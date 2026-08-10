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İŞKUR iş ilanları başvurusu: Milli Eğitim Bakanlığı MEB TYP alımı ne zaman?

İŞKUR iş ilanları başvurusu: Milli Eğitim Bakanlığı MEB TYP alımı ne zaman?

10:52, 10/08/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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İŞKUR iş ilanları başvurusu: Milli Eğitim Bakanlığı MEB TYP alımı ne zaman?

İŞKUR iş ilanları, kamu kurumlarında personel alımı ve özel sektörde iş arayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan kamu kurumu personel alımı ve özel sektör eleman alımı ilanlarına, başvuru şartlarını taşıyan adaylar online olarak başvurabiliyor. Bunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde gerçekleştirilen TYP alımları da dönemsel olarak İŞKUR üzerinden duyuruluyor. MEB TYP alımı, İŞKUR TYP iş ilanları ve güncel personel alımı başvurularını takip etmek isteyen adaylar, İŞKUR’un resmi kanalları üzerinden ilan detaylarına ve başvuru şartlarına ulaşabiliyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), hem kamu kurumlarının hem de özel sektörün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamada köprü görevi görmeye devam etmektedir. Adaylar, sistem üzerinden yayımlanan güncel iş ilanlarını takip ederek kendi yetkinliklerine uygun pozisyonlara kolayca başvuru yapabilmektedir. Özellikle Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki okullarda temizlik, güvenlik ve bakım hizmetlerini yürütmek üzere hayata geçirilen Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamındaki alımlar büyük ilgi görmektedir. İŞKUR TYP başvuru süreçleri sayesinde binlerce kişiye geçici istihdam imkânı sunulurken, kamu ve özel sektördeki binlerce açık pozisyon için başvurular esube.iskur.gov.tr adresinden veya en yakın İŞKUR il müdürlüklerinden gerçekleştirilmektedir.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), hem kamu kurumlarının hem de özel sektörün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamada köprü görevi görmeye devam etmektedir. Adaylar, sistem üzerinden yayımlanan güncel iş ilanlarını takip ederek kendi yetkinliklerine uygun pozisyonlara kolayca başvuru yapabilmektedir. Özellikle Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki okullarda temizlik, güvenlik ve bakım hizmetlerini yürütmek üzere hayata geçirilen Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamındaki alımlar büyük ilgi görmektedir. İŞKUR TYP başvuru süreçleri sayesinde binlerce kişiye geçici istihdam imkânı sunulurken, kamu ve özel sektördeki binlerce açık pozisyon için başvurular esube.iskur.gov.tr adresinden veya en yakın İŞKUR il müdürlüklerinden gerçekleştirilmektedir.

İŞKUR TYP iş ilanları başvurusu başladı mı?

İŞKUR TYP iş başvuruları henüz başlamadı. Okulların açılmasına yakın bir zamanda, Milli Eğitim Bakanlığı, TYP alımı gerçekleştirmekte.

14 Eylül 2026’da başlayacak yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde okullardaki güvenlik tedbirlerinin artırılması için 81 ilde toplam 30 bin güvenlik personelinin istihdam edilmesi planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda yürütülecek alımlarda başvurular İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek.

İŞKUR TYP iş ilanları başvurusu başladı mı?İŞKUR TYP iş başvuruları henüz başlamadı. Okulların açılmasına yakın bir zamanda, Milli Eğitim Bakanlığı, TYP alımı gerçekleştirmekte.14 Eylül 2026’da başlayacak yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde okullardaki güvenlik tedbirlerinin artırılması için 81 ilde toplam 30 bin güvenlik personelinin istihdam edilmesi planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda yürütülecek alımlarda başvurular İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Başvuru tarihleri ile adaylarda aranacak şartların ise önümüzdeki günlerde yayımlanacak resmi duyurularla açıklanması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda yürütülecek alımlarda başvurular İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek.

İlan şartlarını taşıyan vatandaşlar, başvurularını e-Devlet kapısı, İŞKUR e-Şube platformu veya Alo 170 iletişim hattı üzerinden pratik bir şekilde tamamlayabilmekte; böylece hem hane ekonomilerine katkı sağlamakta hem de çalışma hayatı içerisinde aktif yer alma fırsatı yakalamaktadır.


İŞKUR TYP iş ilanları başvuru ekranı için tıklayın

Başvuru tarihleri ile adaylarda aranacak şartların ise önümüzdeki günlerde yayımlanacak resmi duyurularla açıklanması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda yürütülecek alımlarda başvurular İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek.İlan şartlarını taşıyan vatandaşlar, başvurularını e-Devlet kapısı, İŞKUR e-Şube platformu veya Alo 170 iletişim hattı üzerinden pratik bir şekilde tamamlayabilmekte; böylece hem hane ekonomilerine katkı sağlamakta hem de çalışma hayatı içerisinde aktif yer alma fırsatı yakalamaktadır.İŞKUR TYP iş ilanları başvuru ekranı için tıklayın

İŞKUR kamu ve özel sektör personel alımı iş ilanları başvurusu

İŞKUR üzerinden kamu kurumları ve özel sektör şirketleri için yayımlanan personel alımı ilanları, iş arayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Farklı şehirlerde ve meslek gruplarında açılan iş ilanlarına başvurular, ilanlarda belirtilen şartları taşıyan adaylar tarafından gerçekleştirilebiliyor. İŞKUR personel alımı ilanlarında başvuru tarihleri, eğitim şartı, deneyim, yaş kriteri ve diğer özel koşullar ilana göre değişiklik gösterirken, adaylar güncel kamu ve özel sektör iş ilanlarını İŞKUR’un resmi kanalları üzerinden inceleyerek uygun pozisyonlara başvuru yapabiliyor. İşte İŞKUR güncel iş ilanları listesi.

İŞKUR kamu ve özel sektör personel alımı iş ilanları başvurusuİŞKUR üzerinden kamu kurumları ve özel sektör şirketleri için yayımlanan personel alımı ilanları, iş arayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Farklı şehirlerde ve meslek gruplarında açılan iş ilanlarına başvurular, ilanlarda belirtilen şartları taşıyan adaylar tarafından gerçekleştirilebiliyor. İŞKUR personel alımı ilanlarında başvuru tarihleri, eğitim şartı, deneyim, yaş kriteri ve diğer özel koşullar ilana göre değişiklik gösterirken, adaylar güncel kamu ve özel sektör iş ilanlarını İŞKUR’un resmi kanalları üzerinden inceleyerek uygun pozisyonlara başvuru yapabiliyor. İşte İŞKUR güncel iş ilanları listesi.
Başlıklar :MEBTYP alımıİŞKURİŞKUR iş ilanı
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