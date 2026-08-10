LGS nakil sonuçları MEB.gov.tr sorgulama ekranı: 1. nakil sonuçları açıklandı mı?
Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alındı. LGS 1. nakil sonuçları MEB tarafından erişime açıldı. MEB takvime göre 2. nakil başvuruları bugün başlayacak. Peki 1. nakil sonuçları açıklandı mı? LGS nakil sonuçları sorgulama ekranı.
2026 LGS kapsamında ilk yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta açıklandı ve ardından nakil dönemi başladı. LGS tercih sonuçları sonrası 1. nakil tercihleri 5-7 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Sonuçların açıklanmasından sonra 2. nakil tercih dönemi başlayacak.
LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları 5-7 Ağustos tarihlerinde e-Okul sistemi üzerinden alınmıştı.
LGS 1. nakil sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı. Öğrenciler sonuçlarını e-Okul sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve okul bilgileriyle sorgulayabilecek.
LGS 1. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Birinci nakil döneminin ardından ikinci nakil süreci başlayacak.
MEB takvimine göre:
2. nakil başvuruları: 10-12 Ağustos 2026
2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB LGS 2. nakil sonuçları: 14 Ağustos 2026
İki nakil döneminde de herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için İl ve İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları devreye girecek.
Komisyon başvuruları 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme işlemleri ise 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.