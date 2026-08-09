Prim Esaslı Kademeli Emeklilik, sigortalı çalışanların emeklilik yaş ve prim günü şartlarının, ilk işe giriş tarihlerine ve ödedikleri toplam prim miktarına bağlı olarak aşamalı (basamaklı) bir şekilde belirlendiği sosyal güvenlik modelidir. Bu sistemde emeklilik hakkı tek bir yaş sınırı veya aniden yükselen sert bir eşikle sunulmaz; aksine sigorta başlangıç yılı ilerledikçe, emekli olunabilecek yaş sınırı ve tamamlanması gereken prim gün sayısı adım adım artar. Temel amacı; farklı yıllarda sisteme giren sigortalılar arasında adil bir geçiş süreci sağlamak, bir gün farkla yıllarca geç emekli olma gibi mağduriyetlerin önüne geçmek ve sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesini korumaktır. Özellikle belirli tarihler arasında sigortalı olanlar için yaştan ve primden kademeli esneklik sağlayarak daha öngörülebilir bir emeklilik planlaması yapılmasına imkân tanır.