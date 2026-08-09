TÜBİTAK 2250 burs başvuruları açıldı: Son tarih belli oldu

TÜBİTAK BİDEB 2250 Lisansüstü Burs Programı'nın 2026 yılı ikinci dönem başvuruları başladı. TÜBİTAK destekli projelerde görev yapan doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılar, performansa dayalı burs desteği için 25 Ağustos'a kadar başvuru yapabilecek.

TÜBİTAK BİDEB 2250 burs başvuruları başladı

TÜBİTAK BİDEB 2250 Lisansüstü Burs Programı kapsamında 2026 yılı ikinci dönem başvuruları 3 Ağustos'ta başladı. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen programa başvurular 25 Ağustos 2026 saat 17.30'a kadar çevrim içi olarak alınacak.

Program, TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde bursiyer olarak görev yapan doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılara performansa dayalı burs desteği sağlamayı amaçlıyor.

Kimler burs desteğinden yararlanabilecek?

2250-Lisansüstü Bursları Performans Programı, TÜBİTAK destekli projelerde araştırmacı olarak çalışmalarını sürdüren belirli bursiyer gruplarını kapsıyor.

Program kapsamında destek verilecek gruplar şöyle:

TÜBİTAK destekli projelerde bursiyer olarak görev yapan doktora öğrencileri

TÜBİTAK destekli projelerde görev yapan doktora sonrası araştırmacılar

Programın belirlediği koşulları sağlayarak performansa dayalı burs desteğine başvuran araştırmacılar

Programın amacı ne?

TÜBİTAK BİDEB tarafından yürütülen programla araştırmacıların bilimsel çalışmalarının teşvik edilmesi ve görev aldıkları projelere yönelik aidiyetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Program ayrıca bursiyerlerin performans ve motivasyonlarının artırılmasını, bilim ekosisteminin güçlendirilmesini ve Türkiye'deki araştırma altyapısının daha nitelikli hale getirilmesini amaçlıyor.

Başvurular 25 Ağustos'ta sona erecek

2026 yılı ikinci dönem çağrısında açıklanan başvuru takvimi şöyle:

Başlangıç tarihi: 3 Ağustos 2026

Son başvuru tarihi: 25 Ağustos 2026

Son başvuru saati: 17.30 (UTC+3)

Başvuru yöntemi: Resmî başvuru sistemi üzerinden çevrim içi

İletişim: bideb2250@tubitak.gov.tr

Adaylar, çağrının açılış ve kapanış tarihleriyle ilgili ayrıntılara programın internet sayfası üzerinden ulaşabilecek.