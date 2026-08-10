Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe kimi transfer etti kadrosuna kattığı yeni oyuncular kim?

Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferinde tam gaz ilerliyor. Görüşmeler, son aşamaya geldi. Napoli'nin, Lukaku'ya transfer görüşmesini gerçekleştirmesi için verdiği 3 günlük ek izin tamamlandı. Romelu Lukaku, Fenerbahçe ile anlaştı ve 'evet' dedi. Öyle ki, Fenerbahçe istediği rakamda oyuncu ile anlaştı. Napoli için önemli olan nokta, transferin 10-12 milyon Euro bandında tamamlanması. 2024 yazında Chelsea ile yapılan anlaşma neticesinde, İngiliz ekibine %40 pay verilecek. Öte yandan İtalyan ekibi, Lukaku'nun 11 milyon Euro'luk yıllık maaşını ödemek istemiyor ve Fenerbahçe ile anlaşmak istiyor. Sarı lacivertliler, Lukaku ile bonuslar dahil 10 milyon Euro değerinde 2 yıllık sözleşme imzalayacak.