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YÖKDİL/2 bitti, sorular erişime açıldı: Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL/2 bitti, sorular erişime açıldı: Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

18:21, 09/08/2026, PazarG: Güncelleme: 18:33, 09/08/2026, Pazar
Yeni Şafak
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YÖKDİL/2 bitti, sorular erişime açıldı: Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
YÖKDİL/2 soruları ve cevap anahtarları açıklandı

2026 YÖKDİL/2 sınavının tamamlanmasının ardından YÖKDİL soruları ve cevapları adayların erişimine açıldı. ÖSYM tarafından yayımlanan YÖKDİL cevap anahtarı ve Temel Soru Kitapçığı, sınava katılan adayların gündeminde yer alırken gözler şimdi sonuç tarihine çevrildi. Peki, YÖKDİL soruları ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir, adayların tüm sorulara erişimi ne zaman sona erecek ve 2026 YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM YÖKDİL cevap anahtarı ekranı, soru kitapçığı erişim süresi ve sınav sonuç tarihine ilişkin ayrıntılar.

YÖKDİL soruları ve cevapları, 9 Ağustos 2026’da gerçekleştirilen YÖKDİL/2 sınavının ardından ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar sınav sorularının tamamını 19 Ağustos saat 23.59’a kadar görüntüleyebilecek, sonuçlar ise 26 Ağustos’ta açıklanacak.

YÖKDİL soruları ve cevapları nasıl görüntülenir?

YÖKDİL soruları ve cevapları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilen 2026-YÖKDİL/2’nin ardından yayımlandı. ÖSYM, Temel Soru Kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10’unu kamuoyunun erişimine açtı.

Yaklaşık 100 bin adayın katıldığı sınavda 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verildi. YÖKDİL/2, İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında; Almanca, Arapça ve Fransızcada ise sosyal bilimler alanında uygulandı.

Sınava başvuran adaylar, kendi Temel Soru Kitapçığı dizilimindeki soruların tamamını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntüleyebiliyor. Adaylara yönelik erişim 9 Ağustos 2026 saat 15.30’da başladı ve 10 gün boyunca devam edecek.

Öne çıkan tarihler şöyle:

  • Sınav tarihi: 9 Ağustos 2026
  • Soru ve cevapların yayımlanması: 9 Ağustos 2026
  • Adayların tüm sorulara erişim süresinin sonu: 19 Ağustos 2026 saat 23.59
  • YÖKDİL/2 sonuç tarihi: 26 Ağustos 2026

ÖSYM’nin duyurusuna göre soru kitapçıklarının adaylara özel görüntüleme süreci 19 Ağustos 2026 saat 23.59’da sona erecek. Soruların telif hakları ÖSYM’ye ait olduğundan kurumun yazılı izni olmadan çoğaltılması, dağıtılması veya yayımlanması mümkün olmayacak.

YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 YÖKDİL/2 sonuçları 26 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. ÖSYM’nin güncel 2026 sınav takviminde YÖKDİL/2 için sınav tarihi 9 Ağustos, sonuç tarihi ise 26 Ağustos olarak yer alıyor.

Adayların sınav sonuçlarını, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden takip etmesi bekleniyor.

YÖKDİL değerlendirmesi nasıl yapılacak?

Sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu aracılığıyla okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Puanlama sırasında yalnızca doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar değerlendirmeye alınmayacak.

ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptal edilmesine karar verilen sorular değerlendirme dışında tutulacak. Böyle bir durumda geçerli soruların puan değerleri yeniden belirlenerek sonuçlar hesaplanacak.

2026-YÖKDİL/2 için bundan sonraki süreç, değerlendirmelerin tamamlanması ve sonuçların 26 Ağustos 2026’da açıklanmasıyla devam edecek.

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