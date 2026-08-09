Altında yeni hafta öncesi hareketlilik: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Yükseliş sürecek mi? 9 Ağustos güncel altın fiyatları
Altın fiyatları 8 Ağustos Cumartesi günü yükselişini sürdürürken gram altın 6 bin 660 lira, çeyrek altın 10 bin 889 lira ve ons altın 4 bin 340 dolar seviyesinde işlem görüyor. Fed’in faiz indirimine yönelik beklentileri, dolar endeksindeki zayıf görünüm ve jeopolitik gelişmeler piyasaların odağında yer alırken yatırımcılar “Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?” sorularına yanıt arıyor. İşte 8 Ağustos güncel altın fiyatları ile gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet ve 22 ayar bilezik alış-satış rakamları...
Altın fiyatları 8 Ağustos Cumartesi günü yukarı yönlü seyrini sürdürdü. Gram altın 6 bin 660 lira, çeyrek altın 10 bin 889 lira seviyesinde işlem görürken ons altın 4 bin 340 dolar civarında seyrediyor.
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor
Altın fiyatları 8 Ağustos Cumartesi günü yükseliş eğilimini korudu. Hafta içinde başlayan yukarı yönlü hareketin ardından gram altın 6 bin 660 lira seviyesine ulaşırken çeyrek altının satış fiyatı 10 bin 889 lirayı aştı.
Küresel piyasalarda altının ons fiyatı da yükselişini sürdürerek 4 bin 340 dolar seviyesine çıktı. Altın piyasasındaki hareketlilik, gram ve çeyrek altın başta olmak üzere yurt içindeki fiyatlara da yansıdı.
Altın neden yükseliyor?
Ons altın, hafta içinde yatırımcıların yakından izlediği 4 bin 200 dolar seviyesini aşarak 4 bin 230 doların üzerine çıktı. Günlük yükselişin yüzde 3,8'e ulaştığı değerli metal, 8 Ağustos'ta 4 bin 340 dolar seviyelerinde işlem gördü.
Piyasalardaki fiyatlamalarda öne çıkan başlıklar şöyle:
- ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin beklentiler,
- Dolar endeksindeki zayıf görünüm,
- Küresel jeopolitik gelişmeler,
- ABD ile İran arasındaki gerilimin diplomatik yollarla azalabileceğine ilişkin beklentiler.
Analistler, jeopolitik belirsizliklerin tamamen sona ermediğini ve yeni gelişmelerin altın fiyatlarındaki oynaklığı artırabileceğini değerlendiriyor.
Ons altında hangi seviyeler izleniyor?
Piyasa değerlendirmelerine göre ons altında 4 bin 200 dolar seviyesi teknik açıdan yakından takip ediliyor. Bu seviyenin kalıcı biçimde aşılması halinde 4 bin 300 doların üzerindeki fiyatların yeniden gündeme gelebileceği belirtiliyor.
Buna karşılık yükselişin kalıcılık kazanamaması durumunda kısa vadede dalgalı seyrin devam edebileceği ifade ediliyor.
Deutsche Bank ise altındaki düzeltme hareketinin büyük ölçüde tamamlandığını değerlendirerek yıl sonunda değerli metal için yaklaşık 4 bin 700 dolarlık bir adil değer öngörüsünde bulundu.
8 Ağustos gram altın ve çeyrek altın fiyatları
8 Ağustos Cumartesi günü altın türlerinde alış ve satış fiyatları şöyle:
- Gram altın: Alış 6.659,69 TL – Satış 6.660,55 TL
- Ons altın: Alış 4.340,10 dolar – Satış 4.340,70 dolar
- Çeyrek altın: Alış 10.655,50 TL – Satış 10.889,99 TL
- Yarım altın: Alış 21.244,40 TL – Satış 21.779,98 TL
- Tam altın: Alış 42.836,00 TL – Satış 43.461,00 TL
- Cumhuriyet altını: Alış 42.621,99 TL – Satış 43.426,75 TL
- Ziynet altını: Alış 42.621,99 TL – Satış 43.426,75 TL
- Ata altın: Alış 43.908,48 TL – Satış 45.014,80 TL
- 22 ayar bilezik gramı: Alış 6.041,50 TL – Satış 6.254,50 TL
Altın piyasasında Fed'e yönelik faiz beklentileri, doların seyri ve jeopolitik gelişmeler fiyatların yönü açısından izlenmeye devam ediyor.
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