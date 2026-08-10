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Altın fiyatları yükselişe geçti: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatı bugün ne kadar?

Altın fiyatları yükselişe geçti: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatı bugün ne kadar?

10:06, 10/08/2026, PazartesiG: Güncelleme: 10:07, 10/08/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Altın fiyatları yükselişe geçti: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatı bugün ne kadar?

ABD’de açıklanan temmuz ayı tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması, küresel finans piyasalarında hareketliliği artırdı. İstihdam piyasasında yaşanan sürpriz gerilemenin ardından yatırımcıların güvenli liman talebi güçlenirken, altın fiyatları da rekor seviyelere yükseldi. Piyasalardaki gelişmelerin ardından gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatları yatırımcıların yakın takibine girdi. Gram altın haftanın ilk işlem gününde 6.634,54 TL'den işlem görüyor. Dev bankalar orta ve uzun vadeli fiyat tahminlerini güncelledi. İşte çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını güncel fiyatları.

ABD’de açıklanan temmuz ayı tarım dışı istihdam verisindeki sürpriz gerileme, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentileri zayıflatarak küresel finans piyasalarını hareketlendirdi. Zayıf gelen veri sonrası Dolar endeksinde yaşanan sert düşüş altını rekor seviyelere taşırken; ons altının küresel piyasalardaki yükselişiyle birlikte iç piyasada da altın türlerinde dikkat çeken artışlar kaydedildi. Yatırımcıların ve birikimini değerlendirmek isteyenlerin anlık olarak takip ettiği serbest piyasada güncel altın fiyatları şu şekilde öne çıkıyor:

ABD’de açıklanan temmuz ayı tarım dışı istihdam verisindeki sürpriz gerileme, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentileri zayıflatarak küresel finans piyasalarını hareketlendirdi. Zayıf gelen veri sonrası Dolar endeksinde yaşanan sert düşüş altını rekor seviyelere taşırken; ons altının küresel piyasalardaki yükselişiyle birlikte iç piyasada da altın türlerinde dikkat çeken artışlar kaydedildi. Yatırımcıların ve birikimini değerlendirmek isteyenlerin anlık olarak takip ettiği serbest piyasada güncel altın fiyatları şu şekilde öne çıkıyor:

10 Ağustos Pazartesi saat 10:00 itibariyle altın fiyatları şöyle:

Gram altın ne kadar?

Gram altın alış fiyatı 6.633,88 TL

Gram altın satış fiyatı 6.634,54 TL



10 Ağustos Pazartesi saat 10:00 itibariyle altın fiyatları şöyle:Gram altın ne kadar?Gram altın alış fiyatı 6.633,88 TLGram altın satış fiyatı 6.634,54 TL

Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

Çeyrek atın alış fiyatı 10.613,75 TL

Çeyrek atın satış fiyatı 10.847,32 TL


Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?Çeyrek atın alış fiyatı 10.613,75 TLÇeyrek atın satış fiyatı 10.847,32 TL

Yarım altın fiyatı kaç TL?

Yarım altın alış fiyatı 21.135,11 TL

Yarım altın satış fiyatı 21.667,85 TL


Yarım altın fiyatı kaç TL?Yarım altın alış fiyatı 21.135,11 TLYarım altın satış fiyatı 21.667,85 TL


Tam altın ne kadar?

Tam altın alış fiyatı 42.603,00 TL

Tam altın satış fiyatı 43.210,00 TL


Tam altın ne kadar?Tam altın alış fiyatı 42.603,00 TLTam altın satış fiyatı 43.210,00 TL


Cumhuriyet altın fiyatı kaç lira?

Cumhuriyet altın alış fiyatı 42.460,56 TL

Cumhuriyet altın satış fiyatı 43.260,88 TL


Cumhuriyet altın fiyatı kaç lira?Cumhuriyet altın alış fiyatı 42.460,56 TLCumhuriyet altın satış fiyatı 43.260,88 TL

Ata altın ne kadar?

Ata altın alış fiyatı 43.869,14 TL

Ata altın satış fiyatı 44.974,47 TL

Ata altın ne kadar?Ata altın alış fiyatı 43.869,14 TLAta altın satış fiyatı 44.974,47 TL

Dev bankalar orta ve uzun vadeli fiyat tahminlerini güncelledi

RBC Capital Markets, son haftalarda 4 bin dolar etrafında dalgalanan altın fiyatlarına ilişkin iyimser beklentilerini korudu. Bankanın yayımladığı modele göre, ons altının 2026'nın üçüncü çeyreğinde ortalama 5 bin 132 dolar, 2027 genelinde ise 5 bin 296 dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.

Dev bankalar orta ve uzun vadeli fiyat tahminlerini güncellediRBC Capital Markets, son haftalarda 4 bin dolar etrafında dalgalanan altın fiyatlarına ilişkin iyimser beklentilerini korudu. Bankanın yayımladığı modele göre, ons altının 2026'nın üçüncü çeyreğinde ortalama 5 bin 132 dolar, 2027 genelinde ise 5 bin 296 dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.

Yükselişin temel motoru olarak Asya'daki yatırımcıların mücevher yerine doğrudan külçe altına kayan talebini ve borsa yatırım fonlarına (ETF) yeniden başlayan girişleri gösteren RBC yetkilileri, "En olumsuz senaryoda bile altın 2027'de 3 bin 661 dolar gibi güçlü seviyelerde tutunacaktır. Merkez bankası alımlarının sürmesi halinde ise 5 bin 300 dolarlık zirve senaryosu güçlü şekilde masada kalmaya devam ediyor." dedi.

Yükselişin temel motoru olarak Asya'daki yatırımcıların mücevher yerine doğrudan külçe altına kayan talebini ve borsa yatırım fonlarına (ETF) yeniden başlayan girişleri gösteren RBC yetkilileri, "En olumsuz senaryoda bile altın 2027'de 3 bin 661 dolar gibi güçlü seviyelerde tutunacaktır. Merkez bankası alımlarının sürmesi halinde ise 5 bin 300 dolarlık zirve senaryosu güçlü şekilde masada kalmaya devam ediyor." dedi.

Morgan Stanley Wealth Management tarafından yayımlanan raporda ise 2026 yıl sonu için 5 bin 200 dolarlık fiyat hedefini yineledi. Raporda ayrıca, yatırımcılara portföylerinde taktiksel olarak yüzde 1 ila 3 arasında altına yer vermeleri önerildi.

Küresel yatırım bankası Standard Chartered'ın değerli metaller analisti Suki Cooper imzalı değerlendirmesinde, altının güçlü temel dinamiklerle yükseliş trendini koruyacağı vurgulandı.

Morgan Stanley Wealth Management tarafından yayımlanan raporda ise 2026 yıl sonu için 5 bin 200 dolarlık fiyat hedefini yineledi. Raporda ayrıca, yatırımcılara portföylerinde taktiksel olarak yüzde 1 ila 3 arasında altına yer vermeleri önerildi.Küresel yatırım bankası Standard Chartered'ın değerli metaller analisti Suki Cooper imzalı değerlendirmesinde, altının güçlü temel dinamiklerle yükseliş trendini koruyacağı vurgulandı.

Banka, ons altının 2026'nın üçüncü çeyreğinde ortalama 4 bin 200 dolar, dördüncü çeyrekte 4 bin 650 dolar ve uzun vadede ise 5 bin dolar seviyesine ulaşmasını beklerken, 4 bin 500 dolar ve üzeri seviyelerden alınan yaklaşık 200 tonluk zarardaki ETF pozisyonlarının olası yükselişlerde satış baskısı yaratabileceği uyarısında bulundu. Deutsche Bank, altın için değerleme modellerinin yıl sonuna doğru ons başına 4 bin 700 dolarlık bir adil değere işaret ettiğini açıkladı.

Banka, ons altının 2026'nın üçüncü çeyreğinde ortalama 4 bin 200 dolar, dördüncü çeyrekte 4 bin 650 dolar ve uzun vadede ise 5 bin dolar seviyesine ulaşmasını beklerken, 4 bin 500 dolar ve üzeri seviyelerden alınan yaklaşık 200 tonluk zarardaki ETF pozisyonlarının olası yükselişlerde satış baskısı yaratabileceği uyarısında bulundu. Deutsche Bank, altın için değerleme modellerinin yıl sonuna doğru ons başına 4 bin 700 dolarlık bir adil değere işaret ettiğini açıkladı.
Başlıklar :Altın fiyatlarıGramçeyrekyarımCumhuriyet altını
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