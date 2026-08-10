Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe kimi transfer etti kadrosuna kattığı yeni oyuncular kim?
Mutlak şampiyonluk için sezona hazırlanan Fenerbahçe, forvet hattını Vedat Muriqi'yle güçlendirirken bir santrfor takviyesi daha yapmak için vites yükseltti. Sarı lacivertliler Napoli'nin golcüsü Romelu Lukaku transferinin 48 saat içinde tamamlanacağı belirtiliyor.
Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonu öncesinde transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Şampiyonluk hedefi ve Avrupa kulvarındaki başarı parolasıyla kadrolarını güçlendiren Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadro yapılandırmalarında önemli adımlar atıyor. İşte Fenerbahçe transfer haberleri.
Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferinde tam gaz ilerliyor. Görüşmeler, son aşamaya geldi. Napoli'nin, Lukaku'ya transfer görüşmesini gerçekleştirmesi için verdiği 3 günlük ek izin tamamlandı. Romelu Lukaku, Fenerbahçe ile anlaştı ve 'evet' dedi. Öyle ki, Fenerbahçe istediği rakamda oyuncu ile anlaştı. Napoli için önemli olan nokta, transferin 10-12 milyon Euro bandında tamamlanması. 2024 yazında Chelsea ile yapılan anlaşma neticesinde, İngiliz ekibine %40 pay verilecek. Öte yandan İtalyan ekibi, Lukaku'nun 11 milyon Euro'luk yıllık maaşını ödemek istemiyor ve Fenerbahçe ile anlaşmak istiyor. Sarı lacivertliler, Lukaku ile bonuslar dahil 10 milyon Euro değerinde 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
Yeni sezon öncesinde kadrosuna önemli takviyeler yapan Fenerbahçe; santrfor Vedat Muriqi, savunma oyuncusu Nathan Aké ve kanat oyuncusu Mason Greenwood’u transfer etti.
Vedat Muriqi Mallorca’dan, Nathan Aké Manchester City’den, Mason Greenwood ise Marsilya’dan kadroya katıldı. Sarı-lacivertliler Greenwood ile dört yıllık sözleşme imzaladı.
Devre arasında kiralık olarak kadroya katılan Sidiki Chérif’in satın alma maddesinin yaz döneminde devreye girmesi nedeniyle bazı transfer bilançolarında Fenerbahçe’nin transfer sayısı dört olarak gösteriliyor.
Gençlerbirliği, İrfan Can Eğribayat'ın transferi konusunda Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan ve geçtiğimiz sezonu Real Betis'te kiralık olarak geçiren Sofyan Amrabat’ın sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından idmanlara başlayacağı belirtildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde; Sofyan Amrabat, sağlık kontrolleri ve çalışmalarına başlamak üzere İstanbul’a geldi. Oyuncumuz, kontrollerin ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde çalışmalarına başlayacak.
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