükseliyor?


Ons altın, hafta içinde yatırımcıların yakından izlediği 4 bin 200 dolar seviyesini aşarak 4 bin 230 doların üzerine çıktı. Günlük yükselişin yüzde 3,8'e ulaştığı değerli metal, 8 Ağustos'ta 4 bin 340 dolar seviyelerinde işlem gördü.


Piyasalardaki fiyatlamalarda öne çıkan başlıklar şöyle:


  • ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin beklentiler,
  • Dolar endeksindeki zayıf görünüm,
  • Küresel jeopolitik gelişmeler,
  • ABD ile İran arasındaki gerilimin diplomatik yollarla azalabileceğine ilişkin beklentiler.


Analistler, jeopolitik belirsizliklerin tamamen sona ermediğini ve yeni gelişmelerin altın fiyatlarındaki oynaklığı artırabileceğini değerlendiriyor.

Altın neden yükseliyor?Ons altın, hafta içinde yatırımcıların yakından izlediği 4 bin 200 dolar seviyesini aşarak 4 bin 230 doların üzerine çıktı. Günlük yükselişin yüzde 3,8'e ulaştığı değerli metal, 8 Ağustos'ta 4 bin 340 dolar seviyelerinde işlem gördü.Piyasalardaki fiyatlamalarda öne çıkan başlıklar şöyle:ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin beklentiler,Dolar endeksindeki zayıf görünüm,Küresel jeopolitik gelişmeler,ABD ile İran arasındaki gerilimin diplomatik yollarla azalabileceğine ilişkin beklentiler.Analistler, jeopolitik belirsizliklerin tamamen sona ermediğini ve yeni gelişmelerin altın fiyatlarındaki oynaklığı artırabileceğini değerlendiriyor.

Ons altında hangi seviyeler izleniyor?


Piyasa değerlendirmelerine göre ons altında 4 bin 200 dolar seviyesi teknik açıdan yakından takip ediliyor. Bu seviyenin kalıcı biçimde aşılması halinde 4 bin 300 doların üzerindeki fiyatların yeniden gündeme gelebileceği belirtiliyor.


Buna karşılık yükselişin kalıcılık kazanamaması durumunda kısa vadede dalgalı seyrin devam edebileceği ifade ediliyor.


Deutsche Bank ise altındaki düzeltme hareketinin büyük ölçüde tamamlandığını değerlendirerek yıl sonunda değerli metal için yaklaşık 4 bin 700 dolarlık bir adil değer öngörüsünde bulundu.

Ons altında hangi seviyeler izleniyor?Piyasa değerlendirmelerine göre ons altında 4 bin 200 dolar seviyesi teknik açıdan yakından takip ediliyor. Bu seviyenin kalıcı biçimde aşılması halinde 4 bin 300 doların üzerindeki fiyatların yeniden gündeme gelebileceği belirtiliyor.Buna karşılık yükselişin kalıcılık kazanamaması durumunda kısa vadede dalgalı seyrin devam edebileceği ifade ediliyor.Deutsche Bank ise altındaki düzeltme hareketinin büyük ölçüde tamamlandığını değerlendirerek yıl sonunda değerli metal için yaklaşık 4 bin 700 dolarlık bir adil değer öngörüsünde bulundu.

8 Ağustos gram altın ve çeyrek altın fiyatları


8 Ağustos Cumartesi günü altın türlerinde alış ve satış fiyatları şöyle:


  • Gram altın: Alış 6.659,69 TL – Satış 6.660,55 TL
  • Ons altın: Alış 4.340,10 dolar – Satış 4.340,70 dolar
  • Çeyrek altın: Alış 10.655,50 TL – Satış 10.889,99 TL
  • Yarım altın: Alış 21.244,40 TL – Satış 21.779,98 TL
  • Tam altın: Alış 42.836,00 TL – Satış 43.461,00 TL
  • Cumhuriyet altını: Alış 42.621,99 TL – Satış 43.426,75 TL
  • Ziynet altını: Alış 42.621,99 TL – Satış 43.426,75 TL
  • Ata altın: Alış 43.908,48 TL – Satış 45.014,80 TL
  • 22 ayar bilezik gramı: Alış 6.041,50 TL – Satış 6.254,50 TL


Altın piyasasında Fed'e yönelik faiz beklentileri, doların seyri ve jeopolitik gelişmeler fiyatların yönü açısından izlenmeye devam ediyor.

8 Ağustos gram altın ve çeyrek altın fiyatları8 Ağustos Cumartesi günü altın türlerinde alış ve satış fiyatları şöyle:Gram altın: Alış 6.659,69 TL – Satış 6.660,55 TLOns altın: Alış 4.340,10 dolar – Satış 4.340,70 dolarÇeyrek altın: Alış 10.655,50 TL – Satış 10.889,99 TLYarım altın: Alış 21.244,40 TL – Satış 21.779,98 TLTam altın: Alış 42.836,00 TL – Satış 43.461,00 TLCumhuriyet altını: Alış 42.621,99 TL – Satış 43.426,75 TLZiynet altını: Alış 42.621,99 TL – Satış 43.426,75 TLAta altın: Alış 43.908,48 TL – Satış 45.014,80 TL22 ayar bilezik gramı: Alış 6.041,50 TL – Satış 6.254,50 TLAltın piyasasında Fed'e yönelik faiz beklentileri, doların seyri ve jeopolitik gelişmeler fiyatların yönü açısından izlenmeye devam ediyor.
Başlıklar :altın fiyatlarıgram altınçeyrek altınons altın
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026