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2026 ÖZYES öncesi kritik uyarı: Bu belgeler olmadan sınava girilemiyor

2026 ÖZYES öncesi kritik uyarı: Bu belgeler olmadan sınava girilemiyor

20:48, 09/08/2026, Pazar
Yeni Şafak
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2026 ÖZYES öncesi kritik uyarı: Bu belgeler olmadan sınava girilemiyor

2026 ÖZYES sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından erişime açıldı. Spor Bilimleri Özel Yetenek Sınavı’na katılacak adaylar sınav yeri, bina, salon, gün ve saat bilgilerini AİS üzerinden öğrenebilecek. Peki 2026 ÖZYES sınav giriş belgesi nasıl alınır, ÖZYES ne zaman ve saat kaçta yapılacak, sınava giderken hangi belgeler gerekli? İşte Fiziki Yeterlilik Testi öncesinde adayların bilmesi gereken sınav giriş kuralları ve ÖSYM’nin açıkladığı tüm ayrıntılar.

2026 ÖZYES sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından erişime açıldı. Spor bilimleri için Özel Yetenek Sınavı'na katılacak adaylar sınav merkezi, bina, salon, gün ve saat bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenebilecek.

2026 ÖZYES sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından erişime açıldı. Spor bilimleri için Özel Yetenek Sınavı'na katılacak adaylar sınav merkezi, bina, salon, gün ve saat bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenebilecek.

2026 ÖZYES sınav giriş belgesi nasıl alınır?


2026-YKS kapsamında Spor Bilimleri için düzenlenen Özel Yetenek Sınavı'na (ÖZYES) başvuran adayların sınav binaları ve salonlarına atanma işlemleri tamamlandı. 2026 ÖZYES sınav giriş belgesi, 6 Ağustos 2026 saat 10.00 itibarıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı.


Adaylar sınava giriş belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. ÖSYM tarafından adaylara ayrıca basılı sınava giriş belgesi gönderilmeyecek.

2026 ÖZYES sınav giriş belgesi nasıl alınır?2026-YKS kapsamında Spor Bilimleri için düzenlenen Özel Yetenek Sınavı'na (ÖZYES) başvuran adayların sınav binaları ve salonlarına atanma işlemleri tamamlandı. 2026 ÖZYES sınav giriş belgesi, 6 Ağustos 2026 saat 10.00 itibarıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı.Adaylar sınava giriş belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. ÖSYM tarafından adaylara ayrıca basılı sınava giriş belgesi gönderilmeyecek.

ÖZYES ne zaman, saat kaçta?


Adayların sınava katılacağı gün ve saat, kişiye özel sınava giriş belgesinde yer alıyor. Adayların belgelerinde belirtilen gün ve saatte kendilerine atanan sınav binasında hazır bulunmaları gerekiyor.


Belgesinde belirtilen gün ve saatte sınav binasında bulunmayan adaylar sınava alınmayacak.


Sınava giriş belgesinde şu bilgiler bulunacak:


Sınav merkezi

Sınav binası

Salon bilgisi

Sınav günü ve saati

Adayın fotoğrafı


Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunlu olacak. Adaylar sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah-beyaz çıktısını sınav günü yanlarında bulundurabilecek.

ÖZYES ne zaman, saat kaçta?Adayların sınava katılacağı gün ve saat, kişiye özel sınava giriş belgesinde yer alıyor. Adayların belgelerinde belirtilen gün ve saatte kendilerine atanan sınav binasında hazır bulunmaları gerekiyor.Belgesinde belirtilen gün ve saatte sınav binasında bulunmayan adaylar sınava alınmayacak.Sınava giriş belgesinde şu bilgiler bulunacak:Sınav merkeziSınav binasıSalon bilgisiSınav günü ve saatiAdayın fotoğrafıBelge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunlu olacak. Adaylar sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah-beyaz çıktısını sınav günü yanlarında bulundurabilecek.

Fiziki Yeterlilik Testi uygulanacak


2026 ÖZYES kapsamında adaylara Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) uygulanacak. Uygulamalı sınavda adaylara iki hak verilecek ve elde ettikleri derecelerden en iyisi değerlendirmeye alınacak.


Engelli adaylar da Fiziki Yeterlilik Testi'ne katılacak. Bu adaylara da iki uygulama hakkı tanınacak ve en iyi dereceleri işleme alınacak.


Adayların sınavdan en az 1 saat önce hazır olması gerekiyor


Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için adayların sınavın yapılacağı bina veya salonun kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunması gerekiyor.


Fiziki Yeterlilik Testi'ne katılacak adayların spor hareketlerine uygun kıyafet ve ayakkabı getirmeleri öneriliyor.


Adayların kıyafetlerindeki reflektör veya yansıtıcı baskılar, testin başlangıç ve bitiş sürelerini otomatik olarak ölçen fotoselleri etkileyebileceği için bu tür özelliklere sahip kıyafetlerin kullanılmaması gerekiyor.


Bu tür kıyafetlerle sınava gelen adaylardan kıyafetlerini yedek kıyafetleriyle değiştirmeleri istenebilecek.


Sınava girişte hangi belgeler geçerli olacak?


Adayların sınava kabul edilebilmesi için fotoğraflı sınava giriş belgesinin yanı sıra ÖSYM tarafından kabul edilen geçerli bir kimlik belgesini de yanında bulundurması gerekiyor.


Geçerli kimlik belgeleri şöyle:


  • Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı
  • Geçerlilik süresi devam eden pasaport
  • Pasaportu bulunmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı
  • Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve kanuni mirasçılarına ait Pembe Kart veya Mavi Kart


Sürücü belgesi ve meslek kimlik kartı gibi diğer belgeler sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek.


Gerekli belgeleri eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacak. Sınava alınmış olsalar dahi belgelerde eksiklik tespit edilmesi hâlinde sınavları geçersiz sayılabilecek.

Fiziki Yeterlilik Testi uygulanacak2026 ÖZYES kapsamında adaylara Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) uygulanacak. Uygulamalı sınavda adaylara iki hak verilecek ve elde ettikleri derecelerden en iyisi değerlendirmeye alınacak.Engelli adaylar da Fiziki Yeterlilik Testi'ne katılacak. Bu adaylara da iki uygulama hakkı tanınacak ve en iyi dereceleri işleme alınacak.Adayların sınavdan en az 1 saat önce hazır olması gerekiyorKimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için adayların sınavın yapılacağı bina veya salonun kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunması gerekiyor.Fiziki Yeterlilik Testi'ne katılacak adayların spor hareketlerine uygun kıyafet ve ayakkabı getirmeleri öneriliyor.Adayların kıyafetlerindeki reflektör veya yansıtıcı baskılar, testin başlangıç ve bitiş sürelerini otomatik olarak ölçen fotoselleri etkileyebileceği için bu tür özelliklere sahip kıyafetlerin kullanılmaması gerekiyor.Bu tür kıyafetlerle sınava gelen adaylardan kıyafetlerini yedek kıyafetleriyle değiştirmeleri istenebilecek.Sınava girişte hangi belgeler geçerli olacak?Adayların sınava kabul edilebilmesi için fotoğraflı sınava giriş belgesinin yanı sıra ÖSYM tarafından kabul edilen geçerli bir kimlik belgesini de yanında bulundurması gerekiyor.Geçerli kimlik belgeleri şöyle:Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik KartıGeçerlilik süresi devam eden pasaportPasaportu bulunmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik KartıTürk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve kanuni mirasçılarına ait Pembe Kart veya Mavi KartSürücü belgesi ve meslek kimlik kartı gibi diğer belgeler sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek.Gerekli belgeleri eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacak. Sınava alınmış olsalar dahi belgelerde eksiklik tespit edilmesi hâlinde sınavları geçersiz sayılabilecek.

Sınav binasına hangi eşyalar getirilemeyecek?


ÖSYM tarafından kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete temin edilecek. Adaylardan sınav binasına çanta ve benzeri eşyalar getirmemeleri isteniyor.


Adaylar sınav binasına şeffaf pet şişe içinde su getirebilecek. Bunun dışında araç, gereç, yiyecek veya içecek getirilmemesi gerekiyor.


Fiziki Yeterlilik Testi öncesinde ayakkabı tabanına vaks, sprey veya kaymayı önleyen ve zeminde kalıcı etki bırakabilecek maddelerin sürülmesi de yasak olacak.


Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılabilecek


Sınav salonuna giren adaylar test haklarını tamamlamadan salondan ayrılamayacak. Salondan çıkan adaylar, itiraz dilekçesi vermek amacıyla dahi yeniden sınav salonuna alınmayacak.


Bir adayın sınavının geçerli sayılması için;


Kendisine atanan salon, gün ve saatte sınava girmesi,


Sınav görevlilerinin uyarılarına uyması,


ÖSYM tarafından belirlenen sınav kurallarını yerine getirmesi gerekiyor.


Kurallara aykırı hareket ettiği belirlenen adayların sınavları geçersiz sayılabilecek. İhlaller sınav görevlilerinin tutanakları ve gerekli durumlarda güvenlik kamerası kayıtları üzerinden incelenebilecek.


Sınav görevlilerinin tutanağında yer almasa dahi kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda kural ihlali yaptığı belirlenen adayların sınav sonuçları geçersiz sayılabilecek.

Sınav binasına hangi eşyalar getirilemeyecek?ÖSYM tarafından kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete temin edilecek. Adaylardan sınav binasına çanta ve benzeri eşyalar getirmemeleri isteniyor.Adaylar sınav binasına şeffaf pet şişe içinde su getirebilecek. Bunun dışında araç, gereç, yiyecek veya içecek getirilmemesi gerekiyor.Fiziki Yeterlilik Testi öncesinde ayakkabı tabanına vaks, sprey veya kaymayı önleyen ve zeminde kalıcı etki bırakabilecek maddelerin sürülmesi de yasak olacak.Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılabilecekSınav salonuna giren adaylar test haklarını tamamlamadan salondan ayrılamayacak. Salondan çıkan adaylar, itiraz dilekçesi vermek amacıyla dahi yeniden sınav salonuna alınmayacak.Bir adayın sınavının geçerli sayılması için;Kendisine atanan salon, gün ve saatte sınava girmesi,Sınav görevlilerinin uyarılarına uyması,ÖSYM tarafından belirlenen sınav kurallarını yerine getirmesi gerekiyor.Kurallara aykırı hareket ettiği belirlenen adayların sınavları geçersiz sayılabilecek. İhlaller sınav görevlilerinin tutanakları ve gerekli durumlarda güvenlik kamerası kayıtları üzerinden incelenebilecek.Sınav görevlilerinin tutanağında yer almasa dahi kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda kural ihlali yaptığı belirlenen adayların sınav sonuçları geçersiz sayılabilecek.
Başlıklar :2026 özyessınav giriş belgesiözyesösymspor bilimleri özel yetenek sınavıfiziki yeterlilik testi
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