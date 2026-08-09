Altında yeni hafta öncesi hareketlilik: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Yükseliş sürecek mi? 9 Ağustos güncel altın fiyatları

Emekli promosyonunda rakamlar değişti: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? Ağustos 2026 güncel liste

Ağustos 2026 emekli promosyonu kampanyaları bankaların yeni teklifleriyle yeniden gündemde. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için nakit promosyon, ek ödül, kredi kartı harcaması ve fatura talimatı avantajlarıyla toplam ödeme tutarı bazı bankalarda 32 bin TL’ye kadar çıkıyor. Peki en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor, İş Bankası, Yapı Kredi, ING, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank ve diğer bankaların güncel promosyon tutarları ne kadar? İşte Ağustos 2026 emekli maaşı promosyonları, banka banka ödeme miktarları ve kampanya şartları.